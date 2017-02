2017-02-11 18:30

Liverpool - Tottenham

2-0



Ben Davies sörjer. Vi sörjer.

Liverpool för bra för Spurs

Tottenham är inte ett lag som åker till Liverpool och tar tre poäng. Spurs är ett lag som åker till Liverpool och viker ner sig. Vi visste det och vi vet det fortfarande.







Spurs gav upp





Tottenham var aldrig med i matchen. Pochettino blev utklassad redan i tunneln ut till match. Spurs hade ingen plan som någon kunde tro på. 1-0 kom, 2-0 kom, och känslan var att 7-0 var närmare än 2-1. Visst att





Betydelsefull match

Tottenham är inte längre inblandad i en guldstriden. Ingen spelare tog chansen mot Liverpool. Det här blev så mycket värre än någon hade fruktat. Spurs har nyckelspelare som är borta. Tydligen är





Mål: 1-0 Mane (16), 2-0 Mane (18)



Bäst i Spurs:

+++ Dembele

++ Alli

+ Walker



Spurs lag:

Lloris

Walker Dier Alderweireld Davies

Wanyama Dembele (Sissoko 77)

Eriksen (Winks 68) Alli Son (Janssen 82)

Liverpool-Tottenham Simon Mignolet

Nathaniel Clyne

Joel Matip

Lucas Leiva

James Milner

Adam Lallana

Jordan Henderson

Georginio Wijnaldum

Sadio Mane

Roberto Firmino

Philippe Coutinho



Avbytare

Trent Alexander-Arnold

Emre Can

Loris Karius

Ragnar Klavan

Alberto Moreno

Divock Origi

Daniel Sturridge

Hugo Lloris

Kyle Walker

Eric Dier

Toby Alderweireld

Ben Davies

Mousa Dembele

Victor Wanyama

Christian Eriksen

Dele Alli

Son Heung Min

Harry Kane



Avbytare

Vincent Janssen

Georges-Kevin Nkoudou

Moussa Sissoko

Kieran Trippier

Michel Vorm

Kevin Wimmer

Harry Winks



2017-02-11 21:19:00

Tottenham är inte ett lag som åker till Liverpool och tar tre poäng. Spurs är ett lag som åker till Liverpool och viker ner sig. Vi visste det och vi vet det fortfarande.Tottenham spelar på lördagen borta mot Liverpool i en match där oerhört mycket står på spel. Om Spurs lyckas vinna kommer känslan vara att Spurs trots ett stort avstånd till Chelsea utmanar om titeln. Om Liverpool vinner dras Spurs istället in i kampen om CL-platserna då Liverpool minskar avståndet till Spurs till bara en poäng.Tottenham beger sig till "kalla" Liverpool för att ta sig an ett icke-så självspelande (?) piano påpiskat av en psykotisk tysk. Hur har Klopps fru det i allt detta? Och vem är spelaren respektive tränaren som får Jimmy att uppleva så vitt skiljda känslor?Tottenham besegrade på lördagen Middlesbrough med 1-0. Det krävdes ett straffmål för att Spurs skulle avgöra, och vinsten var hotad på övertid. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham lyckades efter stora besvär besegra Middlesbrough hemma på White Hart Lane. Det krävdes en straffspark för att Spurs skulle få hål på motståndarna. Harry Kane placerade säkert in bollen från elva meter och Spurs vann med 1-0.En missräkning i veckans match mot Sunderland har fått tvivlet att smyga sig in bland Tottenhams supportrar. Är Spurs verkligen redo att ta upp kampen med Chelsea, eller blev det inte roligare än så här? Lördagens hemmamatch mot Middlesbrough är oerhört viktig för att Spurs ska fortsätta att tro på den egna förmågan.Efter ett kortare uppehåll (flytt, skidresa, tvättid m m) är podcasten tillbaka - i digitalare form än någonsin!Tottenham tappade på tisdagskvällen poäng borta mot Sunderland. Spurs hade stora problem med att bryta igenom Sunderland defensiv, och ett stort spelövertag resulterade därför inte i särskilt många chanser. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham åkte till Sunderland för att hämta hem tre poäng men fick nöja sig med en. David Moyes mannar kämpade hela vägen och Spurs fick ingenting gratis. Matchen slutade 0-0 efter att Spurs ägt den andra halvan utan att riktigt testa motståndarnas målvakt Vito Mannone.Det har under dom senaste veckorna växt fram en försvarskris i Tottenham. Först gick Jan Vertonghen sönder, och när även Toby Alderweireld tvingades utgå fruktade många det värsta. Men inför tisdagens bortamatch mot Sunderland har Mauricio Pochettino pratat om att Alderweireld är tillbaka.