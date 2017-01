2017-01-21 18:30

Manchester C - Tottenham

2-2



Heung-min Son räddade poäng för Spurs.

Spurs hittade en väg tillbaka

Tottenham var illa ute mot Manchester City. Det stod visserligen 0-0 i halvtid, men två snabba mål i inledningen av den andra halvleken såg ut att avgöra matchen. Spurs hittade dock tillbaka och lyckades nå 2-2 efter mål av Dele Alli och Heung-min Son.







Man City dominerade från start

Tottenham såg ut att vara med i matchen i ungefär tre minuter. Sedan tog hemmalaget över och Spurs drog på sig varningar på två av tre mittbackar. Manchester City hade allt fram till nästan en halvtimme var spelad, men skapade inte särskilt många heta chanser. Spurs hade sedan några fina minuter där det kändes som att matchen var på väg att jämna ut sig, men innan halvleken var över hade Manchester City åter tagit över.



Spurs behövde göra något, och





Spurs med skadeproblem

Tottenham bytte ut Wimmer i halvtid. Sedan tidigare saknades



Mål: 1-0 Sane (49), 2-0 De Bruyne (54), 2-1 Alli (58), 2-2 Son (77)



Bäst i Spurs:

+++ Wanyama

++ Rose

+ Alli



Spurs lag:

Lloris

Dier Alderweireld (Winks 64) Wimmer (Son 46)

Walker Wanyama Dembele (Sissoko 78) Rose

Eriksen Alli

Det här var inte lätt. Manchester City på bortaplan är ingen lek trots att laget kommer från en storförlust. Manchester City var riktigt bra, Spurs hade stora problem, och slutresultatet 2-2 måste ses som en stor framgång för Tottenham

2017-01-21 20:58:00

