2017-01-01 14:30

Watford - Tottenham



Blir det Ighalo eller Deeney som får förtroendet från start mot Tottenham?

Införrapport: Watford - Tottenham

Näst efter mötena med Manchester City så är matcherna mot Tottenham en riktig nagelbitare för Watford supportrar. Mauricio Pochettinos lag krossade Southampton i veckan och kommer fulla med självförtroende till Vicarage Road. Men då båda lagen drabbats av såväl skador som avstängningar så blir det två reservbetonade startelvor som visar upp sig imorgon.







Hinner



Om nu motståndarna främst har problem med avstängningar så är det skadorna som gör sig påminda hos hemmalaget. Otroligt nog valde klubben, tidigare under säsongen, att avsluta samarbete med den medicinskt ansvarige, Richard Coolinge, vilket kanske inte var det smartaste då skadorna hopat sig rejält efter det. Hittills har Watford haft 36 skador på spelare att jämföra med 28 på hela förra säsongen. Nu har man dessutom åkt på ett rejält avbräck med långtidsskadade stjärnan

Både



Watford har aldrig vunnit mot Tottenham i en





Förhoppningsvis innebar det 100:ade målet senast att det åter lossnar för Deeney



Förhoppningsvis kan Troy Deeneys straffmål mot Palace få fart på anfallarens målskytte igen. Målet var hans första på 10 matcher men också hans 100:ade för klubben. Det kan ju vara så att det knutit sig mentalt för lagakaptenen i jakten på den magiska gränsen och att det nu blir proppen ur igen. Hursom så är det främst målskyttet som är Watfords problem denna säsongen.22 mål framåt är alldeles för klent om man skall vara med och slåss på den övre halvan. Och tycker man att Deeneys fyra mål hittills är svagt så kan det ju jämföras med



Matchen startar klockan 14.30 och sänds på Viasat Sport Premium. Vi får väl hoppas att det bli den perfekta ”dagen efter” upplevelsen från TV-soffan…



Watford (3-4-2-1) Gomes – Prödl, Kaboul, Kabasele – Zuniga, Capoue, Doucoure, Holebas – Amrabat, Guedioura - Deeney



Tottenham (4-2-3-1) Lloris – Trippier, Wimmer, Dier, Rose – Wanayama, Winks – Eriksen, Alli, Son - Kane



Gott Nytt År kära läsare…

Kyle Walker, Mousa Dembele och Jan Vertonghen fick samtliga syna gult mot Southampton och är således avstängda i morgon. Lägg därtill skador på Lamela och Alderweireld så förstår ni att Pochettino har en del huvudbry inför mötet med Watford . Nu sitter argentinaren dock på en stark trupp, där många knackar på dörren till startelvan, så det lär inte bli så svårt att motivera de ev ersättarna. Närmast tillhands ligger väl att Kieran Trippier ersätter Walker, Kevin Wimmer ersätter Verthongen och att Harry Wink blir den som får ersätta Dembele. Å andra sidan kan ju Alderweireld mycket väl bli spelklar till imorgon. Något som säkerligen hade gett Tottenham s försvaraspel ett extra lyft.Hinner Toby Alderweireld bli helt återställd efter sin virussjukdom?Om nu motståndarna främst har problem med avstängningar så är det skadorna som gör sig påminda hos hemmalaget. Otroligt nog valde klubben, tidigare under säsongen, att avsluta samarbete med den medicinskt ansvarige, Richard Coolinge, vilket kanske inte var det smartaste då skadorna hopat sig rejält efter det. Hittills har Watford haft 36 skador på spelare att jämföra med 28 på hela förra säsongen. Nu har man dessutom åkt på ett rejält avbräck med långtidsskadade stjärnan Roberto Pereyra Både Valon Behrami och Daryl Janmaat fick lämna måndagens möte skadade och deras medverkan är ytterst tveksam. Isaac Success och Stefano Okaka fanns inte ens med i truppen senast så troligtvis är deras skador fortfarande långt ifrån ok. Ben Watson är skadefri men har stött på personliga problem (familj sägs det) och har därför inte medverkat i de två senaste matcherna. Lägg därtill att Miguel Britos åkte på sitt femte gula kort och därmed är avstängd imorgon. På hans plats kan dock Craig Cathcart vara tillbaka även om det mest troliga är att Sebastian Prödl, Younes Kaboul och Cristian Kabasele tar de tre mittbacksplatserna.Watford har aldrig vunnit mot Tottenham i en Premier League match. Två förluster och fyra oavgjorda är det miserabla resultatet och förra säsongen blev det två uddamålsvinster för Spurs som verkar vara rejält på gång inför årskiftet. Tre raka segrar och 9-2 i mål innebär givetvis att Watford står inför en riktigt tuff uppgift på nyårsdagen. Framförallt är det mittfältet som fått upp tempot och öser in mål. Hela 21 av lagets 33 mål har kommit från mittfältsspelarna där Christian Eriksen, Dele Alli och Son Heung-Min är de mest framträdande. Dock icke att förglömma Harry Kane som, med sina 8 mål, som vanligt är en av seriens mest framträdande anfallare.Förhoppningsvis innebar det 100:ade målet senast att det åter lossnar för DeeneyFörhoppningsvis kan Troy Deeneys straffmål mot Palace få fart på anfallarens målskytte igen. Målet var hans första på 10 matcher men också hans 100:ade för klubben. Det kan ju vara så att det knutit sig mentalt för lagakaptenen i jakten på den magiska gränsen och att det nu blir proppen ur igen. Hursom så är det främst målskyttet som är Watfords problem denna säsongen.22 mål framåt är alldeles för klent om man skall vara med och slåss på den övre halvan. Och tycker man att Deeneys fyra mål hittills är svagt så kan det ju jämföras med Odion Ighalo s enda under innevarande säsong. Detta att jämföras med de 15 han gjorde förra säsongen….Matchen startar klockan 14.30 och sänds på Viasat Sport Premium. Vi får väl hoppas att det bli den perfekta ”dagen efter” upplevelsen från TV-soffan…Watford (3-4-2-1) Gomes – Prödl, Kaboul, Kabasele – Zuniga, Capoue, Doucoure, Holebas – Amrabat, Guedioura - DeeneyTottenham (4-2-3-1) Lloris – Trippier, Wimmer, Dier, Rose – Wanayama, Winks – Eriksen, Alli, Son - KaneGott Nytt År kära läsare…

0 KOMMENTARER 216 VISNINGAR 0 KOMMENTARER216 VISNINGAR MARTIN KLINTEBERG

theswedishhornet@gmail.com

På Twitter: @MKlinteberg

2016-12-31 12:38:49 theswedishhornet@gmail.comPå Twitter: @MKlinteberg2016-12-31 12:38:49

ANNONS:

Fler artiklar om Watford

Watford

2016-12-31 12:38:49

Watford

2016-12-26 21:34:39

Watford

2016-12-25 20:00:45

Watford

2016-12-18 10:55:54

Watford

2016-12-17 13:22:14

Watford

2016-12-15 10:46:55

Watford

2016-12-13 20:14:12

Watford

2016-12-10 16:16:45

Watford

2016-12-10 06:44:04

Watford

2016-12-04 09:27:12

ANNONS:

Näst efter mötena med Manchester City så är matcherna mot Tottenham en riktig nagelbitare för Watford supportrar. Mauricio Pochettinos lag krossade Southampton i veckan och kommer fulla med självförtroende till Vicarage Road. Men då båda lagen drabbats av såväl skador som avstängningar så blir det två reservbetonade startelvor som visar upp sig imorgon.Troy Deeney går in i Watfords historieböcker som en av fem spelare som gjort 100 mål för klubben. Och kaptenens 100:e kunde inte kommit mer lämpligt. Straffmålet räddade Watford från ett hemmafiasko.Boxing Day är startskottet på en av säsongens mest intressanta perioder där lagen matchas intensivt under 9 dagar. Perioden brukar ses som avgörande om ett lag kommer tillhöra toppen, mitten eller botten under våren. För Watfords del är det första hindret Crystal Palace.Watford kunde erbjuda Sunderland en livlina när man inte lyckades spräcka nollan bakom Jordan Pickford. Sunderlands unga keeper såg till att hemmalaget tog viktiga poäng i bottenstriden.Trots en stark insats, mot Manchester City, så kammad Watford noll och föll ner några pinnhål i tabellen. Idag är det åter dags för en bortamatch men klarar man av att visa upp samma fina spel som i veckan så känns tre poäng, mot Sunderland, betydligt mer överkomligt.Efter Manchester Citys dåliga form och Watford övertygande vinst mot Everton var det en del som talade för The Hornets när de besökte Etihad. Men hemmalaget tog sin första hemmavinst sen 17:e september.Efter en av säsongens bättre insatser, mot Everton, så beger sig Watford till Etihad Stadium och mötet med ligafyran Manchester City. Sett till statistiken en oöverkomlig uppgift för Hornets men med tanke på Citys sviktande form så är inget omöjligt. Dock gäller det att vara på tårna redan från början så att Aguero och hans kompisar inte får övertaget från början för då kan det lätt rinna iväg…Efter tre förluster på de fyra senaste matcherna var Watford i brygga. Men sviten bröts efter 3-2 hemma mot Everton. Skillnaden? En italienare hämtad från Anderlecht i sommar. Stefano Okakas två mål var starkt bidragande till segern.Man brukar säga tredje gången gillt och i Watfords fall så får vi verklige hoppas att den devisen stämmer. Efter två raka nederlag så är en hemma seger ett måste om laget ska kunna ta sig tillbaka till den övre halvan. Sen har vi det här med disciplinen…För andra matchen i rad föll Watford mot på pappret likgiltigt motstånd. Efter förra veckans magplask mot Stoke gick de nu bet mot West Brom på bortaplan med 3-1. Detta efter ett storbråk i matchens slutskede.