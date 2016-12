It came from the Marshes - A lilywhite Christmas

En konversation med stundtals oklar koppling till Tottenham Hotspur.

Okej, first things first - förutom firandet av Saturnalia, Jesu födelse, midvinterblot och diverse annat finns det nu ytterligare en högtid att lägga till i dagarna kring vintersolståndet - dagen då Hugo Lloris nya kontrakt presenterades. Hur reagerade du?Nyheten nådde mig genom en ökänd Tottenham podcast, och jag minns det som det var igår...Det var igår.Jag var ute i de norrländska skogarna med mina favoritdamer under den strålande decembersolen. Jag lyfte min näve i glädje, före jag raskt tvingades brotta loss en gammal diskborste ur hundens glupska käkar. Vackra scener. Själv då? Har du slut på champagnen än eller?Sol? Här i Sörmland är det brunt och grått. I övrigt var det liknande scener som utspelade sig här, minus hund och diskborste. Jag firade med att tillreda en Janssons frestelse, och det är ju inte så illa. Det var ju otroligt välkommet och hade man frågat Spursfansen innan vem de helst skulle vilja se förlänga härnäst, hade det nog inte varit något tvekan om att de svarat Hugo.Ja, om man ska tillåta sig vara allvarlig för en sekund så var det precis vad doktorn beordrat. Hugo är lagets officiella ledare, och ryktena om en flytt i sommar har växt på senare tid. Nu har även kaptenen visat att han tror på detta igen, och det är viktig symbolpolitik. Sen är ju även Hugo en av ligans bästa målvakter - och vi har definitivt inte växt ifrån honom ännu (om någonsin).Han är ligans bäste, och så är det med det. Apropå bäst i ligan, våra ytterbackar var en jävla fröjd att skåda senast. Som vanligt, höll jag på att skriva. Hur bra är de egentligen?Ligans bästa, så hög Europaklass. Svårt att säga annat efter att Danny Rose briljerat mot Burnley och räddat segern åt Pochs grabbar. Såhär är det: när en av de två inte spelar, är vi lättlästa. När båda saknas är vi letargiska och smala. Kyle och Danny ger oss fart, bredd och mål - samtidigt som båda är urstabila bakåt. 9/10 enligt italiensk skala, helt klart, och enda anledningen att de inte får 10/10 är för att jag inte vill väcka Liverpool fansens vrede - de har ju James Milner.Eftersom jag är mångårigt Spursfan så kan jag inte låta bli att se en fara med det här. Är vi för beroende av dem? Reserverna bakom är förvisso habila försvarare, men inte i närheten av de spelartyperna. Dessutom tänker jag mig att Danny Rose är en långsint jävel, och kommer det ett lockande erbjudande kan han nog tycka att idioterna som rasade mot hans kontraktsförlängning för några säsonger sen inte förtjänar någon lojalitet. Han skulle förstås ha helt rätt i det. Vår räddning är ju att Poch verkar se detta som ett långsiktigt projekt, och de gillar varann.14 december, 2016: “I want to spend the rest of my career at Spurs” - Danny Rose. Ingen fara på den fronten tror jag. Däremot är vi definitivt för beroende av Kyle och Danny. Inget ont om Kieran och Ben, men det finns inget större glapp i kvalitét mellan startspelare och reserv än på ytterbacken. Jag tror fortsatt på Vinny, men han är klar trea i den tävlingen.Kommer du här med logik och rationella argument?Nej, det är en ny grej som kallas “blind förnekelse” där jag väljer att tro på Danny, Poch, Hugo, Harry och Harry II när de säger att de vill stanna i liljevitt. Att vi bygger något stort och nytt, och att framtiden är ljus. Jag måste tro för min mentala hälsas skull.Jag raljerar lite, jag håller med dig här. Oavsett hur knackigt det stundtals sett ut under säsongen är det ju uppenbart att det här fina projektet är på väg åt rätt håll. Och siffrorna och statistiken visar ju en annan bild än vad som är den allmänt vedertagna - vi gör faktiskt en bättre höst än förra året. Enligt siffrorna alltså. Men de är ju som bekant inte allt. I alla fall, efter att vi traditionsenligt bänkat oss för att se Kalle Anka och Manchester U nited spelar vi nästa match mot Southampton . Vad kan vi vänta oss tror du?För det första en match utan buffring och avbrutna sändningar. TOTTENHAM PÅ VIASAT - vilket julmirakel! Matchen i sig? Svårt att sia om. Känns som att vi har rätt bra record mot Saints men de knockade ju oss på WHL efter vi fått punka på Stamford Bridge. Jag tror och hoppas på tre poäng, fortsatt dominans längs kanterna och en återvändande Erik Lamela . Åtminstone på bänken. Hur många felpass slår Winks? Över/Under: 10.Jag kan inte minnas ett misstag från Winksys sida sedan den där försäsongsvideon där han förlorade sten-sax-påse-turneringen i laget, och som straff tvingades köpa ett par Crocs och en Messi-tröja att bära resten av dagen. Så jag sätter mina pengar och allt jag äger på underspelet.Juletid är här. Vi vet alla att du redan fått din julklapp i och med Winks genombrott. Men tycker du inte att vi, som språkrör för Spursfamiljen, bör ta tag i att även Poch o Co får besök av julklappsguden?Det tycker jag. Vi har ju, likt tv-kockar på en uppesittarkväll förberett lite, och sammanställt Spurstruppens önskelista till tomten och våra tusentals trogna läsares nöjes skull. Vi kanske helt enkelt ska önska alla en riktigt god jul och avsluta med den?Så gör vi. Så från oss två, till er alla, en riktig god jul!Hugo Lloris: Vad ger man till någon som inte bara har allt utan också ÄR allt? Michel Vorm : Veto mot Hugos nya kontraktPau Lopez: Förlängd ångerveckaKyle Walker: TrebackslinjeDanny Rose: Trebackslinje Toby Alderweireld : Nytt läkkött Jan Vertonghen : Upprättelse av de få Spursfans som fortsatt är skeptiska till honom för att han en gång lutade sig mot väggen i spelartunnelnCameron Carter-Vickers: Tid och tålamod Kevin Wimmer : FembackslinjeKieran Trippier: KlubbyteBen Davies: LandslagsuppehållDele Alli: Semester Eric Dier : Semester från Dele AlliVictor Wanyama: Spaghetti Harry Winks : Muskler Tom Carroll : Tidsresa tillbaka till 2015/lägenhet i centrala Swansea Mousa Dembele: Bubbelplast, storpackHeung Min Son: JämnhetErik Lamela: Dunderhonung så att hans ömmande höft läker snabbareGeorges-Kevin Nkoudou: En karta till motståndarnas straffområdeMoussa Sissoko: Men in black-pennaChristian Eriksen: Ett frisparksmålJosh Onomah: Ett Harrianskt genombrott under våren 2017Harry Kane: En titel Vincent Janssen : Samma karta som “Gourgeous” fickMauricio Pochettino: Oupphörlig tillit från styrelse, Levy och supportrarDaniel Levy: Numret till Christian Eriksens hårklinikTottenhamfansen: Att Zlatan säljs till Kina samt Victor Lindelöf eller annan valfri svensk i Spurs för att säkra Viasats tablå