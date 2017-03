Det är i Norge som Watford verkar vara populärast numera

Watford är störst i Norge

Studien ”Going Global” har, med hjälp av sociala medier, gjort en omfattande undersökning om var de olika Premier League klubbarna har sina största supporterskaror. Trots att Watford, numera, inte har några norska spelare i truppen så är det i vårt grannland som klubben verkar ha rotat sig mest.







Watford har numera supportrar i länder som Malaysia, Bangladesh och Angola



Topp 10 är klart intressant där topp fem består, förutom Norge, av Hong Kong, Österrike (där Sebastian Prödl kommer ifrån), Senegal och England först på femte plats. Danmark hamnar på 21:e plats och Finland först på 62:a placeringen. Irland, Slovakien och Grekland ligger på sex, sju och åtta och Ghana hamnar på nionde plats.

Algeriet, där vi nyligen hade spelare som Essaid Belkalem och Adlene Guedioura hamnar på plats 10. Nigeria, där



Hela kartan, med möjlighet att söka på respektive klubb, hittar ni

Islänningar, svenskar och danskar i all ära. Trots att vi inte haft en norsk spelare i Watford sedan Espen Baardsen (2000-2002) så är det just i Norge som klubben har sin främsta fanskara utanför de brittiska öarna. Det visar en helt ny studie från ”Going Global” som tittat på aktiviteten i sociala medier hos samtliga lag i Premier League . Sverige, där vi haft spelare som Joel Ekstrand, Alex Kacaniklic och Mathias Ranegie kommer först på 30:e plats på listan över Watford sympatisörer.Watford har numera supportrar i länder som Malaysia, Bangladesh och AngolaTopp 10 är klart intressant där topp fem består, förutom Norge, av Hong Kong, Österrike (där Sebastian Prödl kommer ifrån), Senegal och England först på femte plats. Danmark hamnar på 21:e plats och Finland först på 62:a placeringen. Irland, Slovakien och Grekland ligger på sex, sju och åtta och Ghana hamnar på nionde plats.Algeriet, där vi nyligen hade spelare som Essaid Belkalem och Adlene Guedioura hamnar på plats 10. Nigeria, där Isaac Success och, tills nyligen, Odion Ighalo, hör hemma landar precis utanför topp 10 och Italien, varifrån våra ägare kommer, placerar sig ”bara” på plats 20.Hela kartan, med möjlighet att söka på respektive klubb, hittar ni här

