Trots tidigt ledningsmål - oavgjort på Vicarage Road

Watfords tidiga ledningsmål var inte tillräckligt för att stävja West Ham på Vicarage Road. The Hammers hittade en väg in i matchen trots underläge i nästan 75 minuter.



Cheikhou Kouyate hävde ner Mauro Zarate i straffområdet inom två minuter. En enkelt beslut för domaren att peka på straffpunkten. Kapten Troy Deeney gjorde inga misstag när han placerade ledningsmålet bakom Darren Randolph.Matchen fick en tidig nerv. West Ham pressade direkt för en kvittering. Heurelho Gomes och Watford s backlinje stod sig bra mot våg efter våg av West Ham anfall. Trots bra målchanser för M’Baye Niang och co. var det bortalaget som kom närmast.Zarate fick bäras ut på bår.Andra halvlek fick ett tråkigt slut när Mauro Zarate bars ut på bår efter ett längre uppehåll. Argentinaren såg ut att få ordentligt ont i knät och fick eskorteras ut på bår med syrgas. Enligt uppgifter fördes Zarate direkt till sjukhuset för undersökning och klubben väntar på svar. Vi kan endast hoppas att nyförvärvet återhämtar sig inom kort.Andra halvlek fortsatte som första slutade. Med att bortalaget jagade kvitteringen. Men Watford kunde stå upp bra och trots ett par fina lägen för West Ham, så höll Watford ledningen intakt.Gomes gjorde, sin vana trogen, en bra insats.Men West Ham fann en sen kvittering. Michail Antonio bröt igenom på kontring med kvarten kvar. Antonios skott tog bägge stolparna innan den studsade tacksamt till Andre Ayew som hade öppet mål.Tränare Walter Mazzarri var väldigt frustrerad efter matchen för att West Ham gjorde mål på kontring trots att Watford var i överläge."We also commit some silly mistakes that we can avoid. It's not acceptable to allow them a goal on counter-attack when you are winning 1-0. The injury didn't allow me to make all the substitutions I wanted.”, sa Mazzarri efter matchen.Det krävdes en kvittering för att Watford skulle vakna till liv in andra. Hemmalaget stod för en svagare insats under matchens slutskede när man lät West Ham finna en väg tillbaka. Även utvisningen av Michail Antonio var en bidragande faktor till att Watord såg att de fanns en väg tillbaka.Hemmalaget började helt plötsligt att spela smartare och mer strukturerat. Till följd kom man väldigt nära att sno alla tre poäng i matchens sista spark. Inbytte Isaac Success var endast en hårsmån från att sänka West Ham på ett inspel.Success var inte många centimeter från att ge Watford alla tre poäng.Trots att tre poäng kändes inom räckhåll är en pinne inte ett dåligt resultat. Watford befinner sig i ingemansland i ligan. En bottenstrid är förlegat samt att man inte slåss om några högre placeringar. Det gäller för Mazzarri och hans mannar att förbereda inför nästa säsong, så att man inte hamnar på efterkälken tidigt som i höstas.Gomes; Britos, Kaboul, Janmaat (Cathcart 52’); Holebas, Capoue, Bahrami, Cleverley, Niang (Success 82’), Zarate (Doucoure 45+9); Deeney.Janmaat, Holebas, Cleverley.Randolph; Kouyate, Fonte, Reid, Cresswell; Noble, Obiang, Feghouli, Snodgrass (Ayew 65’); Lanzini (Fernandes 91’), Antonio.Kouyate.Antonio.