Är Englandsäventyret över för Joel Ekstrand? " - Jag tränar bra och mår bra men det händer liksom inte mycket…”

I dag kablades nyheten ut att den förre Watfordförsvararen, Joel Ekstrand, tvingas lämna Bristol City. Skador och dåligt med speltid gör att klubben behöver frigöra pengar i jakten på nya spelare. Givetvis jagade vi tag i svensken för att kolla hur allt står till och hans tankar inför framtiden.

Sommaren 2012 anslöt Joel Ekstrand till Watford och svensken blev, i det närmsta, en given startspelare under tre säsonger. I Mars 2015 var oturen framme när den förre HIFaren åkte på en allvarlig knäskada i mötet med Ipswich . Joel, som var en av den dåvarande tränaren Quique Sanchez Flores viktigaste kuggar, fick se sina klubbkamrater spela upp laget i Premier League medan försvararen kämpade under flertalet månader med sin rehab. I början på 2016 såg det äntligen ut som att skadeeländet var över och Ekstrand åter skulle kunna spela tävlingsfotboll. Flores var tydlig i sin bedömning av svensken och ville förnya hans utgående kontrakt då, som Quique uttryckte det, ” Ekstrand could be a very interesting central defender for the future. He has experience and plays football very well”. Tyvärr så bröt kontraktsförhandlingarna samman när det stod klart att Quique var på väg att lämna klubben och istället vände svensken blicken mot andra klubbar och chansen att fortsätta sin karriär utomlands.I somras verkade det som att en övergång till Leeds United var nära förestående men klubben tvekade över svenskens fysiska status och istället blev det Bristol City som landade Ekstrands signatur. Ett års kontraktet med City skulle ge Ekstrand arbetsro att ta sig tillbaka efter skadan och åter ta sig tillbaka till den nivå som gjort att han tillhört en av de främsta försvarana i The Championship och stått på gränsen till Hamrens A-landslagstrupp. Men ödet verkar ha velat annat för 27-åringen som nu fått besked av managern, Lee Johnson , att han inte ingår i framtidsplanerna. Till Bristol Post säger Johnson ” Jag har haft ett samtal med Joel och sagt till honom att han är fri att försöka hitta sig en annan klubb. En helt frisk Joel Ekstrand, med all hans erfarenhet, hade varit ett rejält tillskott till vår trupp. Men av någon anledning har det inte funkat och det är bäst att skiljas åt”Joel Ekstrand var ordinarie i Watford innan sin svåra knäskadaDen 22 September gjorde han sin debut för Bristol. Som inhoppare i 2-2 mötet med Rotherham men därefter blev det bara en match (utbytt i halvtid mot Leeds) till i den randiga tröjan och nu är äventyret, i Sydvästra Englands folkrikaste stad, över för denna gången. Klubben behöver frigöra pengar för nya spelarköp och med svenskens skadebekymmer så är det inte aktuellt med en fortsättning. Frågan är då var flyttlasset går för Ekstrand som bla har erfarenhet från spel i Serie A med Udinese?- Jag tränar på bra och kroppen mår bra. Men jag blir ändå inte uttagen så då händer det inte så mycket. Sen var beslutet om att lämna Bristol rätt väntat. Det var jag som själv ställde frågan om en ev fortsättning då jag inte var intresserad av den nuvarande situationen. Så helt väntat! Bra dialog och inga konstigheter- Jag trivs ju bra i England och jag känner definitivt att jag kan komma tillbaka till samma nivå. Jag måste spela regelbundet oavsett om jag varit skadad eller ej. Är du borta en längre period, oavsett skada sjukdom eller om du är fullt frisk, så behöver man ett x antal matcher innan man kommer upp till den formen igen. Jag trodde jag skulle få det i Bristol men tyvärr så har det inte blivit så.- Ja min plan är att stanna kvar ute i Europa men viktigaste är att jag får spela dit jag kommer. Känner mig i bra form och redo för spel så det är egentligen prio nummer 1.- Det är inte aktuellt men som sagt jag säger inte att något är omöjligt.- Spel i Sverige är som sagt inte aktuellt just nu. Men jag är otroligt besviken och ledsen över att vi (HIF) åkte ner. Men vi får se det som en nystart helt enkelt och det är bara att ta klivet upp så fort som möjligt för HIF ska var i Allsvenskan. Det är där klubben hör hemma.Ev HIFare får vänta på en comeback några säsonger till- Haha – det är dom redan nästa säsong!!- Nej – inget att ta ställning till i dagsläget utan nu kör jag på här till jag hör annat!