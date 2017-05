2017-05-21 16:00

Watford - Manchester C

0-5



Bedrövligt Watford fick en lektion av City

Pep Guardiolas Manchester City promenerade hem en 5-0 seger borta mot Watford. Ett Watford som inte ens dök upp. Ett Watford som inte har dykt upp sen den 15:e april.







Är man naiv som supporter om man kräver mer? Ska man kräva att laget kämpar in i det sista, även om det inte spelar någon sportslig roll?







I säsongens sista hemmamatchen hade man gärna velat se att Watford gav supportrarna något ta med sig till sommaruppehållet. Ett glimmer av hopp till nästa säsong. Istället får jag rysningar i ryggraden när jag tänker på hur Watford kommer bli nästa säsongs slagpåsar, om ingenting förändras de vill säga.



Men bortalaget behövde ju en vinst för att säkra



Men å andra sidan, varför ska Watford egentligen bry sig? De stod klart redan innan att







Sagt och gjort. Man gick ut till ”the home faithful” och spelade på ett sätt som som signalerade: Vi bryr oss inte.



Vad behövs göra? Förhoppningarna är att en ny manager ska kom med en adrenalininjektion och en rejäl spark i bakdelen. Tillsammans med några spännande nyförvärv så finns där kvalité att bli ett etablerat Premier League-lag.



Kan till och med ett nytt ägarskap sätta fart på Watford? Rykten kommer och rykten går. Men media har spekulerat om att familjen Pozzo är på väg att sälja klubben.



Som supporter så struntar jag rent ut sagt i vem som äger eller vem som tränar eller vem som spelar för klubben. Det jag vill se är matcher där spelarna kämpar för märket på bröstet. Där till spelare som vill vara där.



Men framför allt, spelare som bryr sig. För de 20,000 som köpt dyra biljetter på Vicarage Road, de bryr sig.



Watford: Gomes; Janmaat (Eleftheriou 39’), Behrami, Holebas, Mason; Cleverley, Doucoure, Amrabat (Deeney 59’), Capoue, Niang (Pereira 74’); Okaka.



Gula kort: Doucoure.



Man City: Caballero; Fernandinho, Kompany, Otamendi, Clichy; Yaya Youre (Sagna 63’), Silva, De Bruyne, de Jesus, Sane (

Ja man undrar ju hur tankegångarna i går i Watford s omklädningsrum. När 40 poäng var säkrat var mot Swansea den 15:e april så måste man helt slutat bry sig.Är man naiv som supporter om man kräver mer? Ska man kräva att laget kämpar in i det sista, även om det inte spelar någon sportslig roll?I säsongens sista hemmamatchen hade man gärna velat se att Watford gav supportrarna något ta med sig till sommaruppehållet. Ett glimmer av hopp till nästa säsong. Istället får jag rysningar i ryggraden när jag tänker på hur Watford kommer bli nästa säsongs slagpåsar, om ingenting förändras de vill säga.Men bortalaget behövde ju en vinst för att säkra Champions League -plats, alltså var de motiverade och hungriga. Tyvärr gör det inte upp för hemmalagets bedrövliga försvarsspel. Genom bjudningar och promenadfotboll lät man Citys vassa offensiv spela runt backlinjer som koner.Men å andra sidan, varför ska Watford egentligen bry sig? De stod klart redan innan att Walter Mazzarri inte blir kvar, så förhoppningarna att han lägger in en extra växel är låga. Premier League var redan säkrat till i höst, så spelarnas motivation lär varit på noll också.Sagt och gjort. Man gick ut till ”the home faithful” och spelade på ett sätt som som signalerade: Vi bryr oss inte.Vad behövs göra? Förhoppningarna är att en ny manager ska kom med en adrenalininjektion och en rejäl spark i bakdelen. Tillsammans med några spännande nyförvärv så finns där kvalité att bli ett etablerat Premier League-lag.Kan till och med ett nytt ägarskap sätta fart på Watford? Rykten kommer och rykten går. Men media har spekulerat om att familjen Pozzo är på väg att sälja klubben.Som supporter så struntar jag rent ut sagt i vem som äger eller vem som tränar eller vem som spelar för klubben. Det jag vill se är matcher där spelarna kämpar för märket på bröstet. Där till spelare som vill vara där.Men framför allt, spelare som bryr sig. För de 20,000 som köpt dyra biljetter på Vicarage Road, de bryr sig.: Gomes; Janmaat (Eleftheriou 39’), Behrami, Holebas, Mason; Cleverley, Doucoure, Amrabat (Deeney 59’), Capoue, Niang (Pereira 74’); Okaka.Doucoure.Caballero; Fernandinho, Kompany, Otamendi, Clichy; Yaya Youre (Sagna 63’), Silva, De Bruyne, de Jesus, Sane ( Jesus Navas 62’); Aguero (Iheanacho 71’).

Watford-Manchester C Heurelho Gomes

Daryl Janmaat

Valon Behrami

Jose Holebas

Nordin Amrabat

Tom Cleverley

Abdoulaye Doucoure

Etienne Capoue

Brandon Mason

Mbaye Niang

Stefano Okaka



Avbytare

Troy Deeney

Andrew Eleftheriou

Rene Gilmartin

Costel Pantilimon

Dion Pereira

Ben Watson

Camilo Zuniga

Willy Caballero

Fernandinho

Vincent Kompany

Nicolas Otamendi

Gael Clichy

Yaya Toure

Kevin De Bruyne

Gabriel Jesus

David Silva

Leroy Sane

Sergio Aguero



Avbytare

Angus Gunn

Kelechi Iheanacho

Aleksandar Kolarov

Jesus Navas

Bacary Sagna

Raheem Sterling

John Stones



0 KOMMENTARER 117 VISNINGAR 0 KOMMENTARER117 VISNINGAR PIERRE DAHLGREN

pierre.dahlgren@hotmail.com

På Twitter: pbdahlgren

2017-05-21 20:51:12 pierre.dahlgren@hotmail.comPå Twitter: pbdahlgren2017-05-21 20:51:12

ANNONS:

Fler artiklar om Watford

Watford

2017-05-21 20:51:12

Watford

2017-05-21 13:30:44

Watford

2017-05-16 00:06:58

Watford

2017-05-12 23:37:34

Watford

2017-05-06 10:45:25

Watford

2017-05-02 09:27:00

Watford

2017-04-23 11:06:22

Watford

2017-04-22 07:10:42

Watford

2017-04-16 10:26:18

Watford

2017-04-15 07:00:00

ANNONS:

Pep Guardiolas Manchester City promenerade hem en 5-0 seger borta mot Watford. Ett Watford som inte ens dök upp. Ett Watford som inte har dykt upp sen den 15:e april.Säsongens sist match är här och sedan några veckor tillbaka står det klart att Watford klarat kontraktet ännu en gång. Därmed ligger all press på motståndarna, Man City, som helst bör vinna för att inte se sig omsprungna av Arsenal och Liverpool i jakten på en Champions League-plats. Men på Vicarage Road blir det även ”Sista natten med gänget” för både Walter Mazzarri och en gäng spelare. Dessutom jagas ett mindre smickrande rekord i eftermiddag…De nyblivna mästarna Chelsea kom till start i den betydelselösa matchen med B-laget. Trots det var det inbytte Cesc Fabregas som gav Chelsea alla tre poäng i slutminuterna.Ross Barkleys pärla i andra halvlek var tillräckligt för hemmalaget på Goodison Park att säkra tre poäng. Gästerna kom aldrig nära att bräcka Joel Robles i Evertonkassen."There are still four games remaining. We will try to play good football and get good results."Emre Cans spektakulära cykelspark i första halvlek räckte för Liverpool att ta hem tre poäng borta på Vicarage Road. Jurgen Klopps manskap tog därmed klivet upp till tredje plats i ligan med ett rejält grepp om en Champions League-plats.Under Marco Silva har Hull City haft ett bländande poängsnitt på hemmaplan. När Watford kom på besök var det ingen skillnad, trots att hemmalaget spelade över en timme med en man mindre.Efter förra helgens seger, mot Swansea, så är Watford äntligen på säker mark och PL-kontraktet är säkrat. I dagens match så är det snarare hemmalaget, Hull, som har kniven mot strupen för att undvika nedflyttningsplatserna. Men i potten ligger även ett rekord som Mazzarri gärna vill slå…Etienne Capoue tog vara på en sovande Alfie Mawson och gjorde matchens enda mål i Watfords hemmavinst över Swansea. The Hornets sitter nu tryggt på 40 inspelade poäng i ligan.Efter förra helgens oinspirerade insats mot Tottenham så är det dags för Watford att "slå spiken i kistan" i hemmamötet med Swansea. Man brukar säga att 40 poäng, statsistiskt sätt, skall räcka för att klara kontraktet. Med sju omgångar kvar så saknar Watford tre poäng till den magiska gränsen...