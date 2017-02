2017-02-11 16:00

Manchester U - Watford



I morgon möts dom igen - Pogba och Deeney - vem går segrande ur striden denna gången?

Införrapport: Manchester United - Watford

Watford har verkligen genomgått en förvandling de senaste veckorna och kan, vid en seger imorgon, inkassera sin femte raka match utan förlust. Men att sno poäng på Old Trafford är allt annat än enkelt och hemmalaget har minst lika mycket att spela för i jakten på en topplacering under våren. Dessutom har hemmalaget revansch att utkräva efter höstens 3-1 förlust.







Niang har imponerat - kan han även leverera mot United?



Troy Deeney verkar äntligen fått upp farten igen efter höstens måltorka. Nu har anfallaren gjort mål i tre raka seriematcher och blir det ytterligare ett, under morgondagen, tangerar han sitt rekord med fyra raka från December 2015. Lägg därtill att M’Baye Niang har fått en smakstart sedan övergången från Milan så förstår ni att klubben verkar ha hittat ett starkt anfallsvapen inför våren. Dessutom har man ännu ett nyförvärv,

På mittfältet glänser Tom Cleverley som, sedan sin övergång från



Inför morgondagen återfinns faktiskt bara fyra spelare på skadelistan.





Kan Ibra och United ta revansch efter höstens 3-1 förlust?



Även om Watford fått fart på målskyttet (och segerraden) igen så är det inget mot

United har, som sagt, vunnit de tre senaste hemmamötena med Watford. Dock tog ju Hornets tre poäng i höstas och skulle lagat lyckats med prestationen att vinna även imorgon så sållar dem sig till en fin skara av lag som lyckats vinna båda mötena under en innevarande säsong.



Matchen startar kl 16 och sänds på Viasat Sport



Man Utd (4-4-2) de Gea – Valencia, Bailly, Smalling, Blind – Mata, Herrera, Pogba, Mkhitaryan – Rooney,



Watford (4-5-1) Gomes – Cathcart, Kaboul, Prödl, Holebas – Capoue, Behrami, Cleverley, Janmaat, Niang - Deeney



Efter att Walter Mazzarri varit rejält i gungning så verkar Italienaren äntligen ha fått lite arbetsro. Skadelistan har krymp rejält och de tre spelarna som han plockat in i Januarifönstret har redan börja leverera med råge. Laget är nu åter uppe på den övre halvan (10:e plats) och numera flåsar inte nedflyttningsspöket Mazzarri i hasorna längre. Men självklart kan man inte slappna av på denna nivån för då kan laget lätt börja rasa igen.Niang har imponerat - kan han även leverera mot United?Troy Deeney verkar äntligen fått upp farten igen efter höstens måltorka. Nu har anfallaren gjort mål i tre raka seriematcher och blir det ytterligare ett, under morgondagen, tangerar han sitt rekord med fyra raka från December 2015. Lägg därtill att M’Baye Niang har fått en smakstart sedan övergången från Milan så förstår ni att klubben verkar ha hittat ett starkt anfallsvapen inför våren. Dessutom har man ännu ett nyförvärv, Mauro Zarate , på bänken så känns det inte lika oroväckande som när Odion Ighalo hamnade i årtiondets största formsvacka.På mittfältet glänser Tom Cleverley som, sedan sin övergång från Everton , nått upp i en passningsprocent på 95%. Verkligen något som Watford saknat under stora delar av säsongen.Inför morgondagen återfinns faktiskt bara fyra spelare på skadelistan. Roberto Pereyra är borta resten av säsongen och Costel Pantilimon får vänta på sin comeback några veckor till. Men Christian Kabasele kan vara tillbaka reda i helgen och höstens utropstecken, Nordin Amrabat, återvände till träning tidigare i veckan. Dock testar Watford Miguel Britos, Valon Behrami och Zuniga på lördagen då samtliga varit sjuka i veckan. För Uniteds del så ser det ännu bättre ut. Visst har Mourinho en del frågetecken kring statusen på Rooney, Rojo och Phil Jones men samtliga spelare, förutom den sistnämnda, bör kunna medverka redan imorgon. Även Timothy Fosu-Mensah är på benen. Det är egentligen bara långtidsskadade James Wilson som inte är tillgänglig när portugisen skall plocka ut sin trupp. Det innebär att Watford försvaret kommer att kunna sättas rejält på prov när de ställs mot Zlatan, Pogba, Lingard, Herrera och de andra stjärnorna i ett av Europas framgångsrikaste klubblag i modern tid.Kan Ibra och United ta revansch efter höstens 3-1 förlust?Även om Watford fått fart på målskyttet (och segerraden) igen så är det inget mot Manchester U nited. Klubben har nu 15 raka matcher utan förlust och man får gå ända tillbaka till 23 Oktober (0-4 mot Chelsea ) innan laget senast förlorade i ligan. Dessutom verkar Zlatan trivas som fisken i United där han noterats för hela 15 mål denna säsongen. Givetvis är han därmed den äldste någonsin i PL som nått 15 mål, under en och samma säsong, och har nått ännu ett rekord under sin fantastiska karriär. Han och Pogba är därmed det anfallspar som skapat flest chanser av alla samarbetspartners i ligan med sina 27 försök.United har, som sagt, vunnit de tre senaste hemmamötena med Watford. Dock tog ju Hornets tre poäng i höstas och skulle lagat lyckats med prestationen att vinna även imorgon så sållar dem sig till en fin skara av lag som lyckats vinna båda mötena under en innevarande säsong. Liverpool (4ggr), Arsenal , Chelsea, Man City (3 ggr), Blackburn , Everton, Swansea och West Ham är de övriga lagen som noterats för samma bedrift.Matchen startar kl 16 och sänds på Viasat SportMan Utd (4-4-2) de Gea – Valencia, Bailly, Smalling, Blind – Mata, Herrera, Pogba, Mkhitaryan – Rooney, Ibrahimovic Watford (4-5-1) Gomes – Cathcart, Kaboul, Prödl, Holebas – Capoue, Behrami, Cleverley, Janmaat, Niang - Deeney

0 KOMMENTARER 204 VISNINGAR 0 KOMMENTARER204 VISNINGAR MARTIN KLINTEBERG

theswedishhornet@gmail.com

På Twitter: @MKlinteberg

2017-02-10 16:08:00 theswedishhornet@gmail.comPå Twitter: @MKlinteberg2017-02-10 16:08:00

ANNONS:

Fler artiklar om Watford

Watford

2017-02-10 16:08:00

Watford

2017-02-05 11:45:20

Watford

2017-02-04 09:39:06

Watford

2017-02-01 11:27:01

Watford

2017-02-01 10:36:25

Watford

2017-01-31 13:05:31

Watford

2017-01-29 15:50:03

Watford

2017-01-27 07:31:45

Watford

2017-01-25 19:03:33

Watford

2017-01-22 11:20:45

ANNONS:

Watford har verkligen genomgått en förvandling de senaste veckorna och kan, vid en seger imorgon, inkassera sin femte raka match utan förlust. Men att sno poäng på Old Trafford är allt annat än enkelt och hemmalaget har minst lika mycket att spela för i jakten på en topplacering under våren. Dessutom har hemmalaget revansch att utkräva efter höstens 3-1 förlust.Lånet från AC Milan M’Baye Niang kunde inte ha presenterat sig bättre för hemmasupportrana på Vicarage Road. Ett mål, en assist, ett brandgult kort och firande med fansen hann Niang med när Watford slog Burnley med 2-1.Efter skrällsegern, mot Arsenal, så blåser det åter positiva vindar på Vicarage Road. Förhoppningen är nu att segern senast inte var en tillfällighet utan att laget kan förlänga segerraden ytterligare när Burnley kommer på besök. Men man skall nog inte underskatta The Clarets trots deras usla bortafacit.De som hade väntat sig en intensiv handel in i det sista blev nog lite snopna. Ryktena om ev spelaraffärer gick varma redan på förmiddagen men när vi summerar fönstret kan vi konstatera att Watford gjorde några riktigt bra affärer…När man trodde att formen inte kunde bli sämre, speciellt sedan förlusten i cupen mot Millwall, och nedgångarna i ligan. Så chockar Watford hela Emirates med en överraskande 2-1 vinst mot Arsenal.Efter helgens uttåg ur FA-cupen (mot Millwall) så är förtroendet för Walter Mazzarri så lågt som det kan bli. Om det inte skall bli respass även ur Premier League så måste laget börja vinna sina matcher. Kvällens motståndare är dock värsta tänkbara med ett Arsenal som vunnit fyra av lagets fem senaste matcher…Watfords bedrövliga form i ligan fortsatte i FA-cupen. Millwalls sena avgörande på The Den såg till att skicka The Hornets ur turneringen.Under torsdagen blev det klart. 22-årige M’Baye Niang lånas ut från AC Milan till Watford tills slutet av säsongen, med köpoption i sommar.Med en dryg vecka kvar av Januarifönstret så väljer Watford att agera för att få fart på målskyttet. Den förste att ansluta är Fiorentinas, 29-årige anfallare, Mauro Zarate. Argentinaren har en gedigen karriär som bla omfattar spel i såväl Serie A som i Premier League.När Watford besökte Bournemouth på Vitality Stadium tog gästerna ledning två gånger, för att släppa in lika många reduceringar. Benik Afobes sena kvittering innebar 2-2, vilket även blev slutresultatet.