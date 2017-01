2017-01-03 21:00

Stoke - Watford

2-0



Försvarsmissarna fortsätter kosta Watford

Watford faller utan fallskärm. Med endast en vinst på åtta försök pekar mycket på att Walter Mazzarri kommer att behöva att leverera om han ska behålla jobbet. 0-2 förlusten borta mot Stoke hällde endast bensin på elden.







Efter oinspirerande insatser fanns nu här en chans att dämpa tvivlen kring Watford. En bortafight mot





Inget kunde stoppa Arnautovic och co.



Men det var hemmafansen som fick jubla i första halvleks sista spark då



I andra halvleks inledande minuter dubblade The Potters sin ledning när



Att Watfords anfall inte har fungerat har varit ett orosmoment under hela säsongen. Men som supporter har man ändå känt sig lugn på grund av de stabila försvar som Watford erhållit. Trots dålig målskörd har man litat blint på att defensiven gör upp för det.



Men vinden har vänt. Försvaret håller inte samma klass som den en gång gjorde. Försvarsmissarna har avlöst varandra och i en liga som Premier League får man inte bjuda som Watford har gjort. Bjuder man så får man stå sitt kast - något som Watford har fått göra.





Walter Mazzarri möjligheter är begränsade.



Kan man då skylla den svaga formen på skadorna? Med nästan en startelva på skadelistan kan man förstå att Mazzarri har de tufft med att få ihop manskap. När spelare underpresterar vill man som tränare byta ut dessa som en markering. Men med otillräckliga friska spelare är det svårt för italienaren att skifta i truppen





Så till viss del är det skadorna som sätter käppar i hjulen. Men det finns en inre vilja hos var och varannan spelare som måste komma fram i dessa pressade lägen. En j*vla anamma att kriga till hundra procent för varje boll, tackling och match. Den aggressiviteten och viljan att springa för varandra saknas. Om det beror på att Mazzarri håller på att tappa omklädningsrummet eller om spelarna känner sig oinspirerade låter jag vara osagt.



Stoke: Grant; Johnson, Shawcross,



Gula kort: Diouf.



Watford: Gomes; Kaboul, Prödl (Folivi 81’), Britos, Kabalsele; Guedioura (Sinclair 69’), Behrami (Ighalo 45’), Capoue, Holebas, Doucoure; Deeney.



Gula kort: Kabasele, Doucoure.



Stoke -Watford Lee Grant

Glen Johnson

Ryan Shawcross

Bruno Martins Indi

Mame Biram Diouf

Joe Allen

Charlie Adam

Erik Pieters

Jon Walters

Peter Crouch

Marko Arnautovic



Avbytare

Ibrahim Afellay

Phil Bardsley

Shay Given

Giannelli Imbula

Bojan Krkic

Xherdan Shaqiri

Glenn Whelan

Heurelho Gomes

Sebastian Prodl

Younes Kaboul

Miguel Britos

Christian Kabasele

Adlene Guedioura

Valon Behrami

Etienne Capoue

Jose Holebas

Troy Deeney

Abdoulaye Doucoure



Avbytare

Craig Cathcart

Andrew Eleftheriou

Michael Folivi

Odion Ighalo

Brandon Mason

Costel Pantilimon

Jerome Sinclair



