Införrapport: Watford - Crystal Palace

Boxing Day är startskottet på en av säsongens mest intressanta perioder där lagen matchas intensivt under 9 dagar. Perioden brukar ses som avgörande om ett lag kommer tillhöra toppen, mitten eller botten under våren. För Watfords del är det första hindret Crystal Palace.

Palace (H), Tottenham (H) och Stoke (B) – där har ni Watford s kommande motståndare och kanske även de klubbar som kan avgöra klubbens öde inför den långa vårsäsongen. Walter Mazzarri s gäng har verkligen blandat och gett med segrar över förmodade topplag som Manchester U nited och Everton och onödiga förluster mot bla WBA och Burnley Vår italienska tränare har fortfarande inte lyckats imponera och skall man hårddra det hela så hade faktiskt Quique Sanchez Flores plockat fler poäng så här långt in på säsongen. Däremot rasade laget som ett korthus under våren vilket också kostade spanjoren jobbet. Vill Mazzarri inte gå samma väg under 2017 så måste nog han försöka hitta lite mer stabiltet i Hornet.?Uppenbarligen gjorde Quique ingen dålig höstsäsong under 2015Det kanske största problemet stavas MÅLSKYTTE där varken Odion Ighalo eller Troy Deeney fått snurr på produktionen under säsongen. Ighalo var ju omöjlig att stoppa förra året men hittills har det bara blivit ett mål från nigerianen. Lagkapten Deeney har gått mållös i tio raka matcher och efter 99 mål i den gula tröjan verkar jakten på det 100:ade vara som förgjort. Inför morgondagens match har Mazzarri tom talat om att bänka Deeney till förmån för betydligt piggare Stefano Okaka För motståndarnas del så är det dock snäppet tuffare. Så tufft att Alan Pardew fick sparken innan jul och man nu hoppas att Sam Allardyce istället skall få laget att kliva upp några snäpp från den nuvarande 17:e placeringen. Och visst kan Big Sams intåg få en positiv effekt på Londonlaget men skadesituationen når han knappast på och det är en viktig del inför den intensiva perioden man har framför sig.?Big Sam gör comeback efter historiens kortaste förbundskaptens uppdragConnor Wickham, Loic Remy , Jonathan Benteke, mittfältaren Bakary Sako, James Tomkins, Pape Souare och målvakten Steve Mandanda är alla skadade medan Mathieu Flamini testas på matchdagen. Med andra ord så är det inga dussinlirare som saknas i Palace just nu. Dock skall man inte underskatta laget som kommer med två raka uddamålsförluster i bagaget. Detta har dock varit mot Man Utd och Chelsea vilket visar att det inte krävs så himla mycket för att Palace skall börja vinna igen.För hemmalaget så är givetvis Roberto Prereyras förmodade långtidsskada oroande. Plötsligt saknar man en världsspelare och i den nuvarande truppen finns det ingen som kan komma i närheten av Pereyras status som offensiv kreatör. Lägg därtill Craig Cathcart, Sebastian Prödl och Stefano Okaka som samtliga är tveksamma till spel så förstår ni att även Mazzarri har en del huvudbry. Roberto Pereyra blir borta under minst tre månaderSenast lagen möttes gick Watford segrande (1-2). Men senast lagen möttes på Vicarage Road så var det Palace som drog det längsta strået (0-1) så visst är det en helt öppen match imorgon. Vid seger tar sig dock Watford åter upp på den övre halvan vilket var ambitionen när man startade säsongen.Matchen startar redan klockan 13.30 och du följer den på Viasat Sport Premium eller Viaplay.seWatford (4-4-2) Gomes – Holebas, Britos, Kaboul, Janmaat – Amrabat, Capoue, Behrami, Guedioura – Deeney, SuccessPalace (4-2-3-1) Hennessey – Kelly, Dann, Delanay, Ward – Cabaye, Ledley – Zaha, McArthur, Townsend - Benteke