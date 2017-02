2017-02-19 15:00

Fulham - Tottenham

0-3



Harry Kane gjorde hattrick mot Fulham.

Kanes hattrick tog Spurs vidare

Harry Kane hade en trevlig eftermiddag i FA-cupen borta mot Fulham. Tottenham vann med 3-0 och Kane gjorde samtliga mål. Kanes hattrick bröt Spurs negativa trend och äntligen lossnade offensiven.







Vertonghen fick 90 minuter





Annars skulle det mesta handla om Harry Kane. Han hade rapporterats tveksam till spel, men väl i spel var det inga tveksamheter. Kane hittade offsidelinjen perfekt vid tre tillfällen, och det resulterade i tre mål.





Spurs spelade säkert

Tottenham spelade inte som ett lag i en svacka. Det var en grundtrygghet och en självklarhet över Spurs agerande.



Mål: 0-1 Kane (16), 0-2 Kane (51), 0-3 Kane (73)



Bäst i Spurs:

+++ Kane

++ Eriksen

+ Vertonghen



Spurs lag:

Vorm

Trippier Alderweireld Vertonghen Davies

Wanyama Winks (Dembele 79)

Eriksen Alli (Onomah 86) Son

Kane (Sissoko 75) Tottenham är vidare i FA-cupen. Efter 3-0 och en säker insats rakt igenom hela matchen känns det klart bättre än det kändes på förhand. Spurs har varit inne i en tung period, men efter vinsten mot Fulham kan vändningen kanske vara här? Mauricio Pochettino brukar ofta låta mittbackar som varit borta få ett längre inhopp efter frånvaron. Så blev det inte för Jan Vertonghen som istället klev in från start. Det går bara att spekulera kring om Pochettino hade agerat på samma sätt om Spurs haft resultaten med sig den senaste tiden. Helt klart är att Pochettino nu ville få in Vertonghen i laget, och nog kändes det bra att han var tillbaka. Spurs agerade stabilt och Vertonghen styrde många uppspel.Annars skulle det mesta handla om Harry Kane. Han hade rapporterats tveksam till spel, men väl i spel var det inga tveksamheter. Kane hittade offsidelinjen perfekt vid tre tillfällen, och det resulterade i tre mål.Tottenham spelade inte som ett lag i en svacka. Det var en grundtrygghet och en självklarhet över Spurs agerande. Harry Winks spelade istället för Mousa Dembele och Kieran Trippier klev in istället för Kyle Walker, men i övrigt satsade Pochettino på samma utespelare som hände förväntas göra om det här var en ligamatch. I mål fick Michel Vorm kliva in, vilket inte kändes som någon överraskning efter att Hugo Lloris vaktat målet i Europa League . I veckan kommer Gent på besök och Spurs har ett underläge att hämta ikapp efter det första mötet. Men om Spurs lyckas prestera på liknande sätt i den matchen som man gjorde idag är avancemanget inte omöjligt, och då kanske Vertonghens återkomst i startelvan kan ses som vändningen för det här laget?0-1 Kane (16), 0-2 Kane (51), 0-3 Kane (73)+++ Kane++ Eriksen+ VertonghenVormTrippier Alderweireld Vertonghen DaviesWanyama Winks (Dembele 79)Eriksen Alli (Onomah 86) SonKane (Sissoko 75)

2017-02-19 17:15:00

