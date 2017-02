Ledley Kings Knä S05E20: Den psykotiske mr Klopp

Tottenham beger sig till "kalla" Liverpool för att ta sig an ett icke-så självspelande (?) piano påpiskat av en psykotisk tysk. Hur har Klopps fru det i allt detta? Och vem är spelaren respektive tränaren som får Jimmy att uppleva så vitt skiljda känslor?





Skulle du köpa en t-shirt med citatet "Behave like a Spurs fan"? Lyssna för mer info!



Har det snöat mycket där du bor? Du kan leva i en lögn! Snömängd kan ha mycket att göra med din generella syn på livet, något vi tar fäste vid i denna podd. Andra ämnen som berörs är givetvis Arsenal, och hatkärleken till vår lillebror.Skulle du köpa en t-shirt med citatet "Behave like a Spurs fan"? Lyssna för mer info!

2017-02-09 20:45:00

Tottenham besegrade på lördagen Middlesbrough med 1-0. Det krävdes ett straffmål för att Spurs skulle avgöra, och vinsten var hotad på övertid. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham lyckades efter stora besvär besegra Middlesbrough hemma på White Hart Lane. Det krävdes en straffspark för att Spurs skulle få hål på motståndarna. Harry Kane placerade säkert in bollen från elva meter och Spurs vann med 1-0.En missräkning i veckans match mot Sunderland har fått tvivlet att smyga sig in bland Tottenhams supportrar. Är Spurs verkligen redo att ta upp kampen med Chelsea, eller blev det inte roligare än så här? Lördagens hemmamatch mot Middlesbrough är oerhört viktig för att Spurs ska fortsätta att tro på den egna förmågan.Efter ett kortare uppehåll (flytt, skidresa, tvättid m m) är podcasten tillbaka - i digitalare form än någonsin!Tottenham tappade på tisdagskvällen poäng borta mot Sunderland. Spurs hade stora problem med att bryta igenom Sunderland defensiv, och ett stort spelövertag resulterade därför inte i särskilt många chanser. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham åkte till Sunderland för att hämta hem tre poäng men fick nöja sig med en. David Moyes mannar kämpade hela vägen och Spurs fick ingenting gratis. Matchen slutade 0-0 efter att Spurs ägt den andra halvan utan att riktigt testa motståndarnas målvakt Vito Mannone.Det har under dom senaste veckorna växt fram en försvarskris i Tottenham. Först gick Jan Vertonghen sönder, och när även Toby Alderweireld tvingades utgå fruktade många det värsta. Men inför tisdagens bortamatch mot Sunderland har Mauricio Pochettino pratat om att Alderweireld är tillbaka.Tottenham hade stora problem hemma mot Wycombe i FA-cupen. Men tillslut lyckades Spurs vinna med 4-3 efter att Heung-min Son avgjort i den sjunde övertidsminuten. HF Löfgren svarar på några aktuella frågor.Tottenham var på väg ut ur FA-cupen mot Wycombe när klockan närmade sig 90 minuter. En hemmamatch mot ett lag från tre divisioner under Spurs var nära att förvandlas till en mardröm. Men två sena mål, där det sista kom i matchminuten 97, gjorde att Spurs lyckades vända och vinna med 4-3.