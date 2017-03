Spurs till semi

Mauricio Pochettino visade tydligt att ett avancemang i FA-cupen var prioriterat med endast några få ändringar i en annars förväntad startelva när man besegrade Millwall med klara 6-0 (2-0).

Tottenham skulle denna eftermiddag inte ha några större problem med att säkra en plats bland de fyra främsta i cupen efter bland annat tre mål av Heung-Min Son som fick en plats i startelvan på Christian Eriksens bekostnad.De inledande 8-10 minuter visade på god rörelse och kreativitet. Harry Winks var hela tiden spelbar och hittade fina öppnande passningar, och hade bland annat ett eget avslut från distans som inte var helt ofarligt. Därefter tvingades Harry Kane byta när han såg ut att ha vridit foten och in kom Christian Eriksen som snabbt lade beslag på Winks positionering.Spelet blev mindre rörligt och mer statiskt. Inläggen kom från båda kanterna där Ben Davies precision var något bättre än kollegan till höger - Kieran Trippier som för dagen ersatt Kyle Walker - som svarade för några riktigt slarviga mottagningar och inlägg, i första halvlek ska tilläggas. I andra spelade Trippier upp sig och hittade Son med en lång väl avvägd passning den senare klippte in i mål på volley. Heung-Min Son, som alltid är spelbar, men som nästan lika ofta - dessvärre - har en förmåga att krångla till både bollmottagning och bollmedtagningen. Och det var precis det han gjorde när han plötsligt fick kontroll på bollen och pricksköt i bortre hörnet, 2-0, efter framspelning av Eric Dier . Tio minuter tidigare hade Eriksen distinkt skjutit 1-0 i samma hörn efter skarv av Dele Alli Millwall kom till spel i kvartsfinalen med tio raka i ligaspelet utan förlust, men oavsett form så var den som bortblåst när Spurs skickligt kontrollerade bollen och tempot (över 76% i bollinnehav) och när man med kollektiv press erövrade bollen tidigt så att Millwall sällan kunde etablera någon form av anfallsspel.Desto bättre var det för hemmalaget som i Kanes frånvaro lyckades med att göra sex mål. Vincent Jansen fick komma in i slutet och göra sitt första spelmål för Spurs efter fint förarbete av Moussa Sissoko som drev upp bollen på kraft från egen planhalva innan den gick via Son. Den senare svarade förutom denna assist även för ett hat trick. Även Dele hann med att näta efter fint förarbete av Winks på mittplan innan han med en öppnande passning fann Trippier som nyttjade Eriksens löp. Den senare fann vägen fram till Dele vid den bortre stolpen som bara behövde trycka in bollen i ett tomt mål.Hela 32-4 i avslut i hemmalagets favör varav 15-0 i avslut på mål ger en ganska bra fingervisning om övertaget och att det samtidigt blev en relativt lugn eftermiddag. Värre var det med Kane som tvingades byta redan i den tionde matchminuten. Han lär säkerligen missa mötena mot Southampton (19 mars) som följs upp av landslagsläger innan Burnley står för motståndet (1 april). Det är inte orimligt att hoppas på spel för Kane igen kort därefter.Sent på måndag kväll möts Chelsea och Manchester U nited för att göra upp om den sista semifinalplatsen. Klara sedan tidigare är Arsenal och Manchester C ity. Lottningen sker direkt efter slutsignalen.1-0 Eriksen (31), 2-0 Son (41), 3-0 Son (54), 4-0 Dele (72), 5-0 Jansen (79), 6-0 Son (90)+++ Son++ Winks+ WanyamaVormDier Alderweireld VertonghenTrippier Wanyama (Sissoko 78) Winks DaviesSon Dele (Jansen 74)Kane (Eriksen 10)