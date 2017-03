It came from the Marshes - Three Season Wonder

En konversation med stundtals oklar koppling till Tottenham Hotspur.

*För att författarna inte ska framstå som ännu mer blicklösa än vanligt, läggs denna fotnot in som förkunnar att denna veckas konversation nedtecknades vid två tillfällen med Everton -matchen mellan dem. Alla eventuella motsägelser, felaktiga slutsatser och allmänt kappvänderi (kort och gott supporterskap) kan alltså förklaras/ursäktas/ignoreras efter tycke och smak.Forskarna har nu upptäckt sju nya planeter i solsystemet där det potentiellt skulle kunna finnas liv. Det innebär att att han har städer, byar och samhällen på eventuellt åtta jordklot att välja på, och av alla dessa väljer Emmanuel Frimpong att flytta till vår?“Forgive them father, because they know not what they do.” - Eskilstuna, anno 2017. Det är svårt att ta in. Som om AFC BK Eskilstuna United Rovers City IFK behövde mer anledningar för att ogillas. Tvi.Låt oss snabbt gå vidare till ett mycket roligare diskussionsämne, Europa League “Forgive him father, for he know not what he does”.Jag förtydligar, det är ju roligt att Gent nu får möta Genk. Men att vi återigen hoppar av Europatåget innan det fått upp farten är ju bara tragiskt. För det känns, utan att förringa Gents insats, som att vi hoppar av för egen maskin?Bortamatchen var ett praktexempel på den arrogans som engelska lag ofta visar upp inför Europa League. Spurs kom dit och trodde man hade vunnit vid avspark, och fick sig en nödvändig läxa i ödmjukhet. När det gäller returen på Wembley så vill jag gärna skrika om dålig inställning, nonchalanta lyxlirare och överskattade divor - men det går inte. Vi må vara ansvariga för vår undergång, men de 10 killar som höll sig i skinnet på Wembley stod för en mycket bra insats - och när man står för över 20 avslut med 10 man så ska det räcka. Det korta svaret? Ja, vi hoppar av tåget av egen maskin - men det fanns förmildrande omständigheter.Ok, jag köper det. Men varför känns det som att vi redan spelat ett flertal matcher ute i Europa där vi redan borde ha lärt oss en nödvändig läxa i ödmjukhet? Är det jag som fallit ner i ett halvfullt glas avslagen, blaskig lager?Antingen är vi inte skapta för Europaspel, eller så är Premier League inte så jäkla vass som görs gällande. Jag tenderar tro att det är lika delar av båda, men Gent skulle vi bara slå över två matcher. Läxan i ödmjukhet hade uppenbarligen glömts bort till första mötet med belgarna, och det kostade oss dyrt. Men vafan, det är ju bara Europa League! Det handlar ju om att komma topp 4, det vet du ju!Det vet jag ju förstås, topp 4 är guden jag tillber morgon och kväll, med en önskan om dess förbarmande över oss. Topp 4 är allt. Eller ja, nu för tiden, när Manchester U nited och Liverpool ligger utanför topp 4, så säger man ju förstås topp 6. Hur som helst, jag är ganska övertygad om att en lärdom har dragits efter uttåget, och den står Dele Alli för. Jag tror och hoppas att han inser att han måste tygla sig framöver. Spela på gränsen kommer han alltid att göra, men förhoppningsvis inte tappa huvudet fullständigt på samma sätt. Både han och resten av laget får väl ändå godkänt för sin bouncebackability förra helgen, eller?“The Bounce Back Captain”, Michael Dawson , som under våra sämre perioder blev synonym med uttrycket, skulle varit stolt över Deles (och lagets) reaktion. Vi städar inte bara av Stoke hänsynslöst, utan vi gör det utan att falla i deras fällor. Dele fick en del tuffa smällar under matchen men höll sig i skinnet, och det var nästan lika viktigt som segern i sig. Men nog får vi tillskriva Harry Kane den segern?Till stor del vår käre dansk också, men framför allt Kane förstås. Vilken snubbe det är ändå. Man får stanna upp ibland och verkligen påminna sig om vad det är för guldklimp vi sitter på här. Det är alltid lätt att bli nostalgisk i efterhand och inse hur bra före detta spelare var, men nu KRÄVER jag att alla inser vilken ynnest det är att vi får vara med om hans genombrott och karriär i klubben. Är det två månader han missat av säsongen och ändå ligger han i topp i skytteligan? Igen!Äh, nu tar du i. Statistiken visar att Harry Kane gör 81,347746625% av sina mål efter att ha fått en PASSNING av en lagkamrat, vilket givetvis drar ner betyget. Såg du inte assisten på frisparken? Är ju Eriksens mål rakt av. Ytterligare statistik visar att Harry gör 72,37645523% av sina mål mot DÅLIGA lag. Han gör ju inte mål mot storlagen. Skämt åsido; jag kan inte fatta hur det kan finnas en enda liljevit där ute som inte dagligen faller ner på knä och tackar valfri högre makt för Harry Kanes utveckling. Killen är vår störste sedan… Ja sedan vem egentligen? Han är förbi Bale och Modric i alla fall. Även om de båda var bättre spelare, så är Kanes mål mer betydande för oss som klubb. Det är en ynnest att se honom spela för Tottenham . Punkt.Ska man jämföra honom med andra anfallare, vilket man bör (även om jag förstår att du nämner Bale och Luka), så har han i mina ögon redan passerat t ex Klinsmann och Sheringham. Chivers var innan min tid, och därmed också Jimmy Greaves och Bobby Smith - så jag kan inte jämföra med dem. Men om jag gör en okvalificerad gissning så tror jag att Harry, förutsatt att han håller sig hyfsat skadefri, när man summerar karriären, kommer att anses vara vår störste anfallare någonsin. Kanske når han inte upp till Greaves höjder. Men det är inte omöjligt. Frågan är var Vincent Janssen hamnar på listan?Vinny, Vinny, Vinny. Vad ska det bli av dig? Du får inte spela. Ibland får du inte ens sitta på bänken. Och när vi leder med 4-0 och vår anfallare gjort hattrick så får du se en offensiv mittfältare gå in och städa av matchen. Du har inte visat upp särskilt mycket hittills, men tycker samtidigt inte du fått chansen att göra ett riktigt avtryck. Det känns faktiskt som vår manager redan gått vidare ifrån dig. Man undrar ju vad som försiggick i somras egentligen. Sissoko, Janssen och N’Koudou känns alla som de kommer lämna i sommar redan.Det hör verkligen till ovanligheterna att jag kritiserar Pochettino. Han skulle kunna byta in Vorm som mittfältsankare i den kommande FA-cup-matchen och jag hade argumenterat för att han förtjänat förtroendet att testa - men jag satt ärligt talat och svor över beslutet att låta Janssen sitta kvar på bänken. Som du säger känns det som en sista spik i Vinnys kista. Han åtnjuter inte en gnutta av Pochs förtroende längre. Tyvärr. Och hur trist det än är, för jag har faktiskt tyckt att vissa av holländarens buffel- och slitspäckade inhopp har sett betydligt bättre ut än vad många hävdat, så antar jag att det är ett välgrundat beslut från tränarstabens sida. Det verkar ha varit ett för stort steg på karriärstegen för Vincents del helt enkelt. Men, som Poch sagt tidigare, “you don’t sign to play, you sign to train”. Det gäller ju förstås de andra killarna du nämner också.*Konversationen pausas här. Söndag kommer. Tottenham spöar Everton på White Hart Lane med 3-2. Och kontakten återupptas.*Som sagt, Harry Kane ja...Om det fortfarande fanns kritiker bland Spurssupportrarna så är det bara att acceptera att en tiger aldrig ändrar sina ränder - Kane är glödhet. Kane är målkung. Kane är klass. Idag såg han även till att Poch gav Vinny fem minuter. Och Vinny tog faktiskt tillvara på chansen. (Med lite hjälp från Harry Winks och Dele Alli). Så, något annat vi hann spå om och misslyckas med under redigeringsprocessen?För andra gången på några dagar satt jag och svor över Pochettinos hantering av Janssen, men denna gång för att vår dagsgamla spådom om att holländarens karriär i Spurs var över spottades på totalt. Slutsatsen man kan dra är väl antingen att undrens tid inte är förbi, eller att vi inte har någon som helst koll på vad vi pratar om. Eller båda två.Ja, det tycker jag vi sätter punkt vid. Man lär sig något nytt varje dag, men oftast är det nog gamla läxor som lärs in pånytt. Som att två supportrar inte alltid är helt rätt på det när det kommer till laget de supportar.Vackert. Låt oss bejaka våra svagheter och tillkortakommanden tills nästa gång vi hörs.