2017-03-04 16:00

Watford - Southampton

3-4



Dubbla målvaktstavlor sänkte Watford

Heurelho Gomes hade en eftermiddag att glömma när Watford tog emot Southampton. Två tavlor gav gästerna en tvåmålsledning som var för brant för Watford att hämta igen.













Dusan Tadic och Manolo Gabbiadini.



Southamptons 1-3 mål skulle även den komma innan första halvlek var till ändå. Ett mål av



Watford kvittering kom med cirka 10 minuter kvar av spela och såg ut att ge hemmalaget chans att sno alla tre poäng. Stefano Okaka mötte inbytte





Stefano Okaka firar sitt kvitteringsmål.



Tre minuter senare kom sekvensen som Gomes helst vill glömma. Ett tamt skott som brasilianaren endast skulle skopa. Men Gomes fumlade, varpå Saints nya målgörare Manolo Gabbiadini hög direkt. En rejäl tavla.



Tre minuter senare var de dags igen för bortalaget. Nathan Redmonds skott gick egentligen mitt i målet, men Gomes hade chansat för tidigt i vad som såg ut som en märklig situation.



2-4 med fyra minuter kvar lev en för tuff uppgift för Watford att hämta igen. Men det var hemmalaget som fick sista ordet.



Inbytte Abdoulaye Doucoure höll sig framme på ett inspel och stötte in ett tröstmål från nära håll i matchens sista skede. Ett tröstmål som inte tröstade.



Det är inte första gången som ett misstag av



Watford: Gomes; Kaboul, Prödl, Britos; Holebas, Capoue (Success 70’), Behrami, Cleverley, Niang; Deeney, Okaka (Doucoure 89’).



Gula kort: Deeney, Okaka, Prödl.



Southampton: Forster; Soares, Stephens, Yoshida, Bertrand; Davis, Rameu, Ward-Prowse (Boufal 78’), Tadic (Clasie 87’); Redmond, Gabbiadini (Long 85’).



Gula kort: Soares, Gabbiadini

Watford-Southampton Heurelho Gomes

Jose Holebas

Younes Kaboul

Sebastian Prodl

Miguel Britos

Etienne Capoue

Valon Behrami

Tom Cleverley

Mbaye Niang

Troy Deeney

Stefano Okaka



Avbytare

Giedrius Arlauskis

Craig Cathcart

Abdoulaye Doucoure

Adrian Mariappa

Carl Stewart

Isaac Success

Camilo Zuniga

Fraser Forster

Cedric

Maya Yoshida

Jack Stephens

Ryan Bertrand

Steven Davis

Oriol Romeu

James Ward-Prowse

Dusan Tadic

Manolo Gabbiadini

Nathan Redmond



Avbytare

Sofiane Boufal

Martin Caceres

Jordy Clasie

Mouez Hassen

Shane Long

Sam McQueen

Jay Rodriguez



pierre.dahlgren@hotmail.com

På Twitter: pbdahlgren

2017-03-05 11:23:00

Heurelho Gomes hade en eftermiddag att glömma när Watford tog emot Southampton. Två tavlor gav gästerna en tvåmålsledning som var för brant för Watford att hämta igen.När Ligacupfinalisterna, Southampton, kommer till Vicarage Road så handlar det inte om vilken dussinmatch som helst. Båda lagen har placerat sig i mitten av tabellen och vid en ev seger idag så har man chansen att lämna det andra laget bakom sig.Watfords tidiga ledningsmål var inte tillräckligt för att stävja West Ham på Vicarage Road. The Hammers hittade en väg in i matchen trots underläge i nästan 75 minuter.Efter Watfords makalösa vändning till seger,4-2, i September förra året så har West Ham revansch att utkräva. Då var Londonlaget rejält på dekis och fast förankrade i bottenskitet. Numera har Slaven Bilic fått ordning på sitt gäng som parkerar på den övre halvan av tabellen. Precis dit Watford siktar att ta sig...Efter att ha vänt förlusttrenden med vinster över Arsenal och Burnley, vore det inte en superskräll om Watford skulle ta poäng på Old Trafford. Men Jose Mourinhos mannar blev numret för svåra när Mata och Martial säkrade 2-0.Watford har verkligen genomgått en förvandling de senaste veckorna och kan, vid en seger imorgon, inkassera sin femte raka match utan förlust. Men att sno poäng på Old Trafford är allt annat än enkelt och hemmalaget har minst lika mycket att spela för i jakten på en topplacering under våren. Dessutom har hemmalaget revansch att utkräva efter höstens 3-1 förlust.Lånet från AC Milan M’Baye Niang kunde inte ha presenterat sig bättre för hemmasupportrana på Vicarage Road. Ett mål, en assist, ett brandgult kort och firande med fansen hann Niang med när Watford slog Burnley med 2-1.Efter skrällsegern, mot Arsenal, så blåser det åter positiva vindar på Vicarage Road. Förhoppningen är nu att segern senast inte var en tillfällighet utan att laget kan förlänga segerraden ytterligare när Burnley kommer på besök. Men man skall nog inte underskatta The Clarets trots deras usla bortafacit.De som hade väntat sig en intensiv handel in i det sista blev nog lite snopna. Ryktena om ev spelaraffärer gick varma redan på förmiddagen men när vi summerar fönstret kan vi konstatera att Watford gjorde några riktigt bra affärer…När man trodde att formen inte kunde bli sämre, speciellt sedan förlusten i cupen mot Millwall, och nedgångarna i ligan. Så chockar Watford hela Emirates med en överraskande 2-1 vinst mot Arsenal.