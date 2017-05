2017-05-21 16:00

Watford - Manchester C



Walter Mazzarri leder Watford för sista gången i dagens möte med Manchester City

Införrapport: Watford - Manchester City

Säsongens sist match är här och sedan några veckor tillbaka står det klart att Watford klarat kontraktet ännu en gång. Därmed ligger all press på motståndarna, Man City, som helst bör vinna för att inte se sig omsprungna av Arsenal och Liverpool i jakten på en Champions League-plats. Men på Vicarage Road blir det även ”Sista natten med gänget” för både Walter Mazzarri och en gäng spelare. Dessutom jagas ett mindre smickrande rekord i eftermiddag…



Vem som väntar i kulisserna ska bli spännande att följa men det ryktas om idel kända tränare som kan vara aktuella att ta över efter Mazzarri som i sin tur ryktas återvända till Italien och Fiorentina.









Jose Holebas siktar troligtvis på att bli historisk idag. Greken har redan tangerat den mindre smickrande rekordet med flest varningar (14 st) under en och samma säsong i högsta divisionen. Blir det en 15:e i dag så blir Holebas ensam om rekordet. Bara det kan ju vara värt att bevittna då det lär vara lockande för den förre landslagsförsvararen.

Seabastian Prödl är avstängd efter sitt röda senast och både Kabasele och Kaboul är skadade. Dessutom testas både Mariappa och Britos innan matchstart.



För gästerna så är det full fart framåt som gäller. Men det blir utan målvakten Bravo och försvararen Delph som båda är skadade. Dessutom gör Zabaleta troligtvis sin sista match för klubben. Ett känslosamt farväl med andra ord…



När lagen möttes i julas vann City med 2-0 och, gissningsvis, kan några liknande siffror bli aktuella idag. Vinner däremot Watford så kan man, inte bara, spela bort City från



Samtidigt vill jag passa på att tacka alla som följt Watford under de senaste åren då jag, med denna artikeln, väljer att lämna Svenska Fans efter fem år som ansvarig för sidan. Kanske dyker jag upp här i framtiden igen men nu tänker jag bara njuta av att följa kollegornas arbete med sida och fortsätta följa mitt älskade Watford men med lite andra ögon än tidigare. Jag ser redan fram emot en spännande transfersommar och familjen Pozzos framtida utveckling av klubben.

Watford-Manchester C























Avbytare

13. W Caballero

25. F Luiz

4. V Kompany

30. N Otamendi

11. A Kolarov

17. K De Bruyne

42. Y Touré

21. D Silva

33. G Fernando de Jesus

10. S Aguero

19. L Sane



Avbytare



Säsongens sist match är här och sedan några veckor tillbaka står det klart att Watford klarat kontraktet ännu en gång. Därmed ligger all press på motståndarna, Man City, som helst bör vinna för att inte se sig omsprungna av Arsenal och Liverpool i jakten på en Champions League-plats. Men på Vicarage Road blir det även ”Sista natten med gänget” för både Walter Mazzarri och en gäng spelare. Dessutom jagas ett mindre smickrande rekord i eftermiddag…De nyblivna mästarna Chelsea kom till start i den betydelselösa matchen med B-laget. Trots det var det inbytte Cesc Fabregas som gav Chelsea alla tre poäng i slutminuterna.Ross Barkleys pärla i andra halvlek var tillräckligt för hemmalaget på Goodison Park att säkra tre poäng. Gästerna kom aldrig nära att bräcka Joel Robles i Evertonkassen."There are still four games remaining. We will try to play good football and get good results."Emre Cans spektakulära cykelspark i första halvlek räckte för Liverpool att ta hem tre poäng borta på Vicarage Road. Jurgen Klopps manskap tog därmed klivet upp till tredje plats i ligan med ett rejält grepp om en Champions League-plats.Under Marco Silva har Hull City haft ett bländande poängsnitt på hemmaplan. När Watford kom på besök var det ingen skillnad, trots att hemmalaget spelade över en timme med en man mindre.Efter förra helgens seger, mot Swansea, så är Watford äntligen på säker mark och PL-kontraktet är säkrat. I dagens match så är det snarare hemmalaget, Hull, som har kniven mot strupen för att undvika nedflyttningsplatserna. Men i potten ligger även ett rekord som Mazzarri gärna vill slå…Etienne Capoue tog vara på en sovande Alfie Mawson och gjorde matchens enda mål i Watfords hemmavinst över Swansea. The Hornets sitter nu tryggt på 40 inspelade poäng i ligan.Efter förra helgens oinspirerade insats mot Tottenham så är det dags för Watford att "slå spiken i kistan" i hemmamötet med Swansea. Man brukar säga att 40 poäng, statsistiskt sätt, skall räcka för att klara kontraktet. Med sju omgångar kvar så saknar Watford tre poäng till den magiska gränsen...Trots bra form, kunde Watford inte rå på Tottenham på White Hart Lane. Titeljagande Spurs hade 3-0 vid halvtid, vilket följdes upp av ytterligare ett mål i andra halvlek.