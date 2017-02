2017-01-31 20:45

Arsenal - Watford

1-2



Som en blixt från klar himmel

När man trodde att formen inte kunde bli sämre, speciellt sedan förlusten i cupen mot Millwall, och nedgångarna i ligan. Så chockar Watford hela Emirates med en överraskande 2-1 vinst mot Arsenal.











Mot



Även i anfallet gav det mer struktur då ytterbackarna kunde vara just ytterbackar och inte behöva vara delaktiga i både anfall och försvar.



Arsenal försvars var bedrövligt. Den engelska kommentatorn undrade flera gånger hur man kunde underprestera i denna grad. Detta resulterade i två snabb mål inom den första spelade kvarten.





Lånet från Milan, M'Baye Niang fick sin första start i klubben.



Det första, ett frisparksmål från Younes Kaboul, tog på en Arsenal-spelare på vägen mot mål vilket ställde





Watford andra för kvällen.



0-2 och Emirates var i chock. Hemmalaget vaknade inte förrän i andra halvlek då man började få ordning på anfallet.







Trots att Arsenal pressade för en kvittering höll Watford tight med en par fina räddningar från





Glada scener efter matchen.



Med denna vinst klättrade Watford upp till en tryggare 13:e palts i tabellen med åtta poäng ned till nedflyttningsplatserna.



På lördag kommer



Arsenal: Cech; Gabriel, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey (Oxlade-Chamberlain 20’), Coquelin (Perez 67’), Iwobi, Özil, Sanchez; Giroud (Walcott 45’).



Gula kort: Sanchez, Monreal, Gabriel.



Watford: Gomes; Cathcart, Kaboul, Prödl, Janmatt; Capoue, Behrami (Doucoure 63’), Cleverley, Niang (Success 70’); Deeney (Okaka 85’)



Gula kort: Prödl, Cleverley, Okaka. Jag har skrivit (nästan) alla matchrapporter från (nästan) alla matcher denna säsong. Aldrig har en matchrapport varit så rolig att skriva. Watford hade inte vunnit en match i Premier League sedan december och det kom rop från läktarhåll att Walter Mazzarri inre är rätt man at leda The Hornets. Mazzarris trebackslinje har vid flera tillfällen fallit igenom och har gång på gång gett ytor till motståndare.Mot Arsenal skiftade Mazzarri i formationerna vilket innebar en stabilare fyrbackslinje med en 4-2-3-1 formation.Även i anfallet gav det mer struktur då ytterbackarna kunde vara just ytterbackar och inte behöva vara delaktiga i både anfall och försvar.Arsenal försvars var bedrövligt. Den engelska kommentatorn undrade flera gånger hur man kunde underprestera i denna grad. Detta resulterade i två snabb mål inom den första spelade kvarten.Lånet från Milan, M'Baye Niang fick sin första start i klubben.Det första, ett frisparksmål från Younes Kaboul, tog på en Arsenal-spelare på vägen mot mål vilket ställde Petr Cech . Det andra kom då Arsenal slarvat med boll varpå Etienne Capoue kunde mer eller mindre promenera med boll hela vägen fram till Cech, där returen föll hos Troy Deeney som inte gjorde några misstag.Watford andra för kvällen.0-2 och Emirates var i chock. Hemmalaget vaknade inte förrän i andra halvlek då man började få ordning på anfallet. Alex Iwobi satte 1-2 från en magnifik lobpass från Alexis Sanchez Trots att Arsenal pressade för en kvittering höll Watford tight med en par fina räddningar från Heurelho Gomes . Men lite tur ska man ha: Lucas Perez dundrade i ribban med en kanon så jag tror att ribban darrar fortfarande.Med denna vinst klättrade Watford upp till en tryggare 13:e palts i tabellen med åtta poäng ned till nedflyttningsplatserna.På lördag kommer Burnley på besök till Vicarage Road. En match som Watford-fansen kommer kräva poäng ifrån. Och spelar man som man gjorde mot Arsenal är det inget tvivel att poäng kommer man att få.: Cech; Gabriel, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey (Oxlade-Chamberlain 20’), Coquelin (Perez 67’), Iwobi, Özil, Sanchez; Giroud (Walcott 45’).: Sanchez, Monreal, Gabriel.: Gomes; Cathcart, Kaboul, Prödl, Janmatt; Capoue, Behrami (Doucoure 63’), Cleverley, Niang (Success 70’); Deeney (Okaka 85’): Prödl, Cleverley, Okaka.

Arsenal-Watford Petr Cech

Gabriel

Shkodran Mustafi

Laurent Koscielny

Nacho Monreal

Aaron Ramsey

Francis Coquelin

Alex Iwobi

Mesut Ozil

Alexis Sanchez

Olivier Giroud



Avbytare

Hector Bellerin

Kieran Gibbs

Ainsley Maitland-Niles

David Ospina

Alex Oxlade-Chamberlain

Lucas Perez

Theo Walcott

Heurelho Gomes

Craig Cathcart

Younes Kaboul

Sebastian Prodl

Miguel Britos

Valon Behrami

Daryl Janmaat

Tom Cleverley

Etienne Capoue

Mbaye Niang

Troy Deeney



Avbytare

Giedrius Arlauskis

Abdoulaye Doucoure

Adrian Mariappa

Brandon Mason

Stefano Okaka

Isaac Success

Ben Watson



0 KOMMENTARER 239 VISNINGAR 0 KOMMENTARER239 VISNINGAR PIERRE DAHLGREN

pierre.dahlgren@hotmail.com

På Twitter: pbdahlgren

2017-02-01 10:36:25 pierre.dahlgren@hotmail.comPå Twitter: pbdahlgren2017-02-01 10:36:25

ANNONS:

Fler artiklar om Watford

Watford

2017-02-01 11:27:01

Watford

2017-02-01 10:36:25

Watford

2017-01-31 13:05:31

Watford

2017-01-29 15:50:03

Watford

2017-01-27 07:31:45

Watford

2017-01-25 19:03:33

Watford

2017-01-22 11:20:45

Watford

2017-01-20 22:11:24

Watford

2017-01-14 21:31:30

Watford

2017-01-14 11:12:24

ANNONS:

De som hade väntat sig en intensiv handel in i det sista blev nog lite snopna. Ryktena om ev spelaraffärer gick varma redan på förmiddagen men när vi summerar fönstret kan vi konstatera att Watford gjorde några riktigt bra affärer…När man trodde att formen inte kunde bli sämre, speciellt sedan förlusten i cupen mot Millwall, och nedgångarna i ligan. Så chockar Watford hela Emirates med en överraskande 2-1 vinst mot Arsenal.Efter helgens uttåg ur FA-cupen (mot Millwall) så är förtroendet för Walter Mazzarri så lågt som det kan bli. Om det inte skall bli respass även ur Premier League så måste laget börja vinna sina matcher. Kvällens motståndare är dock värsta tänkbara med ett Arsenal som vunnit fyra av lagets fem senaste matcher…Watfords bedrövliga form i ligan fortsatte i FA-cupen. Millwalls sena avgörande på The Den såg till att skicka The Hornets ur turneringen.Under torsdagen blev det klart. 22-årige M’Baye Niang lånas ut från AC Milan till Watford tills slutet av säsongen, med köpoption i sommar.Med en dryg vecka kvar av Januarifönstret så väljer Watford att agera för att få fart på målskyttet. Den förste att ansluta är Fiorentinas, 29-årige anfallare, Mauro Zarate. Argentinaren har en gedigen karriär som bla omfattar spel i såväl Serie A som i Premier League.När Watford besökte Bournemouth på Vitality Stadium tog gästerna ledning två gånger, för att släppa in lika många reduceringar. Benik Afobes sena kvittering innebar 2-2, vilket även blev slutresultatet.Trots ett massivt övertag, under andra halvlek, mot Boro så blev det bara en poäng för Watford förra helgen. Nu beger man sig till Bournemouth med förhoppningar att kunna rida vidare på den positiva känslan som börjat komma tillbaka i takt med att skadelistan minskar…Watford tog emot Middlesborough på hemmaplan i en chansfattig tillställning. Men matchen stod inte i fokus. Hyllningarna till den avliden stortränaren Graham Taylor gjorde denna eftermiddag till en för historieböckerna.Det blir ett emotionellt möte när Watford och Middlesbrough ställer upp för spel på Vicarage Road. Mycket av fokusen kommer att hamna på hyllningen av Watfordlegenden Graham Taylor som gick bort tidigare i veckan. Nu väntar en fantastisk inramning och en förhoppning om tre viktiga poäng. Den perfekta ”gåvan” till en fantastisk människa som står bakom mycket av de värderingar som präglar klubben ännu idag…