Införrapporten: Watford - Swansea

Efter förra helgens oinspirerade insats mot Tottenham så är det dags för Watford att "slå spiken i kistan" i hemmamötet med Swansea. Man brukar säga att 40 poäng, statsistiskt sätt, skall räcka för att klara kontraktet. Med sju omgångar kvar så saknar Watford tre poäng till den magiska gränsen...

Om nu målet vara att etablera Watford på den övre halvan så verkar det som att Walter Mazzarri kanske, trots en turbulent säsong, kan nå målet. I dagsläget ligger leget på en 10:e plats och med en bra avslutning så skulle man kunna nå ytterligare någon placering. Å andra sidan så är nedflyttningsspöket inte helt frånvarande på Vicarage Road då det bara skiljer nio poäng ner till just dagens motståndare.Bob Bradley fick bara 85 dagar bakom spakarna innan han fick lämna Swansea Swansea har haft en rejält turbulent säsong och supportrarna har redan fått se ett antal tränare avverkas sedan starten i Augusti. Man inledde säsongen med den förre Udinese managern, Fransesco Guedolin men han tvingades bort när de nya, amerikanska, ägarna kom in i klubben. Då tillsatte man istället Premier League s första amerikanska manager, Bob Bradley. USAs förre förbundskapten fick bara 85 dagar på posten innan han gjort sitt. Då hade han nått ett rejält bottenrekord med endast 2 segrar på 11 matcher. Dessutom hade man släppt in hela 29 mål!!Sedan Januari så är det Paul Clement som styr laget. Och det har väl blivit marginellt bättre. Med fyra segrar på 13 matcher så är hans lag fortfarande, i högsta grad, inblandade i bottenstriden och skulle Clement klara av att rädda klubben kvar i högsta serien så har han gjort en riktig bedrift.Watford kommer till spel utan Jack Cork, Leon Britton Angel Rangel och Nathan Dyer. Däremot är anfallaren, Fernando Llorente , åter frisk och redo för spel.Fernando Llorente har tränat för fullt i veckan och är redo för spelMazzarri har också dragits med stora skadeproblem under hela säsongen och så även i dag. Younes Kaboul är definitivt borta medan Valon Behrami och Sebastian Prödl testas under dagen. Miguel Britos är fortfarande avstängd efter sitt röda kort mot WBA . Däremot lär Troy Deeney få starta igen efter några matchen på bänken där det talats om en slitning mellan honom och Mazzarri. Återstår väl att se efter säsongen hur det egentligen ligger till med det ryktet.I höstas spelade lagen 0-0 och förra säsongen tog man varsin 1-0 seger. Med andra ord så kan vi nog förvänta oss ett tät och jäna match i eftermiddag. Lägger dock mitt tips på hemmalaget som därmed skulle slå två flugor i en smäll genom tre poäng och en säkrad PL-status.