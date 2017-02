2017-02-11 18:30

Liverpool - Tottenham



Harry Kane ska hjälpa Spurs att öka försprånget till Liverpool till sju poäng.

Liverpool brukar vara svårt

Tottenham spelar på lördagen borta mot Liverpool i en match där oerhört mycket står på spel. Om Spurs lyckas vinna kommer känslan vara att Spurs trots ett stort avstånd till Chelsea utmanar om titeln. Om Liverpool vinner dras Spurs istället in i kampen om CL-platserna då Liverpool minskar avståndet till Spurs till bara en poäng.







Liverpool känns som CL

Vi vet. Vi vet att det här inte borde vara så svårt för Tottenham. Men vi vet också att det här är en sån där match som är svår. Liverpool borta är bland det svåraste Spurs kan ställas inför. Liverpool har inte förlorat hemma mot Spurs på dom åtta senaste mötena lagen emellan. Att spela borta mot



Nu står allt på spel i en match. Den här våren kan bli den största festen sedan Champions League 2010/11 när Spurs åkte till San Siro och besegrade Milan. Om Tottenham besegrar Liverpool väntar en jakt på Chelsea som inte ens borde vara möjlig att fundera över. Avståndet är så stort, men om Spurs vinner borta mot Liverpool finns det inte att Spurs ska kunna hålla tillbaka drömmarna. Vid tre poäng mot Liverpool vet vi att Spurs är bättre än Chelsea. Men det kan gå fel, det kan mycket väl gå helt fel, och ska vi inför mötet med Liverpool tänka på det så vet vi att det här kommer gå fel. Liverpool borta är en sån där match där det går fel.



Tottenham saknar





Är krysset taget?

Spurs brukar inte förlora. En poäng borta mot Liverpool innebär att avståndet till Liverpool fortfarande är fyra poäng. Ett kryss är mer än vad Spurs förtjänade hemma mot Liverpool, men 1-1 blev det när lagen möttes i augusti. Kryss borta i denna match känns som ett ganska bra utfall. Bra, om man inte drömmer om att få drömma om titeln.





Möjlig startelva Spurs:

Lloris

Walker Dier Alderweireld Davies

Wanyama Dembele

Eriksen Alli Son

Kane Vi vet det. Tottenham brukar sluta före Liverpool när säsongen är över. Just nu pekar en hel del på att det kommer gå som det brukar gå, för även om Liverpool vinner denna match kommer det att vara fördel Spurs. Men känslan när man hör folk utanför Tottenham prata om styrkeförhållandet mellan klubbarna är att det istället skulle vara fördel Liverpool. Sanningen är att Liverpool har slutat före Spurs en gång under dom senaste sju säsongerna. Förra säsongen slogs Spurs om titeln men slutade trea. Liverpool kom efter lag som Southampton och West Ham Vi vet. Vi vet att det här inte borde vara så svårt för Tottenham. Men vi vet också att det här är en sån där match som är svår. Liverpool borta är bland det svåraste Spurs kan ställas inför. Liverpool har inte förlorat hemma mot Spurs på dom åtta senaste mötena lagen emellan. Att spela borta mot Chelsea känns lättare. Arsenal känns lättare. Alla andra lag i Premier League känns lättare. Det enda som kan mäta sig med Liverpool är en match i Champions League . Vilken match som helst. Spurs förvandlade Champions League från fest till mardröm. Det som en gång var det roligaste som fanns, när Spurs debuterade i Champions League och visade världen hur fotboll ska spelas, blev till något stort mörker som blev till Europa League senare i vår. Så en match mot Liverpool är som en match i Champions League.Nu står allt på spel i en match. Den här våren kan bli den största festen sedan Champions League 2010/11 när Spurs åkte till San Siro och besegrade Milan. Om Tottenham besegrar Liverpool väntar en jakt på Chelsea som inte ens borde vara möjlig att fundera över. Avståndet är så stort, men om Spurs vinner borta mot Liverpool finns det inte att Spurs ska kunna hålla tillbaka drömmarna. Vid tre poäng mot Liverpool vet vi att Spurs är bättre än Chelsea. Men det kan gå fel, det kan mycket väl gå helt fel, och ska vi inför mötet med Liverpool tänka på det så vet vi att det här kommer gå fel. Liverpool borta är en sån där match där det går fel.Tottenham saknar Jan Vertonghen och Danny Rose. Spurs saknar verkligen dessa spelare. Mauricio Pochettino måste se det vi alla ser, att Tottenhams senaste matcher inte har varit bra, och frågan är om han då fortsätter på samma bana som han har valt sedan Rose gick sönder. 4231 är inte kul, 4231 får skulden för allt, och kanske då att Pochettino försöker överraska. Han gillar att göra det i stora matcher. Problemet är bara att Ben Davies är den vänsterfot som finns tillgänglig och han känns ungefär lika lite gjord för överraskningar som Lasse Lagerbäck. Om Pochettino ska överraska måste nog Davies petas, men i brist på alternativ känns det helt omöjligt att ställa upp utan Davies, och då måste det ändå bli 4231. Liverpool har några spelare som är osäkra till spel, där Adam Lallana är en som vi inte vet om han kommer vara med eller inte.Spurs brukar inte förlora. En poäng borta mot Liverpool innebär att avståndet till Liverpool fortfarande är fyra poäng. Ett kryss är mer än vad Spurs förtjänade hemma mot Liverpool, men 1-1 blev det när lagen möttes i augusti. Kryss borta i denna match känns som ett ganska bra utfall. Bra, om man inte drömmer om att få drömma om titeln.LlorisWalker Dier Alderweireld DaviesWanyama DembeleEriksen Alli SonKane

0 KOMMENTARER 79 VISNINGAR 0 KOMMENTARER79 VISNINGAR BROR HEMMING

brorhemming@gmail.com

2017-02-10 19:46:00

ANNONS:

Fler artiklar om Tottenham

Tottenham

2017-02-10 19:46:00

Tottenham

2017-02-09 20:45:00

Tottenham

2017-02-05 16:10:00

Tottenham

2017-02-04 21:00:00

Tottenham

2017-02-03 19:42:00

Tottenham

2017-02-03 07:00:00

Tottenham

2017-02-01 16:57:00

Tottenham

2017-01-31 23:00:00

Tottenham

2017-01-30 17:42:00

Tottenham

2017-01-29 12:38:00

ANNONS:

Tottenham spelar på lördagen borta mot Liverpool i en match där oerhört mycket står på spel. Om Spurs lyckas vinna kommer känslan vara att Spurs trots ett stort avstånd till Chelsea utmanar om titeln. Om Liverpool vinner dras Spurs istället in i kampen om CL-platserna då Liverpool minskar avståndet till Spurs till bara en poäng.Tottenham beger sig till "kalla" Liverpool för att ta sig an ett icke-så självspelande (?) piano påpiskat av en psykotisk tysk. Hur har Klopps fru det i allt detta? Och vem är spelaren respektive tränaren som får Jimmy att uppleva så vitt skiljda känslor?Tottenham besegrade på lördagen Middlesbrough med 1-0. Det krävdes ett straffmål för att Spurs skulle avgöra, och vinsten var hotad på övertid. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham lyckades efter stora besvär besegra Middlesbrough hemma på White Hart Lane. Det krävdes en straffspark för att Spurs skulle få hål på motståndarna. Harry Kane placerade säkert in bollen från elva meter och Spurs vann med 1-0.En missräkning i veckans match mot Sunderland har fått tvivlet att smyga sig in bland Tottenhams supportrar. Är Spurs verkligen redo att ta upp kampen med Chelsea, eller blev det inte roligare än så här? Lördagens hemmamatch mot Middlesbrough är oerhört viktig för att Spurs ska fortsätta att tro på den egna förmågan.Efter ett kortare uppehåll (flytt, skidresa, tvättid m m) är podcasten tillbaka - i digitalare form än någonsin!Tottenham tappade på tisdagskvällen poäng borta mot Sunderland. Spurs hade stora problem med att bryta igenom Sunderland defensiv, och ett stort spelövertag resulterade därför inte i särskilt många chanser. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham åkte till Sunderland för att hämta hem tre poäng men fick nöja sig med en. David Moyes mannar kämpade hela vägen och Spurs fick ingenting gratis. Matchen slutade 0-0 efter att Spurs ägt den andra halvan utan att riktigt testa motståndarnas målvakt Vito Mannone.Det har under dom senaste veckorna växt fram en försvarskris i Tottenham. Först gick Jan Vertonghen sönder, och när även Toby Alderweireld tvingades utgå fruktade många det värsta. Men inför tisdagens bortamatch mot Sunderland har Mauricio Pochettino pratat om att Alderweireld är tillbaka.Tottenham hade stora problem hemma mot Wycombe i FA-cupen. Men tillslut lyckades Spurs vinna med 4-3 efter att Heung-min Son avgjort i den sjunde övertidsminuten. HF Löfgren svarar på några aktuella frågor.