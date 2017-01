2017-01-29 13:00

Millwall - Watford

1-0



Nytt fiasko för Watford – utslagna ur FA-cupen

Watfords bedrövliga form i ligan fortsatte i FA-cupen. Millwalls sena avgörande på The Den såg till att skicka The Hornets ur turneringen.







När Watford slog Burton Albion den 7:e januari så spelade man direkt två oavgjorda matcher i ligan, och spelet såg ut att stämma lite bättre.



Nu väntade en på pappret mycket svagare





Fortsatt huvudvärk för Mazzarri.



Trots rockader i laget kunde man inte prestera. Hemmalaget tog kommando direkt och hade farligt läge med ett skott i ribban efter mindre än 20 sekunder.



Sen fortsatte matchen i samma tempo. Millwall hade mycket boll och det såg länge ut som att





Pantilimon grinar illa.



Första halvlek slutade illa då Costel Pantilimons fick bäras av bår efter en kollision med Lee Gregory.



Veteranen Steve Morison möte ett inspel vid bortre stolpen, fick en skön volleyträff mellan benen på Gomes.





Morison vinner matchen för Millwall.



Milwall hade ytterligare en boll i mål men det dömdes bort för hands.



Watford pressade för att tvinga fram en kvittering och ett eventuellt omspel. Men offensiven har klara brister. Halvhjärtade långbollar och inlägg mot en ensamstående inbytt Deeney är inget framgångsrecept.



Watford-fansen kan glädjas åt att nyförvärven Cleverley, Zarate och Niang kommer att skickas in i hetluften direkt, då de spelarmaterial som finns i nuläget inte håller på långa vägar.



Härnäst väntar en mindre tacksam uppgift, en bortamatch mot



Millwall: Archer; Cummings, Webster, Cooper, Craig; Onyedinma (Wallace 72'), Thompson, Williams, O'Brien (Ferguson 71'); Gregory (Abdou 95'), Morison.



Gula kort: Wallace.



Watford: Pantilimon (Gomes 42'); Britos, Kaboul, Mariappa; Dja Djedje (Janmaat 69'), Doucoure, Watson, Guedioure, Mason; Sinclair (Deeney 77').



