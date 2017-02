2017-02-04 18:30

Tottenham - Middlesbrough

1-0



Harry Kane från elva meter, det öppnade upp matchen.

Fördel Spurs i kampen om andraplatsen

Tottenham lyckades efter stora besvär besegra Middlesbrough hemma på White Hart Lane. Det krävdes en straffspark för att Spurs skulle få hål på motståndarna. Harry Kane placerade säkert in bollen från elva meter och Spurs vann med 1-0.







Vem gör skillnad?

Tottenham spelar hemma mot Middlesbrough. I det läget måste nån kliva fram. Att Middlesbrough kan försvara vet vi. Men när ingen bryter mönstret blir det svårt att vinna. Christian Eriksen har anmärkningsvärt stora problem med att göra skillnad i matcher som lever. Harry Kane och Dele Alli har mer spets, men just nu fungerar det inte. Kvar finns Heung-min Son som behöver väldigt många chanser för att få utdelning. Tur då att han i alla fall skapar väldigt många chanser när han spelar. Mot Middlesbrough gav det en straffspark som betydde matchens enda mål.



Mauricio Pochettino valde att satsa vidare på 4231 och det påminde mycket om mötet med Sunderland. Ett spelövertag är vad Spurs har lätt att få till. Heta chanser framför målet är inte lika givet att vi får se. Det vill säga, så länge matchen lever har Spurs svårt att komma till vettiga chanser, men som några matcher runt årsskiftet visade har Spurs desto lättare att göra mål när matcherna är avgjorda.





Tre poäng det viktigaste

Tottenham vann med 1-0, och en dag där Liverpool förlorade mot Hull och Arsenal förlorade mot Chelsea var det självklart viktigt att Spurs kunde ta tre poäng och göra ett miniryck från lagen som inte riktigt räcker till bakom Chelsea. Spurs såg inte särskilt bra ut, och en annan dag hade Middlesbrough lyckats kvittera på övertid, men denna seger kan visa sig väldigt viktig. Att vinna med 1-0 kan stärka laget mer än 4-0 hade gjort, och även om det inte var publikfrieri så var det något som kan ge en trevlig vår.





Mål: 1-0 Kane (58)



Bäst i Spurs:

+++ Dembele

++ Son

+ Wanyama



Spurs lag:

Lloris

Walker Dier Alderweireld Davies

Wanyama Dembele

Son (Sissoko 81) Alli (Winks 88) Eriksen

2017-02-04 21:00:00

Tottenham lyckades efter stora besvär besegra Middlesbrough hemma på White Hart Lane. Det krävdes en straffspark för att Spurs skulle få hål på motståndarna. Harry Kane placerade säkert in bollen från elva meter och Spurs vann med 1-0.