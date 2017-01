It came from the Marshes - He´s One of Our Own

En konversation med stundtals oklar koppling till Tottenham Hotspur.

Vi tog tydligen långledigt.Ja. Men som Star Wars-frälsta läsare förstår: det är lång väntan mellan the prequels och the original trilogy. Så det här är vår prequel. Det är nu vi ska presentera världen bakom karaktärerna de lärde känna i episode I-III. Vi gör en George Lucas, fast omvänt. Eller något. Tror du jag förvirrat dem nog för att ha glömt bort väntan nu?Så länge vi slipper Jar-Jar Binks är jag med. Kort sammanfattning av vad som hänt under vårt uppehåll: Vi spöade Chelsea . Krossade Saints. Spöade Chelsea. Vann övertygande mot Watford . Piskade Chelsea. Tog en lätt seger mot WBA . Smackade upp Chelsea rejält. Och så rånade vi City på bortaplan. Glöm inte segern mot Chelsea heller! Nöjd?Nja, du sidsteppar ju den stora händelsen. Vår seger mot Chelsea! We’ve got Alli… Dele Alli …..! Fast i och för sig, det var ju trots allt bara lillebror Chelsea som kom på besök. Men i övrigt: utmärkt summering, kamrat.Hur kunde jag glömma? Kanske för att det var en promenad i parken? Hur som helst, en riktigt fin period. Är det formtoppen som kommit?Vi brukar ju vara starka i slutet på året. Det är något med uppehåll från Europaspel som verkar passa oss. Kan det vara den extra förberedelstiden inför varje match? Kan det vara att Harry Kane och Toby Alderweireld kom tillbaks till sin normala nivå och Dele Alli hittade stimmet? Inget vet, men vi är definitivt starka för stunden.Man ska ju förstås bara njuta när såna här stunder infinner sig, men är Europaspelet ett moln som tornar upp sig på horisonten? Klarar vi ett flerfrontskrig? Eller plockar Poch och laget fram den vita flaggen direkt? Varför talar vi i frågor?Med tanke på att vi spelar på Wembley, så tror jag Poch o Co. behöver gå in 110%. Tror det kan komma rätt kraftiga påtryckningar uppifrån om vi ger samma halvhjärtade ansträngning som tidigare år, särskilt när vi är en av favoriterna. Vi kan ta mig *** vinna EL, och vi gör bäst i att satsa.Wembleyspöket ska väck. Jag tror det är målet. Tror också att Poch anser att vi är starka nog att klara flera turneringar. Och det har han i så fall rätt i, stora klubbar spelar i Europa (eller hur, Chelsea?).På tal om Wembley, vårt tillfälliga hem. Såg du spelarnas VR-tur på Bill Nic Stadium? Vårt riktiga nya hem ser ut att bli en riktig pärla.Jag såg, och blev varm i hjärtat av att se Hugo inspektera single tier-läktaren och utbrista “zhat lookz amazing!”. Man behöver inte gilla allt som anses vara nödvändigt i en ny arena (VIP-loger, rekordlånga bardisker, osv) men om man jämför med t ex West Ham s haveri till arena så verkar vi ha gjort läxan ordentligt.West Hams arena? Pratar du om London City Council Stadium nu? Den med löpbanor, konståkningsrink vägg-i-vägg samt allmänhetens åkning? Ja, jämfört med den ladan så kommer Bil Nic Stadium bli fantastisk. Men allt det du nämner, samt den inglasade spelartunneln osar unket. White Hart Lane är Tottenham . White Hart Lane är den brittiska fotbollskulturen som vi approprierat. White Hart Lane är hemma. Det kommer aldrig bli samma sak. Gör nästan ont att tänka på att Nils Wilénius Jr. kommer besöka Bill Nic Stadium, men aldrig White Hart Lane. Men det är ett nödvändigt ont om vi ska hänga med i den yttersta världselit vi börjat etablera oss i. Tyvärr. Om man nu, med hedern i behåll, kan säga “tyvärr” när man diskuterar hur ens klubb är framgångsrik och växer.Något som tröstade lite var ett reportage jag läste i veckan där man intervjuade en av arkitekterna som jobbar med arenan. Han berättade att han aldrig varit med om att ett stadiumbygge varit så planerat och genomtänkt. Intervjun innehöll ett långt segment där han berättade att Levy kopplat in experter inom ljudteknik och från konsertarenor som bland annat varit med och utformat taket och planerat dämpning på olika platser för att läktarsångerna ska låta så bra som möjligt. De hade till exempel ägnat lång tid åt att försöka minimera fördröjning av ljud mellan de olika läktarna så att sjungandet inte ska hamna i otakt och därmed dö ut. Lovande! Men som du säger, det gör ont att tänka på att White Hart Lane snart är historia. Tänk om vi kunde ta farväl med en titel. Kan vi ta ett kliv mot det scenariot i eftermiddag?Det där låter mest som ett avancerat försök till “doublethink”, en mycket användbar term myntad av George Orwell. Kidsen får googla ursprunget. Det är en resa jag inte är värdig att leta massan genom. Men jag hoppas förstås du får rätt. Men du, det är 3 timmar kvar till Wycombe Wanderers beträder White Hart Lanes heliga matta. Det är FA-Cupen. Lilleputtens chans mot den stora tyrannen. David mot Goliat. *för in valfri klyscha här*. Klart vi vinner väl?Vi ska ju vinna, 99 gånger av 100. Men ibland skräller de mindre lagen, och man älskar ju den aspekten på cupspelet. Tills man åker på en kyss själv. Men, är det något jag lärt mig av “storlagens” supportrar, så är det att det alltid går att förringa cupernas betydelse i efterhand om det skulle vara så att man åker ut. FA-cupen är ju bland det finaste man kan vinna, men att åka ur den j-a kalle anka-turneringen är ju lika bra det så man kan fokusera på att komma fyra i ligan.: Ah, du pratar om Manchester ViaZats supportrar? Eller är det månne Klopperpool du pikar? Här håller vi inte tillbaka. Självklart är det så. Torskar vi idag är det en pajasturnerning. Lyckas vi smyga oss fram till en semifinal, då börjar det bli viktigt och andra saker måste prioriteras bort. Så är det ju. Har aldrig hävdat att jag inte är en hycklare när det gäller detta. Jag vill gå långt i alla turneringar, men i dagsläget är FA-Cupen lägst ner på vår totempåle (förutom den där låtsasturneringen som går under namnet “Ligacupen” - vad är det för namn ens? Är det en liga eller en cup?! Bestäm er).“Ligacupen” är ändå en bättre benämning än det officiella namnet som numera delar sponsor med “grannarna” från södra delen av stan. Tacka vet jag när den hette Worthington Cup. Hur som helst, det är väl ändå på tiden att vi rycker upp oss vad gäller insatser och resultat i FA-cupen. Alldeles för längesedan vi gjorde ett ordentligt avtryck där.Ja, vi får väl vara så raka att vi erkänner att vi igår var tvungna att googla fram “minnen”. Med tanke på vår direkt ohälsosamma relation till vår fotbollsklubb, så säger det ju en del i frågan.Men så är vi ju också plastsupportrar.Jo jo, absolut. Vi var de där killarna som valde Tottenham, och inte föddes som det. Vi är plastigare än AFC Uniteds matta. Så är det.Det är en lång jävla diskussion hur man kunde VÄLJA Spurs av alla lag så pass långt innan vår frälsare Poch kom dit, men låt oss återgå till googlandet.Ja, efter lite snabbt tumtryckande så vällde det helt plötsligt fram en hög, rätt smärtsamma, minnen. Särskilt minns jag 1-5:an mot Chelsea i semin 2012. När Juan Mata gjorde “mål” och gav ryssen ledningen med 2-0. Vi återhämtade oss aldrig från justitiemordet och vips så var FA-Cupen ett minne blott. En annan goding i närtid (för vi är faktiskt medvetna om att vi tidigare varit ett riktigt “cuplag”, vår plastighet till trots) är 2010:s semifinal. Där Wilson Palacios rev ned en Pompeyspelare i boxen, och Kevin Prince-Boateng ledde sitt Pompey till final. Så man har ju lite PTSD när det gäller den där jävla FA-cupen.Han missade ju dessutom en straff i finalen, mindes jag nu efter lite mer googlande. Chelsea (som vi förresten spöade lätt för några veckor sedan) vann tyvärr. Jag minns att det var konstigt att vara så besviken efter en match som Spurs inte spelat.Nej för fan, prata inte om matcher Chelski vunnit som sårat Spurs. Det är ett öppet sår än idag. Låt oss i stället spå lite. Om allt går planenligt idag och vi vinner, kan vi ta hela skiten i år? Eller kommer trycket uppifrån att nå CL trumpa en “cup run”?Vi måste nog ha rejält med tur i lottningen ett tag. Får vi kvalificerat motstånd kommer nog suget efter CL, eller i alla fall europaspel och dess pengar, göra att cuperna hamnar längst ner i priolistan. Även om jag tror att Poch inte gillar det egentligen.Poch gillar det inte. Poch är en fotbollens man, han vill vinna allt han ställer upp i. Och jag tror den brittiska tendensen att se ner på allt som inte är den inhemska ligan skaver svårt mot hans vinnarskalle. Tyvärr verkar det ju som han börjat lära sig spelet, det såg man ju inte minst i det miserabla CL-spelet under hösten. Jag tror också vi behöver glida in långt i omgångarna för att pulsen ska höjas, och det behöver komma ifrån supportrarna för att ta fart.Det finns ju historiskt sett en fin syn på åtminstone FA-cupen i England, men det har ju tyvärr nedvärderats de senaste åren. Jag ser i alla fall fram emot matchen i eftermiddag, och är särskilt stolt över hyllningarna till Ryan Mason som jag är säker på att få höra och se.Det gör jag med. Särskilt med Ryan i åtanke. När det hände så vaknade jag av ett SMS från flickvännen att “Mason slåss för sitt liv!!” och det var en väldigt otäck upplevelse. Jag hade helt missat hela grejen och kunde först inte förstå vad som hade hänt. Men vi fick ju snabbt lugnande budskap, och jag har inte ens tittat på smällen av respekt för Ryan. Har svårt för just det med sociala medier. Vältrandet i andras olycka. Men man fick ju Muamba-tankar. Hoppas Ryan hyllas som sig bör, och att han hittar tillbaka till fotbollsplanen. Om inte kräver jag en roll inom klubben. Ryan ska hem.Alla vet att återhämtning sker bäst i hemmets trygga vrå. Norra London alltså. He´s one of our own. Vi hörs!