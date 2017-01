Införrapport: Watford - Middlesbrough

Det blir ett emotionellt möte när Watford och Middlesbrough ställer upp för spel på Vicarage Road. Mycket av fokusen kommer att hamna på hyllningen av Watfordlegenden Graham Taylor som gick bort tidigare i veckan. Nu väntar en fantastisk inramning och en förhoppning om tre viktiga poäng. Den perfekta ”gåvan” till en fantastisk människa som står bakom mycket av de värderingar som präglar klubben ännu idag…

Taylor ledde Watford mellan 1977-1987 och igen mellan 1996-2001. Taylor ledde bland annat Watford från dåvarande fjärdedivisionen till en andraplats i förstadivisionen. Även en FA-cup final och spel i Europa finns med på det makalösa CV som Graham Taylor hann skapa under sina perioder i klubben. Lägg därtill en fantastisk givmild och osjälvisk person som alltid ställt upp för såväl supportrar som stad så förstår ni att tomrummet lär bli enormt.En av de främsta inom Engelsk fotboll - inte minst i Watford - Graham TaylorEfter fem raka matcher utan vinst så är tre poäng ett måste för Walter Mazzarri s trupp. Lagets usla form, på senare tid, har också inneburit att det bara skiljer tre poäng mellan Watford, på 14:e plats, och Boro som parkerar på en 16:e. Nu talar dock mycket för att hemmalaget kan få med sig alla tre poängen. Inte minst har skadeläget förbättrats något då både Heurelho Gomes Valon Behrami och Juan Camilio Zuniga skall vara friska igen. Dessutom anslöt Everton a mittfältare, Tom Cleverley , i veckan på lån vilket gör att man omgående skapar e betydligt bättre konkurrenssituation på mittfältet. Extra viktigt när nu både Adlene Guedioura (med Algeriet i Afrikanska mästerskapet) och Nordin Amrabat (skadad) inte finns med i truppen. Cleverley är ju mitt uppe i säsongen så bli inte förvånad om han tom kan ta en startplats redan i dagens möte.Tom Cleverley förra gången det begav sigMiddlesbrough får klara sig utan Antonio Barragan (försvarare) and Gaston Ramirez (yttermittfältare) samt avstängde Daniel Ayala . Däremot får man tillbaka både Victor Valdes, i målet, och Viktor Fisher. Watford har faktiskt inte förlorat mot Boro sedan 2012. Sex matcher (4 segrar och två oavgjorda) har gått i hemmalagets favör och vi får väl hoppas att turen ligger på vår sida även i eftermiddag.En seger kan ju faktiskt innebär att vi åter tar klivet upp på den övre halvan av serien och också ett rejält lyft för självförtroendet.Walter Mazzarri: "We already have many reasons to win the game on Saturday - and on top of this we now have the memory of Graham Taylor."Watford (3-4-2-1) Gomes – Kaboul, Prödl, Britos – Holebas, Capoue, Behrami, Kabasele – Doucoure, Ighalo – DeeneyBoro (4-3-3) Valdes – Friend, Chambers, Gibson, Fabio – de Roon, Clayton, Leadbitter – Downing, Negredo, Traore