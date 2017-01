2017-01-31 20:45

Sunderland - Tottenham



Jan Vertonghen är fortsatt borta, men Toby Alderweireld rapporteras kunna vara tillbaka i spel.

Toby väntas starta mot Sunderland

Det har under dom senaste veckorna växt fram en försvarskris i Tottenham. Först gick Jan Vertonghen sönder, och när även Toby Alderweireld tvingades utgå fruktade många det värsta. Men inför tisdagens bortamatch mot Sunderland har Mauricio Pochettino pratat om att Alderweireld är tillbaka.







Alderweireld från start?

Det har den senaste tiden spekulerats vilt i hur Spurs ska lösa skadekrisen som har dykt upp i försvaret. Först gick



Pochettino har ändå ett val att göra. Det har fungerat väldigt bra med tre mittbackar, men det känns nu högst osäkert om han väljer att spela på detta sätt eller väljer att återgå till 4231. Pochettino har pratat om att han måste vila vissa spelare mot Sunderland eftersom en ny match väntar till helgen. Detta borde betyda att





Sunderland kan klättra upp över strecket

Sunderland ligger sist i Premier League, men läget är inte hopplöst. Avståndet till





Möjlig startelva Spurs:

Lloris

Walker Alderweireld Dier Rose

Dembele Wanyama

Ericsen Alli Son

Kane 16 insläppta mål på 22 ligamatcher borde ge en viss grundtrygghet kan man tycka. Men efter ett cupdrama mot Wycombe där Spurs tillslut lyckades vinna med 4-3 känns läget långt ifrån stabilt. Därför är det glädjande att Mauricio Pochettino inför mötet med Sunderland har gått ut och sagt att Toby Alderweireld är tillbaka.Det har den senaste tiden spekulerats vilt i hur Spurs ska lösa skadekrisen som har dykt upp i försvaret. Först gick Jan Vertonghen sönder, och sedan tvingades Alderweireld att utgå. Men nu kommer alltså positiva rapporter från Pochettino, och Alderweireld kan av allt att döma spela mot Sunderland. Med tanke på hur det såg ut mot Wycombe måste detta ses som något väldigt positivt. Kevin Wimmer har haft stora problem och blivit utbytt i några matcher i rad, Eric Dier har inte känts som någon klippa, och Cameron Carter-Vickers såg allt annat än redo ut för att gå in i en startelva i Premier League . Victor Wanyama fick spela mittback i den senaste ligamatchen, men om Alderweireld kan spela ska Wanyama inte behöva lämna mittfältet denna gång. Även Danny Rose och Harry Kane rapporteras vara redo för spel efter att ha vilat mot Wycombe.Pochettino har ändå ett val att göra. Det har fungerat väldigt bra med tre mittbackar, men det känns nu högst osäkert om han väljer att spela på detta sätt eller väljer att återgå till 4231. Pochettino har pratat om att han måste vila vissa spelare mot Sunderland eftersom en ny match väntar till helgen. Detta borde betyda att Heung-min Son inte spelar denna match, då han spelade i lördags, men samtidigt känns det inte helt givet hur Spurs då ska ställa upp. Dier spelade också hela matchen i lördags, men där ser det alltså ännu knepigare ut att rotera.Sunderland ligger sist i Premier League, men läget är inte hopplöst. Avståndet till Swansea som ligger ovanför strecket är inte mer än tre poäng, och lagens målskillnad är sådan att Sunderland skulle kunna klättra förbi om det blir tre poäng mot Tottenham . Spurs brukar under Pochettinos ledning vara väldigt bra mot lag från den undre halvan, men med tanke på hur det såg ut mot Wycombe som ligger tre divisioner under Sunderland känns det kanske ändå mer nervöst än vanligt.LlorisWalker Alderweireld Dier RoseDembele WanyamaEricsen Alli SonKane

2017-01-30 17:42:00

