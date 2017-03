2017-03-19 15:15

Det är viktigt att Heung-min Son kliver fram när Harry Kane är borta.

Hur mycket kommer Kane saknas?

Tottenham spelar på söndagen hemma mot Southampton. Harry Kane skadade sig mot Millwall och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur Spurs ska klara sig utan skyttekungen.

Harry Kane. Skadad. Igen. Den här säsongen har verkligen inte varit enkel att hantera för Mauricio Pochettino. Nyckelspelare har varit skadade mest hela tiden, och nu är Kane borta när han precis varit uppe i det galnaste målstimmet i karriären. Anfallspositionen är tillsammans med vänsteryttern det som Spurs har svårast att hitta ersättare för när den ordinarie spelaren är borta. Mot Southampton saknar Spurs både Kane och Danny Rose. Heung-min Son har varit den givna ersättaren till Kane under några månader. Inledningsvis försöktes det med Vincent Janssen , men när det var uppenbart att det inte fungerade hamnade han utanför startelvan även när reserver skulle luftas i cupmatcher. Nu är känslan att det här är på väg att vända. Son är storfavorit att starta mot Southampton, men det var något med Janssens inhopp mot Everton som fick oss att tro igen. Det handlade om några få minuter på planen, men han gjorde nytta i ett viktigt skede. Sedan fick Janssen ett lite längre inhopp mot Millwall i en redan avgjord match, och han tog plats i målprotokollet. Det är där vi står nu, och det är tydligt att det här är tillfället för Janssen att förändra historien. Fortfarande måste han hitta en väg in i laget, men det handlar om några matcher som han måste ta chansen i, för kan han inte övertyga Pochettino om att han är värd speltid nu och kan han inte ta dom chanser som han måste göra vad som krävs för att få, då är det svårt att se hur han nånsin ska få fart på Spurs-karriären. Ett inhopp och ett avgörande mål finns inom räckhåll i en match som denna, och det kan vara ett mer tacksamt läge än att som ny i Premier League leda Spurs anfall under Kanes första frånvaroperiod denna säsong.Hade det inte varit för Kanes skada hade många säkert oroat sig mer för att Victor Wanyama och Kyle Walker båda rapporteras som osäkra till spel. Nu stjäl Kane det mesta fokus, men det är helt klart oroväckande att även Wanyama och Walker riskerar att missa matchen. Mousa Dembélé ska hur som helst vara redo för spel, men det känns tur att det är ganska glest i spelschemat, för känslan just nu är att det finns många som har kroppar som behöver läka.Southampton levde upp i Ligacupen och det har varit mycket snack om Manolo Gabbiadini som gör mål i varje match. Pochettino fuskar aldrig med förberedelserna inför någon match, men risken är ännu mindre mot just Southampton som han känner väl även om det har gått några år sedan han var där. Southampton ligger i mitten av tabellen och allt talar för en slutplacering där någonstans. För Spurs del är känslan att det står väldigt mycket mer på spel. Spurs ligger tvåa, en poäng före Liverpool som ligger fyra. Sedan är det nu en liten lucka som förstärks av att Arsenal och Manchester U nited har spelat färre matcher, men om Spurs fortsätter att vinna matcher som denna kan det bli svårt för lagen som ligger femma och sexa att haka på.LlorisDier Alderweireld VertonghenTrippier Dembele Wanyama DaviesEriksen AlliSonTottenham spelar på söndagen hemma mot Southampton. Harry Kane skadade sig mot Millwall och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur Spurs ska klara sig utan skyttekungen.En konversation med stundtals oklar koppling till Tottenham Hotspur.Tottenham hade inga som helst problem med Millwall utan avancerade på söndagen till semifinal i FA-cupen. Matchen slutade 6-0 efter att Harry Kane utgått skadad och Heung-min Son gjort tre mål. HF Löfgren svarar på några aktuella frågor.Mauricio Pochettino visade tydligt att ett avancemang i FA-cupen var prioriterat med endast några få ändringar i en annars förväntad startelva när man besegrade Millwall med klara 6-0 (2-0).På söndagen gästas Tottenham av League One-laget Millwall för att avgöra vilket lag som tar sig till semifinal i årets upplaga av FA-cupen.Tottenham besegrade på söndagen Everton med 3-2. Harry Kane gjorde två mål och missade därmed ett hattrick för tredje raka helgen. Peter Hecktor svarar på några aktuella frågor.En konversation med stundtals oklar koppling till Tottenham Hotspur.Tottenham hemmabesegrade Everton med 3-2 efter en fin insats på White Hart Lane. Harry Kane gjorde två mål och jagade hattrick i den andra halvleken, men istället var det Dele Alli som fick sätta Spurs tredje mål. Vinsten innebär tre viktiga poäng i toppstriden och det ser bra ut inför avslutningen av säsongen.En tredjedel av säsongen återstår när Tottenham på söndagen tar emot Everton. Spurs ligger tvåa i tabellen medan Everton ligger sjua, men avståndet är inte större än att Everton efter matchen kan vara sex poäng efter. I den hårda kampen bland lagen bakom överlägsna Chelsea är varje omgång och varje tappad poäng viktig, så allt annat än tre poäng skulle kännas som en besvikelse för Spurs.Tottenham hade inga som helst problem med att besegra Stoke. För tredje ligamatchen i rad mot Stoke vann Spurs med 4-0. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.