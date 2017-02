2017-02-16 19:00

AA Gent - Tottenham

1-0



Förlust igen.

Förlust mot Gent

Tottenham förlorade på torsdagskvällen borta mot belgiska Gent. Matchen slutade 1-0 efter att hemmalaget tagit ledningen efter en timmes spel. Returen väntar om en vecka och Spurs måste höja sig rejält för att ge supportrarna något att tro på under våren.







Europa League känns sådär...

Det var en stark elva som fick chansen borta mot Gent. På pappret. Christian Eriksen fick visserligen inleda på bänken och så även



Spurs spelade väldigt långsamt. Det skapades knappt några chanser alls, och hemmalaget kändes inte som ett underlägsen lag. I den andra halvleken var det istället hemmalaget som tog ledningen. Jeremy Perbet fick chansen från nära håll och gjorde inget misstag. Spurs hade sedan en halvtimme på sig att hitta en kvittering, men hemmalaget kunde lika gärna gjort 2-0. Matchen slutade dock 1-0, vilket knappast var vad Spurs supportrar hade väntat sig.





Pochettino måste fundera

Tottenham är inne i en svacka. Mot



Mål: 1-0 Perbet (59)



Bäst i Spurs:

+++ Dembele

++ Winks

+ Walker



Spurs lag:

Lloris

Walker, Alderweireld, Dier, Davies,

Wanyama, Winks (Eriksen 79),

Sissoko (N'Koudou 71) Dembele (Son 68), Alli,

AA Gent-Tottenham Lovre Kalinic

Stefan Mitrovic

Nana Asare

Brecht Dejaegere

Samuel Gigot

Kenny Saief

Anderson Esiti

Thomas Foket

Moses Simon

Jeremy Perbet

Danijel Milicevic



Avbytare

Kalifa Coulibaly

Thibault De Smet

Rami Gershon

Samuel Kalu

Renato Neto

Jacob Rinne

Louis Verstraete

Hugo Lloris

Kyle Walker

Toby Alderweireld

Eric Dier

Ben Davies

Victor Wanyama

Mousa Dembele

Moussa Sissoko

Dele Alli

Harry Winks

Harry Kane



Avbytare

Christian Eriksen

Son Heung Min

Georges-Kevin Nkoudou

Joshua Onomah

Kieran Trippier

Michel Vorm

Kevin Wimmer



