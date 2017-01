2017-01-31 20:45

Arsenal - Watford



Watford måste börja plocka trepoängar igen...

Införrapport: Arsenal - Watford

Efter helgens uttåg ur FA-cupen (mot Millwall) så är förtroendet för Walter Mazzarri så lågt som det kan bli. Om det inte skall bli respass även ur Premier League så måste laget börja vinna sina matcher. Kvällens motståndare är dock värsta tänkbara med ett Arsenal som vunnit fyra av lagets fem senaste matcher…





Nu skall man ju inte se sig slagna på förhand men chansen att trenden vänder idag ser jag som obefintlig. Dock kan vi, supportrar, få en möjlighet att stifta bekantskap med några nyförvärv och dessutom ett hyfsat resultat ändå få in lite energi i den sargade truppen. Utgår man från statistik så har dock Arsenal vunnit de senaste sju mötena, lagen emellan, och dessutom noterats för 19 mål. Då förstår ni att det är en riktigt tuff utmaning som väntar våra spelare på Emirates ikväll.





Pantilimon skadade sig mot Millwall och nu återvänder Gomes mellan stolparna



Arsenal får tillbaka en del skadade spelare inför matchen. Danny Welbeck comebackade redan mot Southampton men anses nu kunna genomföra 90 minuter efter sin knäskada. Även Kieran Gibbs och Theo Walcott levererade en fin insats senast och är helt skadefria. Mathieu Debuchy är även han tillbaka medan man får klara sig utan Mohamed Elneny (Afrikanska mästerskapen) och Granit Xhaka som är avstängd. Avstängd är även Watfords Jose Holebas och även om skadelistan minskat så är deltagande från Valon Behrami, Costel Pantilimon, Nordin Amrabat och Adrian Mariappa uteslutet. Vad avser Pantilimon så verkar han vara borta ett antal matcher framöver vilket, oturligt nog, kan innebär att han spelat bort sin karriär i klubben. Watford sägs nämligen vilja låna in Newcastles, Tim Krul, som man även, på längre sikt, ser som en potentiell arvtagare till Heurelho Gomes. Affären kan bli klar redan under dagen.



Dock är Isaac Success äntligen redo för spel igen. Dessutom är, nyförvärvet från Milan, M'Baye Niang aktuell för en startplats. Niang kunde spelat redan mot Millwall men papperna hann inte bli klara i tid utan debuten sker, men största säkerhet, ikväll. Däremot får vårt andra nyförvärv, Mauro Zarate, vänta ytterligare någon match på sin debut. Zarate avtjänar en avstängning han ådrog sig i Italienska cupen och är tillgänglig i nästa match mot Burnley.

Beroende på alla dagens transferturer så är det svårt att sia om en startelva då både Odion Ighalo och Adlene Guedioura sägs vara på väg att lämna. Sen återstår bara några få detaljer innan Jerome Sinclair lånas ut till Zolas Birmingham.





Isaac Success kan vara tillbaka på bänken idag efter lång skadefrånvaro



Förra säsongen var Arsenal överlägsna i båda mötena (3-1 och 4-0) men i FA-cupen visade Watford att, på en bra dag, kan man slå vilket lag som när man tvålade till Gunners med 2-1. Nu är det väl dock ingen risk för underskattning ikväll och så länge Watford inte får fart på sitt målskytte så kan Wenger, som förresten är förvisad till läktaren, sitta lugnt i sin stol. For a fact…Alexis Sanchez har gjort 15 mål hittills i år. Watfords samtliga anfallare har skrapat ihop nio…tillsammans!



Med deadline day i färsk minne…

Odion Ighalo ryktas till kinesiska Changchun Yatai

Juan Carlos Paredes lånas ut till Olympiakos

Jerome Sinclair lånas ut till Birmingham

Alex Jakubiak lånas ut till Wycombe Wanderers

Tim Krul lånas in från Newcastle

Adlene Guedioura är på väg till Hull



Guedioura kan ha gjort sitt i Watford



Återstår att se hur många affärer som går i hamn och om det blir några fler som lämnar/kommer



Arsenal (4-2-3-1) Cech – Gabriel, Koscielny, Gibbs , Monreal – Ramsey, Coquelin – Iwobi, Özil, Sanchez – Walcott



Watford (4-4-2) Gomes – Britos, Kaboul, Prödl, Cathcart – Capoue, Cleverley, Janmaat, Doucoure – Niang, Deeney



