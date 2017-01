2017-01-03 21:00

Stoke - Watford



Det är viktiga poäng som står på spel imorgon för såväl Watford som Walter Mazzarri

Införrapport: Stoke - Watford

Med en seger, på de sju senaste matcherna, har Watford plötsligt halkat ner från en potentiell topplacering till att nedflyttningsklockorna börjat ljuda. Samtidigt höjs nu rösterna att klubben bör se över managerposten och Walter Mazzarris dagar i klubben kan vara räknade…



Italienaren behärska tex ännu inte engelska och rör sig därför alltid tillsammans med en tolk – något som säkerligen gett upphov till rykte om att hans budskap inte riktigt går fram till spelaren. Dessutom menade Mazzarri, under en intervju igår, att så länge man klarade av att undvika nedflyttning så var klubbens målsättning i hamn. Detta är knappast vad ägarna uttryckt när man anställde 55-åringen som ”ska lyfta laget ytterligare ett snäpp från fjorårets 13:e placering”!





Är Mazzaris dagar i klubben räknade?



Nog om Mazzarris vara eller inte vara. Insatsen senast (mot

På den digra skadelistan (9 spelare) återfinns dock namn som Roberto Pereyra, Valon Behrami,



I matchen mot Spurs hade vi, imponerande nog, fyra akademispelare (Brandon Mason, Carl Stewart, Michael Folivi och Charlie Rowan) på bänken. Tyvärr var det inte av den anledningen att de imponerat på Mazzarri utan snarare att det inte fanns fler spelare att tillgå. Och nu adderar vi alltså Amrabat och Zuniga till den långa listan. Frågan är vilket lag som vi kan ställa på benen imorgon kväll och lägger man därtill att Stoke fått en vilodag mer än oss så inser alla att det kommer att bli en riktigt tuff utmaning för vårt kära Watford. Å andra sidan så förväntas vi knappast föra matchen – något som borde gynna bortalaget och kanske ge oss en del kontringsmöjligheter.





Michael Folivi är en av de Akademispelarna som satt på bänken senast



Hemmalaget har inte det riktigt så illa ställt på skadefronten men får ändå klara sig utan spelare som



Även om Watford är obesegrade i de fyra senaste mötena på Bet 365 Stadium så är Stoke betydligt vassare på hemmaplan än vad man är på resande fot. Man har faktiskt bara tre förluster på hemmaplan denna säsongen och det vanligaste resultatet på fd Britannia är ett oavgjort resultat. Spontant så tar jag gärna med mig en poäng tillbaka imorgon…



Visste ni förresten att hela 13 spelare har representerat såväl Watford som Stoke. Brynjar Gunnarsson, Richard Johnson, Allan Smart, John Eustace, Gifton Noel-Williams, Bruce Dyer,





John Eustace är en av spelarna som spelat för båda klubbarna



Matchen börjar klockan 21 och du kan följa den via rapporter, och radio, på hemsidan alt hålla utkik efter en länk på vår facebooksida WatfordFC Svenska Fans



Stoke (3-4-2-1) Grant – Johnson, Shawcross, Indi – Pieters, Allen, Adams, Diouf – Bojan, Shaqiri – Arnautovic



Watford (3-4-2-1) Gomes – Britos, Prödl, Kabasele – Sinclair, Capoue, Guedioura, Holebas – Doucoure, Ighalo - Deeney



MARTIN KLINTEBERG

