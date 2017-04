2017-04-15 13:30

Tottenham - Bournemouth



Harry Kane fick hoppa in förra veckan. Mot Bournemouth väntas han starta.

Spurs ska bara fortsätta

Tottenham har visat upp en fantastisk form under en längre tid. Avståndet till ledande Chelsea är stort, men så länge Spurs fortsätter att vinna kommer Chelsea uppleva ett visst obehag åtminstone i några omgångar till. Kan Spurs göra jobbet i lördagens tidiga match?







Otroligt hemmafacit

39-8. Spurs målskillnad på White Hart Lane imponerar. 14 vinster, två oavgjorda och ingen förlust är bäst i ligan. Det är inte hemmaspelet som gör att Spurs inte kan vinna någon ligatitel utan hjälp från andra. Nä, det är på bortaplan som Spurs har tappat. Men nu är det hemmamatch, och Spurs är storfavorit när



Victor Wanyama kan spela. Frågan är om han får det. Det fungerade bra senast med





En halv säsongs formtopp

13 vinster på dom senaste 16 ligamatcherna är ett fantastiskt facit. 2,56 poäng per match är ett snitt som förhoppningsvis kan förbättras ytterligare under dom kommande omgångarna. Här pratar vi inte om någon tillfällig formtopp, utan om vad som närmar sig en halv säsong, och ett snitt som skulle ge Spurs 97 poäng om man hade inlett lika bra. Spurs blir bara bättre och bättre under Mauricio Pochettino, och känslan från den här tiden förra säsongen håller i sig. Spurs kommer ta ytterligare steg framåt till nästa år.





Möjlig startelva Spurs:

Lloris

Walker Alderweireld Vertonghen Davies

Dier Dembele

Eriksen Alli Son

Sju matcher kvar. Sju poäng upp till Chelsea. Det är klart att det inte ska gå. Men det har mindre betydelse, för det som verkligen spelar roll är att Spurs finns där om Chelsea tappar. Vad som nu är sju poängs avstånd kan efter helgen vara fyra.

2017-04-14 08:08:00

