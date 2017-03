2017-03-18 16:00

Crystal Palace - Watford



Mötena med Palace brukar vara jämna tillställningar och i höstas spelade lagen 1-1 på Vicarage Road

Införrapport: Crystal Palace - Watford

Att bege sig till Selhurst Park, och ta poäng, är aldrig en lätt uppgift. Kommer man dessutom med en tuff hemmaförlust i ryggen och möter ett hemmalag med en positiv utveckling så inser ni att det kan bli en tuff resa i eftermiddag.



0 KOMMENTARER 276 VISNINGAR 0 KOMMENTARER276 VISNINGAR MARTIN KLINTEBERG

theswedishhornet@gmail.com

På Twitter: @MKlinteberg

2017-03-18 10:17:20 theswedishhornet@gmail.comPå Twitter: @MKlinteberg2017-03-18 10:17:20

ANNONS:

Fler artiklar om Watford

Watford

2017-03-18 10:17:20

Watford

2017-03-09 09:57:02

Watford

2017-03-05 11:23:00

Watford

2017-03-04 09:33:39

Watford

2017-02-25 23:30:04

Watford

2017-02-24 20:53:00

Watford

2017-02-12 11:50:27

Watford

2017-02-10 16:08:00

Watford

2017-02-05 11:45:20

Watford

2017-02-04 09:39:06

ANNONS:

Man får inte låta sig luras av Palace usla tabellplacering. Londonlagets 17:e placering spelglar definitivt inte den senaste tidens form där man slagit tillbaka både Middlesbrough och WBA i jakten på säker mark.För Watford del så gäller det att återhämta sig efter 3-4 förlusten mot Southampton . Nu har man fått två ofrivilliga veckors ledighet som dock inneburit att både Nordin Amrabat och Daryl Janmaat är tillbaka från sina skador. Inte minst Amrabat är efterlängtad då han tillhörde lagets främsta under hösten.Nordin Amrabat är äntligen spelklar efter sin långa skadefrånvaroPå minussidan finns dock, lagets motor, Etienne Capoue som varit sjuk i vecka och inte kunnat träna som vanligt. I övrig saknas även Ben Watson, Cristian Kabasele och Mauro Zarate som alla är långtidsskadade.Palace får klara sig utan Patrick Van Aanholt och Loic Remy men med namn som Wilifried Zaha, Yohan Cabaye och Christian Benteke i laguppställningen så står det tydligt att Palace är förbra för att vara indragen i bottenstriden.Oftast är det väldigt jämna möten lagen emellan vilket laget möte i höstas (1-1) tydligt visar. Kanske kan Troy Deeneys form vara avgörande i eftermiddag då anfallaren har en tendens att måla mot Palace. Deeney har gjort mål i tre, av de fyra senaste mötena, lagen emellan. Kanske vill Deeney även revanschera sig för att han åter lämnats utanför den Engelska landslagstruppen, trots att han tillhör de formstarkaste anfallarna i serien med sex mål på de sex senaste matcherna.Matchen går inte på någon TV-kanal och därför blir det till att leta efter en stream vid 16-tiden idagPalace (4-2-3-1) Hennessey - Ward, Tomkins, Sakho, Dann - Cabaye, Milivojevic - Zaha, Townsend, Puncheon - BentekeWatford (4-4-2) Gomes - Kaboul, Prödl, Britos, Holebas - Niang, Behrami, Cleverley, Doucoure - Deeney, OkakaAtt bege sig till Selhurst Park, och ta poäng, är aldrig en lätt uppgift. Kommer man dessutom med en tuff hemmaförlust i ryggen och möter ett hemmalag med en positiv utveckling så inser ni att det kan bli en tuff resa i eftermiddag.Studien ”Going Global” har, med hjälp av sociala medier, gjort en omfattande undersökning om var de olika Premier League klubbarna har sina största supporterskaror. Trots att Watford, numera, inte har några norska spelare i truppen så är det i vårt grannland som klubben verkar ha rotat sig mest.Heurelho Gomes hade en eftermiddag att glömma när Watford tog emot Southampton. Två tavlor gav gästerna en tvåmålsledning som var för brant för Watford att hämta igen.När Ligacupfinalisterna, Southampton, kommer till Vicarage Road så handlar det inte om vilken dussinmatch som helst. Båda lagen har placerat sig i mitten av tabellen och vid en ev seger idag så har man chansen att lämna det andra laget bakom sig.Watfords tidiga ledningsmål var inte tillräckligt för att stävja West Ham på Vicarage Road. The Hammers hittade en väg in i matchen trots underläge i nästan 75 minuter.Efter Watfords makalösa vändning till seger,4-2, i September förra året så har West Ham revansch att utkräva. Då var Londonlaget rejält på dekis och fast förankrade i bottenskitet. Numera har Slaven Bilic fått ordning på sitt gäng som parkerar på den övre halvan av tabellen. Precis dit Watford siktar att ta sig...Efter att ha vänt förlusttrenden med vinster över Arsenal och Burnley, vore det inte en superskräll om Watford skulle ta poäng på Old Trafford. Men Jose Mourinhos mannar blev numret för svåra när Mata och Martial säkrade 2-0.Watford har verkligen genomgått en förvandling de senaste veckorna och kan, vid en seger imorgon, inkassera sin femte raka match utan förlust. Men att sno poäng på Old Trafford är allt annat än enkelt och hemmalaget har minst lika mycket att spela för i jakten på en topplacering under våren. Dessutom har hemmalaget revansch att utkräva efter höstens 3-1 förlust.Lånet från AC Milan M’Baye Niang kunde inte ha presenterat sig bättre för hemmasupportrana på Vicarage Road. Ett mål, en assist, ett brandgult kort och firande med fansen hann Niang med när Watford slog Burnley med 2-1.Efter skrällsegern, mot Arsenal, så blåser det åter positiva vindar på Vicarage Road. Förhoppningen är nu att segern senast inte var en tillfällighet utan att laget kan förlänga segerraden ytterligare när Burnley kommer på besök. Men man skall nog inte underskatta The Clarets trots deras usla bortafacit.