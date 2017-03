2017-03-18 16:00

Crystal Palace - Watford

1-0



Crystal Palace fick andrum – tack vare självmål

Troy Deeneys självmål i andra halvlek gav alla tre poäng till Crystal Palace när Watford kom på besök. Nu har Sam Allardyces mannar fyra poäng ned till nedflyttningsstrecket.



Crystal Palace-Watford Wayne Hennessey

Joel Ward

James Tomkins

Mamadou Sakho

Jeffrey Schlupp

Luka Milivojevic

Wilfried Zaha

Yohan Cabaye

Jason Puncheon

Andros Townsend

Christian Benteke



Avbytare

Fraizer Campbell

Lee Chung Yong

Scott Dann

Damien Delaney

Martin Kelly

Bakary Sako

Julian Speroni

Heurelho Gomes

Craig Cathcart

Younes Kaboul

Sebastian Prodl

Miguel Britos

Valon Behrami

Daryl Janmaat

Tom Cleverley

Etienne Capoue

Mbaye Niang

Troy Deeney



Avbytare

Nordin Amrabat

Abdoulaye Doucoure

Jose Holebas

Stefano Okaka

Costel Pantilimon

Isaac Success

Camilo Zuniga



0 KOMMENTARER 91 VISNINGAR PIERRE DAHLGREN

pierre.dahlgren@hotmail.com

På Twitter: pbdahlgren

2017-03-19 11:30:18 pierre.dahlgren@hotmail.com

Det var ingen match för fotbollsromantiker. De stora målchanserna uteblev och spänning därtill. Men trots det var slaget om tre poäng otroligt viktig. Crystal Palace behövde pinnarna för att utöka mellanrummet ned till strecket. Bottenstriden kommer att bli en ordentlig rysare och Allardyce vill gör allt han kan för att undvika nedflyttning.För Watford s del behövs tre poäng för att säkerställa att bottenstriden sker utan Watfords medverkan. The Hornets sitter nu med 31 poäng, 9 poäng till den magiska 40-poängsgränsen. Med 40 inspelade poäng är man i princip säker från nedflyttning, med största säkerhet. Walter Mazzarri har en del att fundera över, om Watford ska undvika bottenstrid.Men det var hemmalaget på Selhurst Park som stod segrande. I den 68:e minuten fick Palace en frispark som lika gärna kunde tilldelas andra hållet bara sekunder innan. Yohan Cabaye slog in ett inlägg som Troy Deeney olyckligt nickade in i egen kasse.Därefter fick matchen ny fart och det var hemmalaget som kom närmast att göra nästa mål. Trots flertal försök, och en bra match av bland annat Wilfried Zaha , registrerade Crystal Palace inte ett enda skott på mål.Troy Deeney nickar in matchens enda mål i egen kasse.Crystal Palace är endast det fjärde laget sedan 2004 att vinna en match utan att pricka mål.Watford stod inte heller för en bländande insats. Med endast två skott på mål var man aldrig nära att ta poäng. Bortalagets bästa chans kom på Abdoulaye Doucoures distansskott som Hennessey parerade. Bollbanan såg ut att ställa Palacemålvakten men han fick dit en vante i sista stund.Härnäst kommer ett landslagsuppehåll vilket innebär vila för många av Watfords spelare. Därefter, den 1:a april, tar Walter Mazzarris mannar emot jumbon Sunderland på Vicarage Road. Räkna med att hemmafansen kommer kräva tre poäng.Hennessey; Ward, Tomkins (Dann 83'), Sakho, Schlupp; Cabaye (Sako 87'), Milivojevic, Zaha, Puncheon, Townsend (Delaney 87'); Benteke.Gomes; Cathcart, Prödl, Kaboul, Britos; Janmaat (Amrabat 63'), Cleverley (Success 80'), Behrami (Doucoure 45'), Capoue, Niang; Deeney.Prödl, Cleverley.Troy Deeneys självmål i andra halvlek gav alla tre poäng till Crystal Palace när Watford kom på besök. Nu har Sam Allardyces mannar fyra poäng ned till nedflyttningsstrecket.Att bege sig till Selhurst Park, och ta poäng, är aldrig en lätt uppgift. Kommer man dessutom med en tuff hemmaförlust i ryggen och möter ett hemmalag med en positiv utveckling så inser ni att det kan bli en tuff resa i eftermiddag.Studien ”Going Global” har, med hjälp av sociala medier, gjort en omfattande undersökning om var de olika Premier League klubbarna har sina största supporterskaror. Trots att Watford, numera, inte har några norska spelare i truppen så är det i vårt grannland som klubben verkar ha rotat sig mest.Heurelho Gomes hade en eftermiddag att glömma när Watford tog emot Southampton. Två tavlor gav gästerna en tvåmålsledning som var för brant för Watford att hämta igen.När Ligacupfinalisterna, Southampton, kommer till Vicarage Road så handlar det inte om vilken dussinmatch som helst. Båda lagen har placerat sig i mitten av tabellen och vid en ev seger idag så har man chansen att lämna det andra laget bakom sig.Watfords tidiga ledningsmål var inte tillräckligt för att stävja West Ham på Vicarage Road. The Hammers hittade en väg in i matchen trots underläge i nästan 75 minuter.Efter Watfords makalösa vändning till seger,4-2, i September förra året så har West Ham revansch att utkräva. Då var Londonlaget rejält på dekis och fast förankrade i bottenskitet. Numera har Slaven Bilic fått ordning på sitt gäng som parkerar på den övre halvan av tabellen. Precis dit Watford siktar att ta sig...Efter att ha vänt förlusttrenden med vinster över Arsenal och Burnley, vore det inte en superskräll om Watford skulle ta poäng på Old Trafford. Men Jose Mourinhos mannar blev numret för svåra när Mata och Martial säkrade 2-0.Watford har verkligen genomgått en förvandling de senaste veckorna och kan, vid en seger imorgon, inkassera sin femte raka match utan förlust. Men att sno poäng på Old Trafford är allt annat än enkelt och hemmalaget har minst lika mycket att spela för i jakten på en topplacering under våren. Dessutom har hemmalaget revansch att utkräva efter höstens 3-1 förlust.Lånet från AC Milan M’Baye Niang kunde inte ha presenterat sig bättre för hemmasupportrana på Vicarage Road. Ett mål, en assist, ett brandgult kort och firande med fansen hann Niang med när Watford slog Burnley med 2-1.