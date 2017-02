2017-02-04 16:00

Watford - Burnley



Gomes tittar långt efter bollen i höstens 0-2 förlust! Revansch i dag?

Införapport: Watford - Burnley

Efter skrällsegern, mot Arsenal, så blåser det åter positiva vindar på Vicarage Road. Förhoppningen är nu att segern senast inte var en tillfällighet utan att laget kan förlänga segerraden ytterligare när Burnley kommer på besök. Men man skall nog inte underskatta The Clarets trots deras usla bortafacit.







Troligtvis får



För Watford så börjar såväl skadeläge som spel allt mer gå mot det positiva hållet. Dessutom är nu samtliga nyförvärv (Cleverley, Niang och Mauro Zarate) tillgängliga efter den sistnämndes avstängning och, troligtvis, kan vi även få se den Argentiske anfallaren debutera i eftermiddag. Om han nu slår sig in i truppen dvs. Mot Arsenal så var helt plötsligt det krampaktiga, slarviga och ostrukturerade spel som kännetecknat laget under en period som bortblåst. Man fullkomligt flög fram i den första halvleken och jag tror inte ens de mest inbitna Gunnerssupportrarna kunnat säga emot om Watford gjort både ett el två mål till under den inledande 45 minuterna. I andra visade Mazzarri att hans förändringar med en fyrbackslinje istället för tre gav oss precis den stabilitet som saknats de senaste månaderna.





Frågetecken för Miguel Britos som varit skadad i veckan



Hemmalaget har frågetecken för Miguel Britos som missat några träningar i veckan. Även

I Burnley kan nyförvärven Ashley Westwood och Robbie Brady debutera men man får desvärre fortsatt klara sig utan spelare som Steven Defour,

Watford har faktiskt inte förlorat sina fem senaste matcher mot nykomlingar (på The Vic) utan kan stoltsera med tre segrar och två oavgjorda. Senast som Watford och Burnley möttes var i September och då var dagens motståndare överlägsna och kunde inkassera en säker 2-0 vinst. Å andra sidan har nu Watford tre raka utan förlust så… Blir det en fjärde?



Watford (4-5-1) Gomes – Cathcart, Prödl, Prödl, Holebas – Capoue, Behrami, Cleverley, Janmaat, Niang - Deeney



Burnley (4-4-2) Heaton – Lowton, Keane, Mee, Ward – Arfield, Barton, Hendrick, Boyd – Vokes, Gray

