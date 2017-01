En klubbikon har gått ur tiden

Fotbolls-England är i sorg. Under eftermiddagen kom de tragiska beskedet att Graham Taylor har avlidit. Den forne Watford och Englandstränaren blev 72 år gammal när han somnade in i sitt hem.







Taylor spelade sin fotboll i Grimsby Town och Lincoln City, men det var i rollen som tränare som hans fotbollsexpertis kom till rätta. Han tog över som tränare, med Elton John som ägare, för Watford redan 1977 och under 10 år var de Taylor som lotsade Watford genom klubbens mest framgångsrika era.



På fem år klättrade The Hornets från den dåvarande fjärdedivisionen till förstadivisionen – där Watford hämnade på en imponerande andraplats.





Elton John och Graham Taylor.



Framgångssagan fortsatte med spel i UEFA cup samt en finalplats i FA-kuppen 1984, där



1987 tackade Taylor för sig i Watford och lämnade för tränarposten i



Efter att Elton John köpt Watford en andra gång 1996 var han snabb att anlita Taylor som General Manager, för att sedan bli tränare. Sex år senare valde Taylor att gå i pension, trots att han året efter än en gång tog över Aston Villa.



Graham Taylor är en symbol för Watfords med framgångsrika år. Han skyhöga status i Watfordkretsar har inneburit att en av läktarna på Vicarage Road är döpt i hans namn.



