Watford - West Ham



Ighalo var en av målskyttarna när Watford vann senaste mötet mot West Ham

Införrapport: Watford - West Ham

Efter Watfords makalösa vändning till seger,4-2, i September förra året så har West Ham revansch att utkräva. Då var Londonlaget rejält på dekis och fast förankrade i bottenskitet. Numera har Slaven Bilic fått ordning på sitt gäng som parkerar på den övre halvan av tabellen. Precis dit Watford siktar att ta sig...



Att båda lagen bara inkasserat en enda förlust på sina fem senaste matcher tyder på att det är två formstarka lag som gör upp om poängen på VIcarage Road. Som vanligt kan dock skadeläget ställa till det för båda lagen.





Nordin Amrabat har saknats rejält och kan nu vara på väg tillbaka





West Ham får tillbaka



Även om Watford förlorade, mot Man Utd, senast så har man börjat få upp tempot igen efter några tunga månader. Numera höjs inte rösterna på Mazzarris avgång lika ofta utan man är rätt nöjda med både spel och resultat.









Watford har vunnit tre, av de fyra senaste mötena, lagen emellan. Laget parkerar på en trettonde plats och fortfarande envisas



Matchen startar 18.30 och TV-sänds på Viasat



Watford (3-4-2-1) Gomes - Kaboul, Prödl, Britos - Capoue, Cleverley, Holebas, Janmaat - Niang, Zarate - Deeney



