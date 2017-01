Niang skriver på för Watford

Under torsdagen blev det klart. 22-årige M’Baye Niang lånas ut från AC Milan till Watford tills slutet av säsongen, med köpoption i sommar.







2012 var det redan dags för Niang att packa resväskorna. AC Milan la vantarna på ynglingen och Niang blev klubbens näst yngste målgörare genom tiderna, 17 år och 350 dagar.



Sedan dess har Niang haft svårt att blomma ut och leva upp till förväntningarna.



Trots lån hos Montpellier och Genoa har det varit svårt för Niang att ta plats i Milans startelva.





Niang för Montpellier



Nu blir det alltså ytterligare ett lån och en chans för Niang att testa vingarna i



Reaktionerna från supporterhåll har varit blandade. Vissa Milan-supportrar har beskrivit Niang som fortfarande ung och lovande medans andra menar att fransmannen passar för sällan och att hans kvalitéer framför mål brister.



0 KOMMENTARER 143 VISNINGAR PIERRE DAHLGREN

pierre.dahlgren@hotmail.com

På Twitter: pbdahlgren

2017-01-27 07:31:45

