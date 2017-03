Walter Mazzarri är allt annat än populär bland Watfords supportrar i dagsläget

Kan Mazzarri sitta kvar?

Med tre segrar på de 16 senaste matcherna så är det kanske inte konstigt att Walter Mazzarri är en ifrågasatt manager bland supportrarna. Ändå verkar klubbledningen stå fast vid att italienaren är rätt person att leda laget även i framtiden.

MARTIN KLINTEBERG

theswedishhornet@gmail.com

På Twitter: @MKlinteberg

2017-03-22 09:15:00

Laget var uppe på en åttonde plats efter att man vunnit, mot Everton , den 10 December. Efter det så har det gått rakt utför för Watford som numera rasat ner till en 14:e plats med bara sju poäng tillgodo till lagen på nedflyttningsplatsen. Efter Everton så har man spelat 13 matcher som inneburit en enda seger (mot Burnley i början på Februari) och, dessutom, åkt ur FA-cupen mot Millwall . Målsättningen med att plocka dit Mazzarri var att laget skulle ta ”nästa steg” och nå en högre position än den 13:e plats som företrädaren, Quique Sanchez Flores, levererade förra säsongen. Spanjoren fick ju inte vara kvar av just den anledning att han förmått klubben att värva en del rutinerade spelare, i Januarifönstret, mot att man skulle klara av att nå en plats på den övre halvan av serien. Hittills har Mazzarri faktiskt skrapat ihop sex poäng mindre än Flores som, dessutom, nådde semifinalen i FA-cupen…Quique fick lämna trots framgångar i såväl serie som FA-cupenNio omgångar återstår och enligt Mazzarri har det aldrig varit aktuellt med någon annan målsättning än att klubben skall klara sig kvar i Premier League . Detta låter oerhört märkligt med tanke på att Watford numera är familjen Pozzos viktigaste aktör i den Europeiska fotbollen efter att man sålt av Granada och trappat ner aktiviteten i Udinese.Trots det svaga resultatet verkar dock ägarna stå bakom Mazzarri och till hans försvar får man kanske tillägga att Watford haft enorma problem med skador under säsongen. Detta har bla inneburit att stjärnvärvningarna Roberto Pereyra (Juventus) och Mauro Zarate (Fiorentina) missar stora delar av säsongen efter svåra knäskador. Skulle den 54-årige italienaren få förnyat förtroende så blir han den första managern som får stanna två raka säsonger i klubben. Senast detta hände var 2012 och 2013 när Gianfranco Zola satt bakom spakarna.Gianfranco Zola var den senaste managern att få förtroendet två säsonger i radNärmast väntar mötet med jumbon Sunderland (1 April) i en match som Watford måste vinna för att få lite andrum. Dock har klubben bla kvar att möte Liverpool Manchester C ity och Tottenham . Matcher som är allt annat än lätta då dessa lag jagar en plats i Europa kommande säsong.Med tre segrar på de 16 senaste matcherna så är det kanske inte konstigt att Walter Mazzarri är en ifrågasatt manager bland supportrarna. Ändå verkar klubbledningen stå fast vid att italienaren är rätt person att leda laget även i framtiden.Troy Deeneys självmål i andra halvlek gav alla tre poäng till Crystal Palace när Watford kom på besök. Nu har Sam Allardyces mannar fyra poäng ned till nedflyttningsstrecket.Att bege sig till Selhurst Park, och ta poäng, är aldrig en lätt uppgift. Kommer man dessutom med en tuff hemmaförlust i ryggen och möter ett hemmalag med en positiv utveckling så inser ni att det kan bli en tuff resa i eftermiddag.Studien ”Going Global” har, med hjälp av sociala medier, gjort en omfattande undersökning om var de olika Premier League klubbarna har sina största supporterskaror. Trots att Watford, numera, inte har några norska spelare i truppen så är det i vårt grannland som klubben verkar ha rotat sig mest.Heurelho Gomes hade en eftermiddag att glömma när Watford tog emot Southampton. Två tavlor gav gästerna en tvåmålsledning som var för brant för Watford att hämta igen.När Ligacupfinalisterna, Southampton, kommer till Vicarage Road så handlar det inte om vilken dussinmatch som helst. Båda lagen har placerat sig i mitten av tabellen och vid en ev seger idag så har man chansen att lämna det andra laget bakom sig.Watfords tidiga ledningsmål var inte tillräckligt för att stävja West Ham på Vicarage Road. The Hammers hittade en väg in i matchen trots underläge i nästan 75 minuter.Efter Watfords makalösa vändning till seger,4-2, i September förra året så har West Ham revansch att utkräva. Då var Londonlaget rejält på dekis och fast förankrade i bottenskitet. Numera har Slaven Bilic fått ordning på sitt gäng som parkerar på den övre halvan av tabellen. Precis dit Watford siktar att ta sig...Efter att ha vänt förlusttrenden med vinster över Arsenal och Burnley, vore det inte en superskräll om Watford skulle ta poäng på Old Trafford. Men Jose Mourinhos mannar blev numret för svåra när Mata och Martial säkrade 2-0.Watford har verkligen genomgått en förvandling de senaste veckorna och kan, vid en seger imorgon, inkassera sin femte raka match utan förlust. Men att sno poäng på Old Trafford är allt annat än enkelt och hemmalaget har minst lika mycket att spela för i jakten på en topplacering under våren. Dessutom har hemmalaget revansch att utkräva efter höstens 3-1 förlust.