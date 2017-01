2017-01-28 16:00

Tottenham - Wycombe

4-3



Heung-min Son avgjorde i den sjunde övertidsminuten.

Övertid på övertid räddade Spurs

Tottenham var på väg ut ur FA-cupen mot Wycombe när klockan närmade sig 90 minuter. En hemmamatch mot ett lag från tre divisioner under Spurs var nära att förvandlas till en mardröm. Men två sena mål, där det sista kom i matchminuten 97, gjorde att Spurs lyckades vända och vinna med 4-3.







Spurs illa ute

Tottenham ställde upp med mestadels reserver, men









FA-cupen är inte som ligaspel

Spurs klarade sig vidare, men sättet som man gjorde det på imponerar inte. När Wycombe tog ledningen med sju ordinarie minuter kvar att spela var ett uttåg det mest troliga utfallet. Den här gången lyckades Spurs ändå vända, men det kändes mer som ett rån än som något rättvist. Att Spurs fick sex minuter på sig utöver 90, och sedan övertid på övertid, det kanske var något som ett lag från





Mål: 0-1 Hayes (23), 0-2 Hayes (36), 1-2 Son (60), 2-2 Janssen (64), 2-3 Thompson (83), 3-3 Alli (89), 4-3 Son (90+7)



Bäst i Spurs:

+++ Son

++ Winks

+ Alli



Spurs lag:

Vorm

Trippier Carter-Vickers Wimmer (Dembele 61) Davies

Dier Winks

Sissoko Onomah (Alli 61) N'Koudou (Janssen 46)

2017-01-28 19:14:00

