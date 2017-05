Införrapport: Leicester - Watford

2017-05-06 16:00

Leicester - Watford



Ända sedan Watford slog tillbaka Swansea , och säkrade ett nytt kontrakt i Premier League , så har spelet gått utför. Laget plågas, i och för sig, fortfarande av skador men någon ”gameplan” verkar inte längre existera. Å andra sidan så känns det som att samtliga lag vi ställs mot på slutet har mer att spela för än vad vi har – dock inte dagens motståndare Leicester De regerande mästarna har gjort en, sett till klubbens normala standard, helt ok säsong men med tanke på förra årets guld så finns inte något normalstadie i klubben lägre. Trots framgångar i Champions League så fick Claudio Ranieri lämna sin post då framgångarna uteblev i ligan. In kom Craig Shakespeare som fått fart på laget och, vid vinst idag, så sållar sig Shakespeare till den exklusiva skaran av managers som vunnit sina fem första hemmamatcher vid rodret. Manuel Pellegrini, Sven-Göran Eriksson och Carlo Ancelotti är de tre övriga.Utöver detta så får väl Leicester, precis som Watford, försöka med moroten att nå den övre halvan. Det innebär ju både mer pengar och kanske att supportrarna kan ”förlåta” de båda ledningarna för uteblivna framgångar. Just nu ser det något bättre ut för hemmalaget som, även om de har samma poäng som Watford, har ett lättare slutprogram.I Watford är missnöjet med Walter Mazzarri fortsatt stort. När italienaren verkar nöjd över att vi klarat kontraktet så tycker alla övriga supportrar att man fått intrycket av att man åtminstone skulle förbättre fjorårets 13:e plats innan man bestämmer sig för om Mazzarri ska få förnyat förtroende. Dock verkar våra ägare ha ett stort förtroende för vår manager som redan tillåtits börja planera för kommande försäsongsläger osvHur som så får Leicester klara sig utan Wes Morgan men får samtidigt tillbaka Robert Huth . Läget är betydligt värre i Watford som får klara sig utan en hel backlinje då skadelistan numera omfattas av spelare som Craig Cathcart, Miguel Britos, Jose Holebas och Younes Kaboul.När lagen möttes i höstas så drog Watford det längsta strået med en 2-1 seger ( Etienne Capoue och Roberto Pereyra målskyttar) och visst hade det varit härligt om man kunnat upprepa det resultatet.Younes Kaboul är en av alla de spelare som saknas i dagens möteLeicester (4-4-2) Schmeichel – Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs – Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton – Vardy, UllouaWatford (3-5-2) Gomes – Mariappa, Prödl, Kabasele – Amrabat, Capoue, Doucoure, Cleverley, Janmaat – Deeney, Niang

"There are still four games remaining. We will try to play good football and get good results."Emre Cans spektakulära cykelspark i första halvlek räckte för Liverpool att ta hem tre poäng borta på Vicarage Road. Jurgen Klopps manskap tog därmed klivet upp till tredje plats i ligan med ett rejält grepp om en Champions League-plats.Under Marco Silva har Hull City haft ett bländande poängsnitt på hemmaplan. När Watford kom på besök var det ingen skillnad, trots att hemmalaget spelade över en timme med en man mindre.Efter förra helgens seger, mot Swansea, så är Watford äntligen på säker mark och PL-kontraktet är säkrat. I dagens match så är det snarare hemmalaget, Hull, som har kniven mot strupen för att undvika nedflyttningsplatserna. Men i potten ligger även ett rekord som Mazzarri gärna vill slå…Etienne Capoue tog vara på en sovande Alfie Mawson och gjorde matchens enda mål i Watfords hemmavinst över Swansea. The Hornets sitter nu tryggt på 40 inspelade poäng i ligan.Efter förra helgens oinspirerade insats mot Tottenham så är det dags för Watford att "slå spiken i kistan" i hemmamötet med Swansea. Man brukar säga att 40 poäng, statsistiskt sätt, skall räcka för att klara kontraktet. Med sju omgångar kvar så saknar Watford tre poäng till den magiska gränsen...Trots bra form, kunde Watford inte rå på Tottenham på White Hart Lane. Titeljagande Spurs hade 3-0 vid halvtid, vilket följdes upp av ytterligare ett mål i andra halvlek.I lördags avfärdades Sunderland, ikväll var det West Brom. Watford stod för en av säsongs stabilaste insatser när mål av Deeney och Niang visade vägen för 2-0 segern, detta trots en utvisning tidigt i andra halvlek.Segern mot Sunderland till trots! Åter verkar skadekarusellen dra igång för ett Watford som kan få klara sig utan flera viktiga kuggar i kvällens möte med WBAEfter fyra matcher utan vinst, varav tre förluster, behövde Watford tre poäng hemma mot Sunderland för att säkerställa att man inte blir indragen i en eventuell bottenstrid. Miguel Britos nickmål i andra halvlek var matchens enda.