Odion Ighalo fortsätter sin resa i Kina

Swedish Hornet funderar: Då var fönstret stängt för denna gången…

De som hade väntat sig en intensiv handel in i det sista blev nog lite snopna. Ryktena om ev spelaraffärer gick varma redan på förmiddagen men när vi summerar fönstret kan vi konstatera att Watford gjorde några riktigt bra affärer…

IN

Tom Cleverley (på lån från Everton)

Anlände från Everton för några veckor sedan och har redan visat sig ovärderlig på mittfältet. Kan klubben sedan tidigare utlåning (2009-10) och besitter mängder av rutin med spel på högsta nivå under 10-talet säsonger. Övergången kan göras permanent i sommar och jag skulle bli oerhört förvånad om inte Watford väljer att köpa loss 27-åringen.



Mauro Zarate (Fiorentina)

Argentinsk anfallare som noterats för nio matcher/fyra mål denna säsongen i Fiorentina. Har en bakgrund i England via spel i Birmingham, QPR och West Ham där han blev omåttligt populär hos supportrarna. Har en avstängning, från Coppa Italia, vilket gör att han tidigast kan debutera mot Burnley till helgen. 29-åringen lär höja vårt anfall ytterligare ett snäpp – något som kan behövas efter en tung start på 2017.





M'Baye Niang blir oerhört intressant att följa och jämförs ofta med Mario Ballotelli



M’Baye Niang (på lån från Milan)

Den 22-årige fransmannen blev Watfords tredje värvning i Januari och kanske den mest uppmärksammade. Tre mål , på 18 matcher, i Milan och anfallaren spås en lysande framtid baserat på sin fart och teknik. Men utanför planen är Niang ett problembarn och kan detta tyglas så kommer Watford ha gjort ett riktigt klipp. Initialt handlar det om ett lån men med en option att köpa loss Niang för 175 mkr i sommar. Anfallaren debuterade mot Arsenal igår och kom undan med betyget väl godkänt.



UT

Adalberto Penaranda (till Malaga på lån)

Underbarnet från Venezuela som Watford köpte loss från Granada. Pga arbetstillstånd så lånades anfallaren ut till Udinese men där gick det sämre. Nu återvänder 19-åringen till Spanien och Malaga. Förhoppningsvis med mycket speltid och målproduktion så att Watford kan plocka in honom i truppen redan till nästa säsong.



Alex Jakubiak (till Wycombe på lån)

20-årig anfallare so skrev ett fyraårs avtal med Watford nyligen. Utlånad till Fleetwood men fick sparsamt med speltid (5 matcher/1 mål) och fortsätter nu i Wycombe Wanderers istället. Debuterade igår och noterades omgående för ett mål i lagets 4-2 förlust mot Exeter. En jättespännande spelare som förhoppningsvis kan få sitt genombrott i League Two





Guedioura fortsätter karriären i Middlesbrough



Adlene Guedioura (Middlesbrough)

Under sin tid i klubben gjorde sig Algeriern otroligt populär. Inkl inlåningen, från Crystal Palace 2014/15, så blev det totalt 54 matcher/4 mål i Watford. Mittfältaren lär bli mest ihågkommen för sitt fantastiska mål mot Arsenal, i FA-cupen, förra säsongen. Enligt uppgifter tecknade Watford avtal med såväl Hull som Boro men det var upp till Guedioura att själv förhandla vidare. Troligtvis har Middlesbrough bättre förutsättningar än Hull att stanna kvar i PL och det kan ha varit avgörande i valet av klubb. Övergångssumman sägs ligga på ca 40 mkr men kan öka beroende på vad mittfältaren uträttar i Boro.



Odion Ighalo (Changchun Yatai)

Watford erhåller otroliga 235 mkr för Ighalo som därmed blir vår främsta export någonsin. Med 39 mål, på 100 matcher, så skriver Nigerianen in sig i våra historieböcker som en effektiv målskytt. Tyvärr blev hans sista säsong inte så lyckosam då han bara noterats för två mål och stått utanför laget en del. Nu lämnar alltså Ighalo för spel i Chinese Super League och Changchun Yatai. Sammanlagt blev det 2,5 år i Watford efter ankomsten från spanska Granada.





Ighalos avskedsbrev till Watfords supportrar



Jerome Sinclair (till Birmingham på lån)

Anlände från Liverpool inför säsongen men har haft svårt att ta en plats. Står dock på tillväxt och har mycket potential. Förhoppningsvi ges han mycket speltid när han nu hamnar under Gianfranco Zolas vingar i Birmingham



Juan Carlos Paredes (till Olympiakos på lån)

Ecuadorianen anlände för tre år sedan men har hamnat i frysboxen denna säsongen. Ett enda framträdande (mot Gillingham i Ligacupen) och nu lånas han ut till grekiska Olympiakos säsongen ut. Dock har grekerna option att köpa försvararen i sommar. Något som Watford givetvis hoppas på. Totalt blev det 61 matcher för Paredes i den gula tröjan.



Michael Folivi (till Coventry på lån)

18-årig anfallare, i vårt U23-lag, som gjorde A-lagsdebut mot Stoke tidigare i år. Lånas nu ut till Coventry under resten av säsongen.



In i det sista ryktades även om att Newcastles målvakt, Tim Krul, kunde vara på ingång. Skadan på Costel Pantilimon innebär att vi saknar en riktigt bra backup den kommande veckorna och är väldigt sårbara på målvaktspositionen. Jag tror tom att Tim Krul, som bara är 28 år, kunnat ta upp kampen om förstaplatsen med Gomes. Tyvärr valde Krul att skriva på för AZ Alkmaar istället.



Då Watford, sedan tidigare, har ett antal spelare utlånade så ser den nuvarande truppen ut som följer (tänk på att man enbart får använda sig av 17 utländska spelare):



Målvakter: Gomes (U), Arlauskis (U), Gilmartin, Pantilimon (U)

Försvarare: Britos (U), Kaboul (U), Prödl (U)Mariappa, Cathcart, Zuniga (U), Janmaat (U), Holebas (U), Dja Djedje (U), Kabasele (U), Mason

Mittfältare: Pereyra (U), Amrabat (U), Cleverley, Behrami (U), Doucoure (U), Watson, Capoue,

Anfallare: Deeney, Success, Niang (U), Zarate (U), Okaka (U)



I dagsläget har Watford 18 utländska spelare men då Roberto Pereyras skada är så pass allvarlig så lär han få stå utanför under resten av säsongen och därmed klarar man den tillåtna gränsen.





Berghuis gör succe i den holländska ligan



Spelarna som är utlånade, sedan tidigare, är följande:

Steven Berghuis (Feyenoord)

Tommie Hoban (Blackburn)

Mario Suarez (Valencia)

Obbi Oulare (Willem II)

Uche Agbo (Granada)

Dennon Lewis (Woking)

MARTIN KLINTEBERG

theswedishhornet@gmail.com

På Twitter: @MKlinteberg

2017-02-01 11:27:01

