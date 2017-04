Spurs vände efter tre sena mål

Tottenham såg ut att vara på väg att förlora borta mot Swansea när saker plötsligt började gå rätt. Wayne Routledge hade gett hemmalaget ledningen tidigt i matchen, och Spurs hade sedan ett massivt spelövertag. Utdelningen kom först efter 88 minuter genom i tur och ordning Dele Alli, Heung-min Son och Christian Eriksen, vilket gav Spurs 3-1 och tre poäng.

Så här står vi nu. Det blev ingen titelstrid, för Chelsea lyckades besegra Manchester C ity, men det ser onekligen lovande ut för Spurs att nå andraplatsen. Liverpool har spelat en match mer och ligger fem poäng efter. Manchester City ligger sju poäng efter. Arsenal och Manchester U nited har visserligen en match mindre spelad, men båda ligger elva poäng efter Tottenham . Chelsea imponerar, men hade det inte varit för Tottenham hade ledningen varit ännu mer galen.Tottenham brukar göra bra resultat mot lag från den undre halvan. Men när Wayne Routledge satte 1-0 tidigt i matchen såg det länge ut att bli matchavgörande. Spurs kom till spel med Heung-min Son längst fram och det skapade problem i underläge. Swansea backade hem med hela laget och Son har ingen fysisk närvaro vilket gör att det inte dyker upp situationer runt honom. Eftersom Christian Eriksen lider av samma typ av brister var det egentligen bara Dele Alli som såg ut att fungera som matchbilden blev. Moussa Sissoko spelade från start och växte under matchens gång, vilket betydde att han byttes ut när han var som bäst. Det hade lila gärna kunnat vara nån annan som fått kliva åt sidan, det viktiga var att Vincent Janssen kom in. Han bidrog med en annan tyngd framåt, och utan att få ut så mycket av sitt spel blev det en bättre balans och en tydligare rollfördelning bland Spurs offensiva spelare.Spurs tryckte på, men känslan fram till Janssens inhopp var att det skulle behövas nån slags briljans för att få till det. Många var chipförsöken in bakom motståndarbacklinjen, problemet var bara att det dels krävde millimeterprecision i framspelningen, men även en god teknik av spelaren som skulle ta tillvara på läget. Det ville sig inte, och när kvitteringen väl kom var det på ett enklare sett. Ett skott från Christian Eriksen ändrade riktning och hamnade perfekt för Alli som ständigt tar dessa löpningar in i straffområdet som ger så många mål. Efter kvitteringen var jakten på tre poäng omedelbart igång, och det skulle inte dröja länge innan Son hade fångat in en boll som kommit från Janssen vilket gav 2-1. Som om detta inte var nog satte Eriksen sedan 3-1, fint framspelad av Alli.Tottenham kom som väntat till spel med en fyrbackslinje. Alternativen var få från bänken, men Janssen fick en halvtimme. Med tio minuter kvar fick Georges-Kevin N'Koudou hoppa in istället för Davies, och med tanke på att Spurs sedan lyckades vända kan vi nog få se liknade grejer även framöver. Pochettino ändrade också om i uppställningen under bytena, där fyrbackslinje blev trebackslinje som blev fyrbackslinje igen. Vinsten var imponerande, på ett annat sätt än en utklassningsseger är, för här tvingades laget visa prov på stark karaktär. Spurs slutade aldrig tro, och lyfte sig när det behövdes som mest. Tyvärr missade John Stones en jättechans på övertid när Manchester City jagade kvittering mot Chelsea, vilket betyder att Spurs fortfarande har sju poäng upp till titeln, och det här känns trots tre poäng för Spurs som en omgång då Chelsea tog ett stort kliv mot att bli mästare.1-0 Routledge (11), 1-1 Alli (88), 1-2 Son (90+1), 1-3 Eriksen (90+4)+++ Alli++ Dembele+ SissokoVormWalker Alderweireld Vertonghen Davies (N'Koudou 79)Dembele DierSissoko (Janssen 61) Alli EriksenSon (Trippier 90+3)