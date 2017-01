Cleverley återvänder till Watford

Höstens skadebekymmer har fått Watfords ledning att agera. Första nyförvärvet, i Januarifönstret, är en bekant ansikte. Det handlar om Evertons mittfältare Tom Cleverley





I Cleverley får man en rutinerad mittfältare som inte behöver anpassa sig till varken England eller spelet i



Karriären började i Bradford men, som 11-åring, kom Cleverley till



Nu väljer dock klubben att låna ut mittfältaren vilket passar Watford utmärkt. Hans främsta konkurrenter,



Mittfältaren tar inte upp någon plats i truppen utan räknas som Homegrown och kan därmed spela omgående. Kanske redan till helgens möte med

27-årige Cleverley spenderade säsongen 2009-10 på Vicarage Road och kammade bla hem Player Of The Season det året. När nu Everton gjort klart med Morgan Schneiderlin så såg det ut att bli ännu mindre speltid för mittfältaren som nu lånas ut till Watford . Dessutom ingår en option så om allt faller väl ut kan övergången bli permanent till sommaren.I Cleverley får man en rutinerad mittfältare som inte behöver anpassa sig till varken England eller spelet i Premier League Karriären började i Bradford men, som 11-åring, kom Cleverley till Manchester U nited där han A-lagsdebuterade redan 2008. Efter diverse utlåningar (Watford, Leicester Wigan ) så slog han sig in i Uniteds A-lag säsongen 2011-12. Under några säsonger for han in och ut i startelvan och när Louis Van Gaal kom in (2014-15) insåg Cleverley att han behövde söka sig bort för att få speltid. Resan gick vidare till Aston Villa innan Everton kom viftandes med ett femårsavtal 2015. Förra säsongen blev det drygt 22 matcher i den blå tröjan och även denna säsongen har Cleverley fått förtroendet i de flesta matcherna.Nu väljer dock klubben att låna ut mittfältaren vilket passar Watford utmärkt. Hans främsta konkurrenter, Valon Behrami och Adlene Guedioura, har dragits med skadebekymmer, avstängningar och, den sistnämnde, är nu iväg på de Afrikanska mästerskapen. Dessutom har det blivit allt tydligare att Guedioura inte riktigt håller måttet och därför är tillskottet av Cleverley ytterst välkommet.Mittfältaren tar inte upp någon plats i truppen utan räknas som Homegrown och kan därmed spela omgående. Kanske redan till helgens möte med Middlesbrough

0 KOMMENTARER 226 VISNINGAR 0 KOMMENTARER226 VISNINGAR MARTIN KLINTEBERG

pierre.dahlgren@hotmail.com

På Twitter: pbdahlgren

2017-01-12 18:46:23 pierre.dahlgren@hotmail.comPå Twitter: pbdahlgren2017-01-12 18:46:23

ANNONS:

Fler artiklar om Watford

Watford

2017-01-12 18:46:23

Watford

2017-01-12 16:51:00

Watford

2017-01-07 09:19:50

Watford

2017-01-04 00:11:57

Watford

2017-01-03 15:44:00

Watford

2017-01-02 12:50:12

Watford

2017-01-01 17:03:00

Watford

2016-12-31 12:38:49

Watford

2016-12-26 21:34:39

Watford

2016-12-25 20:00:45

ANNONS:

Höstens skadebekymmer har fått Watfords ledning att agera. Första nyförvärvet, i Januarifönstret, är en bekant ansikte. Det handlar om Evertons mittfältare Tom CleverleyFotbolls-England är i sorg. Under eftermiddagen kom de tragiska beskedet att Graham Taylor har avlidit. Den forne Watford och Englandstränaren blev 72 år gammal när han somnade in i sitt hem.När Watford tar emot Burton Albion, i FA cupens tredje omgång, lär en del ”bortglömda” spelare åter få chansen att visa upp sig på Vicarage Road.Watford faller utan fallskärm. Med endast en vinst på åtta försök pekar mycket på att Walter Mazzarri kommer att behöva att leverera om han ska behålla jobbet. 0-2 förlusten borta mot Stoke hällde endast bensin på elden.I dag kablades nyheten ut att den förre Watfordförsvararen, Joel Ekstrand, tvingas lämna Bristol City. Skador och dåligt med speltid gör att klubben behöver frigöra pengar i jakten på nya spelare. Givetvis jagade vi tag i svensken för att kolla hur allt står till och hans tankar inför framtiden.Med en seger, på de sju senaste matcherna, har Watford plötsligt halkat ner från en potentiell topplacering till att nedflyttningsklockorna börjat ljuda. Samtidigt höjs nu rösterna att klubben bör se över managerposten och Walter Mazzarris dagar i klubben kan vara räknade…”Nytt år, nytt jag”, den gamla skrönan. För Watfords del började 2017 lika bedrövligt som 2016 slutade. 1-4 hemma mot Spurs gav många hemmasupportrar anledning att kasta in handduken redan efter första halvlek.Näst efter mötena med Manchester City så är matcherna mot Tottenham en riktig nagelbitare för Watford supportrar. Mauricio Pochettinos lag krossade Southampton i veckan och kommer fulla med självförtroende till Vicarage Road. Men då båda lagen drabbats av såväl skador som avstängningar så blir det två reservbetonade startelvor som visar upp sig imorgon.Troy Deeney går in i Watfords historieböcker som en av fem spelare som gjort 100 mål för klubben. Och kaptenens 100:e kunde inte kommit mer lämpligt. Straffmålet räddade Watford från ett hemmafiasko.Boxing Day är startskottet på en av säsongens mest intressanta perioder där lagen matchas intensivt under 9 dagar. Perioden brukar ses som avgörande om ett lag kommer tillhöra toppen, mitten eller botten under våren. För Watfords del är det första hindret Crystal Palace.