Spurs hakar på

Tottenham hade ett svårt utgångsläge inför bortamatchen mot Southampton. Alla andra topplag hade vunnit sina matcher och Southampton tog dessutom ledningen redan i matchinledningen. Men Spurs imponerade genom att kunna vända till klara 4-1 utan att egentligen göra något speciellt alls, och Spurs hakar därmed på bakom Chelsea.

Det finns olika sätt att visa att man menar allvar. Tottenham var verkligen inte bäst i världen borta mot Southampton . Men utan att göra en särskilt bra match lyckades man vända underläge 0-1 till vinst med 4-1 borta mot erkänt svårslagna Southampton. Det är starkt gjort och visar att Spurs har i en toppstrid att göra.Southampton tog ledningen redan i den andra minuten. Det var ett tungt slag för Tottenham men inte värre än att det gick att vända på. Southampton hade bara släppt in fem mål på åtta hemmamatcher, och inte ett enda sedan oktober, men detta var inget som stod i vägen för Spurs denna kväll. Dele Alli besegrade Virgil van Dijk i en luftduell och lyckades nicka in 1-1 knappt halvvägs in i den första halvleken. I den andra halvleken nickade Harry Kane in 2-1 för Spurs innan Heung-min Son gjorde det viktiga tredje målet efter en kontring. Sedan rann det på, och Alli gjorde ett andra mål för kvällen.Spurs lyckades vinna med klara 4-1 borta mot Southampton. Att hemmalaget åkte på en utvisning i inledningen av den andra halvleken spelar så klart in, men Kane missade straffen och matchen levde fram till att Son gjorde 3-1. Spurs förde spelet hela matchen, men det var ändå ingen övertygande vinst sett till spelet, utan Spurs får istället ta med sig att man kan vinna så klart när det egentligen inte går särskilt lättTottenham har haft svårt med målskyttet. Det gick bättre borta mot Southampton som annars brukar hålla tätt. Att Alli lyckades göra två mål betyder självklart mycket för Spurs. Att Kane nickade i det så viktiga 2-1 har också en stor betydelse för hur Spurs viktiga anfallare ska hantera framöver. Kanske har Spurs hittat vägen till målet, och om så är fallet kommer det att bli mycket intressant att följa det här laget framöver.1-0 van Dijk (2), 1-1 Alli (19), 1-2 Kane (52), 1-3 Son (85), 1-4 Alli (87)+++ Alli++ Rose+ EriksenLlorisWalker Dier Vertonghen RoseDembele (Winks 82) WanyamaSissoko (Son 74) Alli EriksenKane (Janssen 89)