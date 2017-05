2017-05-12 20:45

Everton - Watford

1-0



Fjärde raka förlusten för Watford

Ross Barkleys pärla i andra halvlek var tillräckligt för hemmalaget på Goodison Park att säkra tre poäng. Gästerna kom aldrig nära att bräcka Joel Robles i Evertonkassen.







Har man tappat drivet? När 40-poängsgränsen var nådd slog Walter Mazzarri av på tempot och tog sikte på nästa säsong. Sen vinsten över Swansea den 15:e april har man åkt på stryk mot Hull, Liverpool , Leicester och nu Everton.







Fredagkvällens match är ingen som går ned i historieböckerna. Relativt chansfattigt utan några glasklara målchanser.



Watford kom till start med både Stefano Okaka och Troy Deeney vilket borde ha inneburit en del offensiv kraft. Men den offensiva kraften uteblev.



Istället var det ynglingen och egna produkten Ross Barkley som på eget bevåg tog hand om målskyttet.



Barkley fick boll strax innanför gästernas planhalva, innan han drev framåt och avslutade säkert en bit utanför straffområdet. Den unge Barkley har gång på gång visat att han är ett framtidsnamn att räkna med. Detta mål fick han att se otroligt enkelt ut.



Nu väntar två avslutande, tuffa matcher innan denna säsong är till ända. På måndag beger man sig till Stamford Bridge för att möte de nyblivna







Everton: Robles; Holgate (Valencia 45’), Jagielka, Williams, Baines; Gueye, Schneiderlin, Davies, Barkley (Barry 80’); Lukaku, Mirallas (Kone 86’).



Gula kort: –



Watford: Gomes; Mariappa, Prödl, Kabasele (Zuniga 37’), Janmaat; Behrami, (Amrabat 71’), doucoure, Capoue (Niang 81’), Holebas; Okaka, Deeney.



Gula kort: Janmaat, Behrami, Holebas.

Watford får glädjas åt att 40-poängsgränsen redan är uppnådd. För nå fler poäng ser det inte ut att bli. The Hornets har kammat noll de senaste tre matcherna – lägg där till ytterligare ett nederlag ikväll mot Everton.Har man tappat drivet? När 40-poängsgränsen var nådd slog Walter Mazzarri av på tempot och tog sikte på nästa säsong. Sen vinsten över Swansea den 15:e april har man åkt på stryk mot Hull, Liverpool , Leicester och nu Everton.Fredagkvällens match är ingen som går ned i historieböckerna. Relativt chansfattigt utan några glasklara målchanser.Watford kom till start med både Stefano Okaka och Troy Deeney vilket borde ha inneburit en del offensiv kraft. Men den offensiva kraften uteblev.Istället var det ynglingen och egna produkten Ross Barkley som på eget bevåg tog hand om målskyttet.Barkley fick boll strax innanför gästernas planhalva, innan han drev framåt och avslutade säkert en bit utanför straffområdet. Den unge Barkley har gång på gång visat att han är ett framtidsnamn att räkna med. Detta mål fick han att se otroligt enkelt ut.Nu väntar två avslutande, tuffa matcher innan denna säsong är till ända. På måndag beger man sig till Stamford Bridge för att möte de nyblivna Premier League -mästarna. Därefter avslutas säsongen på hemmaplan mot Manchester City.: Robles; Holgate (Valencia 45’), Jagielka, Williams, Baines; Gueye, Schneiderlin, Davies, Barkley (Barry 80’); Lukaku, Mirallas (Kone 86’).: Gomes; Mariappa, Prödl, Kabasele (Zuniga 37’), Janmaat; Behrami, (Amrabat 71’), doucoure, Capoue (Niang 81’), Holebas; Okaka, Deeney.: Janmaat, Behrami, Holebas.

Everton-Watford Joel Robles

Mason Holgate

Phil Jagielka

Ashley Williams

Leighton Baines

Idrissa Gueye

Morgan Schneiderlin

Tom Davies

Kevin Mirallas

Romelu Lukaku

Ross Barkley



Avbytare

Gareth Barry

Muhamed Besic

Mateusz Hewelt

Arouna Kone

Matthew Pennington

Enner Valencia

Joe Williams

Heurelho Gomes

Christian Kabasele

Sebastian Prodl

Adrian Mariappa

Daryl Janmaat

Valon Behrami

Abdoulaye Doucoure

Etienne Capoue

Jose Holebas

Stefano Okaka

Troy Deeney



Avbytare

Nordin Amrabat

Andrew Eleftheriou

Mbaye Niang

Costel Pantilimon

Isaac Success

Ben Watson

Camilo Zuniga



0 KOMMENTARER 97 VISNINGAR 0 KOMMENTARER97 VISNINGAR PIERRE DAHLGREN

pierre.dahlgren@hotmail.com

På Twitter: pbdahlgren

2017-05-12 23:37:34 pierre.dahlgren@hotmail.comPå Twitter: pbdahlgren2017-05-12 23:37:34

ANNONS:

Fler artiklar om Watford

Watford

2017-05-12 23:37:34

Watford

2017-05-06 10:45:25

Watford

2017-05-02 09:27:00

Watford

2017-04-23 11:06:22

Watford

2017-04-22 07:10:42

Watford

2017-04-16 10:26:18

Watford

2017-04-15 07:00:00

Watford

2017-04-09 10:59:08

Watford

2017-04-04 23:40:00

Watford

2017-04-04 12:25:43

ANNONS:

Ross Barkleys pärla i andra halvlek var tillräckligt för hemmalaget på Goodison Park att säkra tre poäng. Gästerna kom aldrig nära att bräcka Joel Robles i Evertonkassen."There are still four games remaining. We will try to play good football and get good results."Emre Cans spektakulära cykelspark i första halvlek räckte för Liverpool att ta hem tre poäng borta på Vicarage Road. Jurgen Klopps manskap tog därmed klivet upp till tredje plats i ligan med ett rejält grepp om en Champions League-plats.Under Marco Silva har Hull City haft ett bländande poängsnitt på hemmaplan. När Watford kom på besök var det ingen skillnad, trots att hemmalaget spelade över en timme med en man mindre.Efter förra helgens seger, mot Swansea, så är Watford äntligen på säker mark och PL-kontraktet är säkrat. I dagens match så är det snarare hemmalaget, Hull, som har kniven mot strupen för att undvika nedflyttningsplatserna. Men i potten ligger även ett rekord som Mazzarri gärna vill slå…Etienne Capoue tog vara på en sovande Alfie Mawson och gjorde matchens enda mål i Watfords hemmavinst över Swansea. The Hornets sitter nu tryggt på 40 inspelade poäng i ligan.Efter förra helgens oinspirerade insats mot Tottenham så är det dags för Watford att "slå spiken i kistan" i hemmamötet med Swansea. Man brukar säga att 40 poäng, statsistiskt sätt, skall räcka för att klara kontraktet. Med sju omgångar kvar så saknar Watford tre poäng till den magiska gränsen...Trots bra form, kunde Watford inte rå på Tottenham på White Hart Lane. Titeljagande Spurs hade 3-0 vid halvtid, vilket följdes upp av ytterligare ett mål i andra halvlek.I lördags avfärdades Sunderland, ikväll var det West Brom. Watford stod för en av säsongs stabilaste insatser när mål av Deeney och Niang visade vägen för 2-0 segern, detta trots en utvisning tidigt i andra halvlek.Segern mot Sunderland till trots! Åter verkar skadekarusellen dra igång för ett Watford som kan få klara sig utan flera viktiga kuggar i kvällens möte med WBA