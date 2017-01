Watford tappade två ledningar – oavgjort på Vitality Stadium

2017-01-21 16:00

Som så många andra Watford -matcher denna säsong blev bortafighten mot Bournemouth ingen som går ned i historieböckerna. Trots en givmild målskörd saknade matchen den där riktiga nerven som bara en fotbollsmatch kan ha.The Hornets tog ledningen efter halv första halvlek. Bournemouth tappade i markering från ett inlägg varpå Miguel Britos hittade en ensamstående Christian Kabasele som enkelt kunde nicka in hans andra för säsongen.Watford tar ledningenBournemouth satte en del press på Heurelho Gomes i Watford-kassen men brasilianaren stod åter igen för en bra insats och räddade Watford vid flera tillfällen.Ledningen stod sig in i halvtidsvilan men Eddie Howe s snack i pausen gjorde susen då hemmalaget kvitterade efter 3 minuter. Högerbacken Adam Smith s löpning drog Gomes ur position medans norrmannen Joshua King stod och väntade i mitten och placerade enkelt in 1-1.King placerar in den första av två Bournemouth-kvitteringar.Watford tog ledningen åter igen efter en fin hörna av Tom Cleverley som Troy Deeney nådde högst på.Mycket talade för att gästerna skulle få med sig alla tre poäng hem. Men i matchens slutskede hittade hemmalaget rätt. Ytor öppnade upp sig för Benik Afobe efter att Christian Kabasele satt sig i gräset med känningar när Bournemouth hade boll. Afobe gjorde inga misstag och placerade in 2-2 bakom en chanslös Gomes.Men blickarna riktades direkt mot Kabasele som tyckte att domaren skulle ha blåst på grund av skada. Tränare Walter Mazzarri uttryckte sitt missnöje mot Kabasele efter matchen och tyckte att belgaren borde ha hållit sig stående.Watford har nu inte vunnit en Premier League -match på nio försök. Härnäst väntar även en tuff uppgift i ligan när det ska göras ett besök hos Arsenal på Emirates. Men två dagar innan väntar Millwall på The Den i FA-cupen.: Boruc; Smith, Cook, Mings, Daniels; Surman, Wilshere, Stanislas (Afobe 74’), Fraser (Pugh 81’), King (Ibe 74’), Wilson.: Cook.: Gomes; Kaboul, Prödl, Britos; Kabasele (Cathcart 85’), Capoue, Doucoure (Ighalo 88’), Holebas, Cleverley; Okaka (Janmaat 62’), Deeney.: Kaboul, Holebas.

