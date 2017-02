2017-02-11 16:00

Manchester U - Watford

2-0



Manchester United för svåra för Watford

Efter att ha vänt förlusttrenden med vinster över Arsenal och Burnley, vore det inte en superskräll om Watford skulle ta poäng på Old Trafford. Men Jose Mourinhos mannar blev numret för svåra när Mata och Martial säkrade 2-0.







Men United blev numret för svåra för Watford. Gästerna inledde bra och satte direkt press mot De Gea i United målet med bra drivande spel från mittfältet.



United fick slita hårt för att hitta en väg in i matchen, och när man väl gjorde det, släppte man aldrig taget. Anthony Martial fick sin första start sen 15:e januari, och tackade genom förtroendet med en assist och ett mål.



United satte mer och mer press mot





Juan Mata ger hemmalaget ledningen.



Ledningsmålet kom i den 32:a minuten när Juan Mata enkelt placerade in Martials inspel.



Martial tog saken i egna händer efter kvarten spelad i andra halvlek när han drifta in i straffområdet och själv satte 2-0 målet efter en svag insats att Watfordförsvararna som lät Martial vara för ensam.



Det var dock inte bara spel mot ett mål.



I helhet gör Watford absolut inte en dålig match. Snarare var de hemmalaget som stod för en solid insats. Vid tillfälle tappade Watfordförsvaret markering men det är lätt att säga när man möter Pogba, Ibrahimovic, Martial, Mkhitaryan och vänner.



Nästa vecka är det FA-cup i helg i England vilket innebär ledighet för Watford som föll mot



Manchester United: De gea; Valencia, Bailly, Smalling, Blind; Herrera, Pogba, Mata (Fellaini 72’), Mkhitaryan (Lingard 89’), Martial (Rashford 81’); Ibrahimovic.



Gula kort: Valencia.



Manchester U-Watford David De Gea

Antonio Valencia

Eric Bailly

Chris Smalling

Daley Blind

Ander Herrera

Paul Pogba

Juan Mata

Zlatan Ibrahimovic

Anthony Martial

Henrikh Mkhitaryan



Avbytare

Michael Carrick

Matteo Darmian

Marouane Fellaini

Jesse Lingard

Marcus Rashford

Sergio Romero

Wayne Rooney

Heurelho Gomes

Miguel Britos

Younes Kaboul

Sebastian Prodl

Craig Cathcart

Jose Holebas

Mauro Zarate

Etienne Capoue

Tom Cleverley

Mbaye Niang

Troy Deeney



Avbytare

Giedrius Arlauskis

Valon Behrami

Abdoulaye Doucoure

Daryl Janmaat

Adrian Mariappa

Stefano Okaka

Isaac Success



