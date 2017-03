2017-03-04 16:00

Watford - Southampton



I höstas blev det 1-1 när lagen möttes på St Marys Stadium.

Införrapport: Watford - Southampton

När Ligacupfinalisterna, Southampton, kommer till Vicarage Road så handlar det inte om vilken dussinmatch som helst. Båda lagen har placerat sig i mitten av tabellen och vid en ev seger idag så har man chansen att lämna det andra laget bakom sig.



?Då är skadeläget något bättre i





?Manolo Gabbiadini har imponerat stort sen ankomsten från Napoli



?En match i matchen lär ju stå mellan Troy Deeney och Southamptons nye anfallare, Manolo Gabbiadini. Deeney har gjort mål i sina fyra senaste matcher och Gabbiadini kan, vid ett ev mål idag, noteras för tre raka matcher i



Målskyttet måste fungera idag då Watford haft extremt svårt att få hål på Southampton tidigare. Totalt har man bara gjort fyra mål, på dagens motståndare, vid deras möte i Premier Laegue. Dessutom har vi gått mållösa i tre av de fyra senaste mötena. I somras blev det 1-1 och säsongen dessförinnan så utgick Soton som segrare vid ett tillfälle medan mötet på Vicarage Road slutade mållöst.



?Matchens startar klockan 16.00 och säsnds tyvärr inte i någon svensk kanal



?Watford (4-3-3) Gomes - Janmaat, Kaboul, Britos, Holebas - Capoue, Behrami, Cleverley - Niang, Deeney, Success



?Southampton (4-2-3-1) Forster - Soares, Stephens, Yoshida, Bertrand - Davis, Romeu - Ward-Prowse, Tadic, Redmond - Gabbiadini Åter är det ett sadedrabbat Watford som kommer till spel i eftermiddag. Daryl Janmaat och Costel Pantilimon kommer testas på förmiddagen men Nordin Amrabat, Christian Kabasele , Ben Watson och Mauro Zarate kommer definitivt missa dagens match.?Då är skadeläget något bättre i Southampton som bara saknar Virgil van Dijk Charlie Austin och Matt Targett . De två förstnämnda är dock nyckelspelare i Claude Puel s lagbygge. Sen kan man ju fråga sig hur mycket finalförlusten mot United kostat i energi för Soton??Manolo Gabbiadini har imponerat stort sen ankomsten från Napoli?En match i matchen lär ju stå mellan Troy Deeney och Southamptons nye anfallare, Manolo Gabbiadini. Deeney har gjort mål i sina fyra senaste matcher och Gabbiadini kan, vid ett ev mål idag, noteras för tre raka matcher i Premier League . Italienaren visade, med sina två mål i Ligacupfinalen, att han verkligen är en supervärvning som klubben lär ha mycket nytta av framöver.Målskyttet måste fungera idag då Watford haft extremt svårt att få hål på Southampton tidigare. Totalt har man bara gjort fyra mål, på dagens motståndare, vid deras möte i Premier Laegue. Dessutom har vi gått mållösa i tre av de fyra senaste mötena. I somras blev det 1-1 och säsongen dessförinnan så utgick Soton som segrare vid ett tillfälle medan mötet på Vicarage Road slutade mållöst.?Matchens startar klockan 16.00 och säsnds tyvärr inte i någon svensk kanal?Watford (4-3-3) Gomes - Janmaat, Kaboul, Britos, Holebas - Capoue, Behrami, Cleverley - Niang, Deeney, Success?Southampton (4-2-3-1) Forster - Soares, Stephens, Yoshida, Bertrand - Davis, Romeu - Ward-Prowse, Tadic, Redmond - Gabbiadini

0 KOMMENTARER 169 VISNINGAR 0 KOMMENTARER169 VISNINGAR MARTIN KLINTEBERG

theswedishhornet@gmail.com

På Twitter: @MKlinteberg

2017-03-04 09:33:39 theswedishhornet@gmail.comPå Twitter: @MKlinteberg2017-03-04 09:33:39

ANNONS:

Fler artiklar om Watford

Watford

2017-03-04 09:33:39

Watford

2017-02-25 23:30:04

Watford

2017-02-24 20:53:00

Watford

2017-02-12 11:50:27

Watford

2017-02-10 16:08:00

Watford

2017-02-05 11:45:20

Watford

2017-02-04 09:39:06

Watford

2017-02-01 11:27:01

Watford

2017-02-01 10:36:25

Watford

2017-01-31 13:05:31

ANNONS:

När Ligacupfinalisterna, Southampton, kommer till Vicarage Road så handlar det inte om vilken dussinmatch som helst. Båda lagen har placerat sig i mitten av tabellen och vid en ev seger idag så har man chansen att lämna det andra laget bakom sig.Watfords tidiga ledningsmål var inte tillräckligt för att stävja West Ham på Vicarage Road. The Hammers hittade en väg in i matchen trots underläge i nästan 75 minuter.Efter Watfords makalösa vändning till seger,4-2, i September förra året så har West Ham revansch att utkräva. Då var Londonlaget rejält på dekis och fast förankrade i bottenskitet. Numera har Slaven Bilic fått ordning på sitt gäng som parkerar på den övre halvan av tabellen. Precis dit Watford siktar att ta sig...Efter att ha vänt förlusttrenden med vinster över Arsenal och Burnley, vore det inte en superskräll om Watford skulle ta poäng på Old Trafford. Men Jose Mourinhos mannar blev numret för svåra när Mata och Martial säkrade 2-0.Watford har verkligen genomgått en förvandling de senaste veckorna och kan, vid en seger imorgon, inkassera sin femte raka match utan förlust. Men att sno poäng på Old Trafford är allt annat än enkelt och hemmalaget har minst lika mycket att spela för i jakten på en topplacering under våren. Dessutom har hemmalaget revansch att utkräva efter höstens 3-1 förlust.Lånet från AC Milan M’Baye Niang kunde inte ha presenterat sig bättre för hemmasupportrana på Vicarage Road. Ett mål, en assist, ett brandgult kort och firande med fansen hann Niang med när Watford slog Burnley med 2-1.Efter skrällsegern, mot Arsenal, så blåser det åter positiva vindar på Vicarage Road. Förhoppningen är nu att segern senast inte var en tillfällighet utan att laget kan förlänga segerraden ytterligare när Burnley kommer på besök. Men man skall nog inte underskatta The Clarets trots deras usla bortafacit.De som hade väntat sig en intensiv handel in i det sista blev nog lite snopna. Ryktena om ev spelaraffärer gick varma redan på förmiddagen men när vi summerar fönstret kan vi konstatera att Watford gjorde några riktigt bra affärer…När man trodde att formen inte kunde bli sämre, speciellt sedan förlusten i cupen mot Millwall, och nedgångarna i ligan. Så chockar Watford hela Emirates med en överraskande 2-1 vinst mot Arsenal.Efter helgens uttåg ur FA-cupen (mot Millwall) så är förtroendet för Walter Mazzarri så lågt som det kan bli. Om det inte skall bli respass även ur Premier League så måste laget börja vinna sina matcher. Kvällens motståndare är dock värsta tänkbara med ett Arsenal som vunnit fyra av lagets fem senaste matcher…