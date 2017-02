2017-02-04 16:00

Watford - Burnley

2-1



Niang gjorde succé i hemmadebuten

Lånet från AC Milan M’Baye Niang kunde inte ha presenterat sig bättre för hemmasupportrana på Vicarage Road. Ett mål, en assist, ett brandgult kort och firande med fansen hann Niang med när Watford slog Burnley med 2-1.







Matchen började intensivt med stenhårda närkamper. M’Baye Niang var inte långt ifrån ett syna det röda kortet i inledningen med domare Michael Oliver höll sig till det gula. Kort därefter delade Oliver ut det röda kortet till Burnleys





Hendrick avvisas från planen.



Watford fick vittring av att Burnleys mittfältsklippa fick lämna plan. Detta gav utrymme för Capoue och Cleverley att dominera mittfältet.



Efter 10 minuter hittade Niang in till Deeneys panna som nickade in ledningsmålet trots hård bevakning av två försvarare. Troy Deeney har nu börjat hitta tillbaka till målformen som har nätat för tredje matchen i rad.





Akrobaten Deeney ger Watford ledningen.



Niang hann även göra 2-0 innan halvtid. Fransmannen vinklade läckert in ett inlägg från Holebas förbi Tom Heaton i Burnleykassen. I särklass dagens finaste mål. Niang firade genom att slänga sig i armarna hos hemmasupportrarna. Något som är förbjudet och tränare Sean Dyche påpekade efter matchen att Niang borde ha fått ett till gult kort.





Niang vinklar in hans första i Watfordtröjjan.



Watfords andra halvlek var betydligt svagare än den första.



Burnely reducering kom på straff efter att Sebastian Prödl fått bollen på armen i straffområdet.



Hemmalaget lyckades dock hålla tät och fick med sig alla tre poäng. Tre poäng som har skapat lite utrymme ned till den bottenstrid som för en vecka sen såg ut att bli oundviklig.



Härnäst väntar en tuff uppgift för Watford:



Watford: Gomes; Cathcart, Kaboul, Prödl, Holebas; Capoue, Behrami (Doucoure 65’), Cleverley, Niang (Success 81’), Zarate (Janmaat 87’); Deeney.



Gula kort: Cathcart, Prödl, Holebas, Capoue, Niang.



Burnley: Heaton; Lowton, Keane, Mee, Ward; Boyd (Vokes 86’), Barton, Hendrick, Arfield (Westwood 77’); Barnes, Gray (Brady 55’).



Röda kort: Hendrick.



Watford-Burnley Heurelho Gomes

Craig Cathcart

Younes Kaboul

Sebastian Prodl

Jose Holebas

Etienne Capoue

Valon Behrami

Tom Cleverley

Mauro Zarate

Troy Deeney

Mbaye Niang



Avbytare

Giedrius Arlauskis

Miguel Britos

Abdoulaye Doucoure

Daryl Janmaat

Stefano Okaka

Isaac Success

Ben Watson

Tom Heaton

Matthew Lowton

Michael Keane

Ben Mee

Stephen Ward

George Boyd

Jeff Hendrick

Joey Barton

Scott Arfield

Ashley Barnes

Andre Gray



Avbytare

Robbie Brady

Jon Flanagan

Johann Gudmundsson

Paul Robinson

James Tarkowski

Sam Vokes

Ashley Westwood



