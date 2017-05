2017-05-15 21:00

Chelsea - Watford

4-3



Reservbetonat Chelsea knep tre poäng

De nyblivna mästarna Chelsea kom till start i den betydelselösa matchen med B-laget. Trots det var det inbytte Cesc Fabregas som gav Chelsea alla tre poäng i slutminuterna.







Istället öppnade italienaren chansen för spelare som Begovic, Chalobah, Zouma,



Även trotjänaren







Det var Terry som fick jubla högst när hemmalaget tog ledningen. Lagkaptenen slängde fram ett ben och lyckades tråckla in ett ledningsmål. Minuter senare var det samma Terry som bjöd



The Blues han med 2-1 innan paus efter en raket av



Batshuayi satte 3-1 i början på andra halvlek och matchen verkade avgjord, speciellt med tanken på att Watfords dåliga form i allmänheten, och på bortaplan i synnerhet.







Men



Några bortapoäng blev det dock inte. Det såg







Kvällen blev inte roligare för gästerna när Sebastian Prödl visades ut efter sitt andra gula. Gula kort nummer sex för Watford ikväll.



Watford avslutar denna miserabla vår den 21:a maj hemma mot



Chelsea: Begovic; Zouma, Terry, Ake, Azpilicueta; Kante, Chalobah (Fabregas 79’), Kenedy (Aina 75’), Willian, Hazard; Batshuayi (Pedro 84’).



Gula kort: Ake, Chalobah.



Watford: Gomes; Mariappa, Prödl, Holebas; Amrabat, Cleverley, Behrami, Doucoure, Janmaat, Capoue (Deeney 90+1’) ; Niang (Okaka 71’).



Gula kort: Prödl, Holebas, Amrabat, Deeney, Okaka.



Röda kort: Prödl.



Chelsea-Watford Asmir Begovic

Kurt Zouma

John Terry

Nathan Ake

Cesar Azpilicueta

N'Golo Kante

Nat Chalobah

Kenedy

Willian

Michy Batshuayi

Eden Hazard



Avbytare

Ola Aina

Marcos Alonso

Gary Cahill

Diego Costa

Eduardo

Cesc Fabregas

Pedro

Heurelho Gomes

Adrian Mariappa

Sebastian Prodl

Jose Holebas

Nordin Amrabat

Tom Cleverley

Valon Behrami

Abdoulaye Doucoure

Daryl Janmaat

Etienne Capoue

Mbaye Niang



Avbytare

Troy Deeney

Andrew Eleftheriou

Brandon Mason

Stefano Okaka

Costel Pantilimon

Dion Pereira

Camilo Zuniga



