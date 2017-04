Hull tog ytterligare en hemmaseger - trots tidig utvisning

Under Marco Silva har Hull City haft ett bländande poängsnitt på hemmaplan. När Watford kom på besök var det ingen skillnad, trots att hemmalaget spelade över en timme med en man mindre.

”It’s a game of two halfs”, så någon nån gång. Igår önskade jag att Walter Mazzarri och Watford spelarna hade kommit ihåg det.Watford kom till KCOM Stadium med ett bortafacit som inte skrämmer slag på något hemmamotstånd. Mot Hull City gavs man chansen att ta tre viktiga poäng, men chansen togs aldrig och det slutade med att Troy Deeney fick be om ursäkt till fansen för en usel insats.Efter 25 minuter visades Oumar Niasse ut efter att Hull-anfallaren lyft dobbarna mot M’Baye Niang. Ett beslut som minst sagt såg tveksamt ut av domaren då det inte var mycket kontakt mot Niang skenben.Watford satt nu rejält i förarsätet. En man mer efter halva andra halvlek. Och Watford tog delvis till vara på grattischansen. Hade det inte varit för ett par rejält svettiga räddningar av Eldin Jakupovic mellan Hulls stolpar så hade Watford stängt matchen i första halvlek.Men man lyckades inte förvalta sina lägen och 0-0 stod sig in i halvtidsvilan. I andra halvlek var Hull et annorlunda lag. De kämpar för att hålla sig kvar i Premier League och de syntes. The Tigers var beredda att springa för varje boll och vinna varje duell.Utdelningen kom efter timmen spelad. Efter blixtsnabbt spelomvänding fan Grosicki Markovic som förvaltade sin egen nickretur efter en ribbträff. Sam Clucas satte den sista spiken i kistan 10 minuter senare. Watford rensade en hörna som landade perfekt för Clucas som tog emot och avslutade på volley. Helt otagbart för Heurelho Gomes som mest kunde se på.Watford lyckades aldrig ta sig ur från den svackan och räknade minuterna till att domaren skulle blåsa av matchen. Man blev rättvist slagna av ett lag som var mycket hungrigare på tre poäng.: Jakupovic; Elmohamady, Ranocchia, Maguire, Robertson; N’Diaye, Clucas, Markovic (Huddlestone 82’), Goebel (Hernandez 45’), Grosicki (Dawson 90’); Niasse.Robertson, N’Diaye, Markovic.Niasse.Gomes; Janmaat, Prödl, Britos, Holebas (Zuniga 87’); Cleverley, Doucoure (Okaka 73’), Amrabat (Success 67’), Capoue, Niang; Deeney.Prödl.